 Лидер американских неонацистов Наззаро уехал в Россию и оттуда координировал преступления в США, - BBC

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале "Русской службы BBC".
Сейчас организацией The Base плотно занимается ФБР: семеро ее предполагаемых участников арестованы и обвинены в различных преступлениях, включая заговор с целью убийства.
Для общения члены организации использовали кодовые слова, например, 37С означало убийство.
ФБР описывает The Base как "расово мотивированную военизированную экстремистскую группу", которая "стремится свергнуть правительство США, спровоцировать расовую войну и основать этногосударство для белой расы".
The Base набирала участников через интернет. Общение проходило в защищенных мессенджерах. Затем они выезжали на своего рода военные сборы.
На видео в Telegram-канале The Base видно, как дюжина профессионально экипированных мужчин расстреливает из автоматов картонные мишени в лесу, устраивает факельные шествия, сжигает флаги США. Место проведения этих мероприятий не уточняется.
Настоящее имя лидера организации долгое время оставалось неизвестным. Однако 24 января издание Guardian заявило, что его зовут Риналдо Наззаро. Би-би-си по итогам собственного расследования пришла к такому же выводу.
Риналдо Наззаро до переезда в Россию.
В мессенджерах Наззаро называл себя "Норман Спир", но на аватаре использовал свое настоящее фото.
Тот же мужчина - иногда с бородой, иногда без - изображен на фотографиях, которые опубликовали жена Риналдо Наззаро и ее родственники в российских соцсетях. На одном из снимков Наззаро запечатлен со своей российской семьей, в центре стола - бутылка водки и селедка под шубой.
Жена Назарро - россиянка. В 2008 году она переехала в Нью-Йорк и одно время, согласно ее резюме, работала в банке JPMorgan Chase. В 2012 году она вышла замуж за Назарро, пара завела двоих детей.
Время от времени женщина бывает в США: недавно она опубликовала во "ВКонтакте" фото с видом на Нью-Йоркский залив, снабдив его комментарием о "домашнем уюте".
По этому фото журналистам удалось установить квартиру в США, где был зарегистрирован Наззаро и, возможно, сейчас живут его мать и отчим. На этот же адрес зарегистрирована компания The Base Global, которая в 2018 году купила участок сельхозназначения в штате Вашингтон.
Наззаро в купейном вагоне Санкт-Петербург - Чебоксары.
До переезда в Россию Наззаро руководил компанией Omega Solutions International, говорится в записях коммерческого реестра Нью-Йорка. На своем сайте компания предлагала услуги "сети профессионалов в области безопасности" с навыками психологических операций, разведки, борьбы с терроризмом и борьбы с повстанческими формированиями.
"Наши сотрудники работали с различными правительственными и военными ведомствами, в том числе во время военных операций в Ираке и Афганистане", - утверждалось на сайте. Би-би-си не удалось выяснить, действительно ли Наззаро ездил в горячие точки.
По адресу регистрации компании Би-би-си обнаружила лишь почтовый ящик. Но в реестрах указано, что компания по-прежнему платит страховые взносы.
В Санкт-Петербурге Риналдо Наззаро давал частные уроки английского, объявления размещал в интернете. Указанный в них номер телефона принадлежит его жене, но она не ответила на звонки и смс-сообщения Би-би-си.
В 2019 году, уже после переезда, Наззаро посетил ежегодную выставку "Комплексная безопасность" в Москве на ВДНХ. Согласно сайту выставки, она организована по распоряжению правительства России и ориентирована "на демонстрацию результатов государственной политики и достижений в области обеспечения безопасности страны, ее населения и территории".
В списке гостей - чиновники, дипломаты, сотрудники российских оборонных предприятий, НИИ и частных компаний в сфере безопасности.
На одном из публичных видео семейство Наззаро едет в купейном вагоне в Чебоксары - к теще Риналдо. Он одет в черную футболку с изображением Владимира Путина и надписью на английском Russia, absolute power ("Россия, абсолютная власть"); точно такие же продаются в подземных переходах Москвы.
В 2018 году жена Наззаро приобрела квартиру в элитном жилом комплексе "Дом у ратуши" в Дегтярном переулке Санкт-Петербурга - в 200 метрах от здания, где расположены 13 комитетов администрации города. Сейчас квартиры в нем стоят от 18 млн рублей. Из этой квартиры Наззаро мог координировать работу The Base
В соцсетях "Норман Спир" публиковал материалы британской неонацистской организации "Национальное действие" (National Action), которая в самой Британии запрещена. Сейчас 11 участников группировки осуждены за экстремизм, еще четыре находятся под судом.
"Норман Спир" также восхищался "Аль-Каидой" - запрещенной в России и других странах террористической организацией, название которой с арабского переводится как "Основа", то есть точно так же, как The Base.
Вскоре после переезда из США семья Наззаро купила квартиру в Петербурге.
В конце 2019 года ФБР предотвратила покушение на убийство супружеской пары антифашистов и их детей. Задержаны были три человека - все они оказались предполагаемыми членами The Base.
На допросе в январе этого года они заявили, что лидер группы учил их общаться кодовыми словами. И что, используя этот шифр, они сообщили лидеру о подготовке преступления. Убийство антифашистов было запланировано на февраль.
Лидер The Base советовал им не брать публичную ответственность за преступление, поскольку "сигнал будет и так предельно ясен и приведет к ускорению [начала расовой войны]".
После недавнего ареста участников The Base "Роман Вульф" (он же "Норман Спир", он же Риналдо Наззаро) заявил в Telegram-канале группировки: "Мы без смущения продолжим свою борьбу за выживание".
мов мухи на лайно.
Зайва хромосома прорізалась неонацизмом і любов'ю до фуйла.
Ежедневно появляющиеся распятые мальчики и плачущие коровы - так же быстро и канают в Лету. А это неправильно!
Давайте вспомним их всех поимённо.
Но я один не справлюсь - как минимум, что-то я мог и пропустить, поэтому прошу помощи у всех.
Интересует только конкретика, а не абстрактное «бендеровцы всех убили».
Итак, без расставления по рейтингу хит-парада - я потом придумаю схему, как их расставить, а также, если получится, расставить пруфлинки в каждом пункте…
* Распятый мальчик
* Мать упомянутого распятого мальчика, которую привязали к танку и таскали по несуществующей в г. Славянск площади
* Два раба и клаптик земли
* Обглоданные снегири, в отличие от синичек вполне патриотичной расцветки
* Каннибализм (за неимением, видимо, снегирей) в одесском Доме профсоюзов
* Консервы из европейских девственниц
* Задохнувшаяся беременная 56-летняя женщина в одесском Доме профсоюзов
* Изнасилованная пенсионерка-эпилептичка
* Применение монтажной пены при изнасилованиях
* 12-летний мальчик-разведчик, назначенный мишенью для ракет
* Женщина, закрывшая собой установку «Град» и спасшая кучи жизней.
* Наколотые апельсины (Да, это тоже тут, конечно!)
* Отравленные конфеты Roshen
* Порошенко, лично мочащийся в чаны с шоколадом, который идёт в Россию
* Знакомая соседки сестры троюродного коллеги, которая работает в морге, там куча трупов, а их заставляют с мобилок трупов рассылать смс, что у них все хорошо
* Подъём рек Лопань и Харьков, чтобы НАТОвские подлодки могли пройти к Донецку
* «форму и оружие можно купить в любом военторге»
* Победа Яроша на президентских выборах
* Визитка Яроша, не горящая ни в каком автомобиле и обнаруживаемая в максимальном количестве мест «преступлений хунты»
* В зоопарке в Межигорье после бегства Януковича распяли беркутов (птиц) за их название
* Киевскую консерваторию сожгли чеченские боевики Доки Умарова, нанятые Правым Сектором (чисто лохи - не могли сами сжечь, только деньги тратили!)
* Друг жены братасоседки от первого брака, который приехал с майдана и врачи обнаружили у него ломку, потому что он пил там чай
* Запрет Деда Мороза Нового года вообще в Украине
* Отмена 9 мая и назначение вместо него гей-парада
* Плачущая корова Ирины
* Зообордели в Киеве, как требование ЕС, и 58 видов геев
* Соженные антимайдановцы-самообороновцы, возвращавшиеся в Крым из Киева
* После того, как экипаж украинских танков загрузился, люки заваривают, чтобы они не сбежали
* «Неславянская форма черепа» у спецназовцев, летящих в вертолёте с Ляшко
* Приказ по всем украинским школам согреть солдат кровью российских младенцев
* 16-летняя девушка, которая бросилась под танк, с фото девушки, взятое из соцсети без её разрешения, и с её же разоблачением этого факта
* Выкармливание ополченцев грудью луганской (или донецкой?) героиней-маркитанкой
* Одессит выбросил бабушку с балкона под крики «Слава Украине».
* Шахты Донбасса, которые будут использовать для захоронения западных радиоактивных отходов
* Натовские негры воруют из захваченных сёл телевизоры и закрутки
* Зомбирование населения Украины с помощью водопроводной воды. Это сложно объяснить, потому дам ссылку
* Пьяные каратели батальона «Батькивщина» избили ветерана Великой Отечественной Войны и силой забрали боевые награды из его дома
* «Одесская мать», она же мать солдата, она же мать, изгнанная из Одессы, она же добравшаяся на собранные по 2 грн на Куликовом поле до Крыма, она же избитая бендеровцами жительница Харькова, она же Валентина Панеяд, она же Анна Кацнеленбоген - воровка на доверии etc.
* Изнасилованная девочка 12 лет, закопанная живьём, только непонятно - до или после
* Три сотни изнасилованных (слушайте, это уже фиксация какая-то!) женщин с пулевыми ранениями в голову в районе квартирования батальона «Днепр-1?
* Голый афроамериканец, говорящий по-грузински, который разделся, чтобы сбежать от Гиркина
* Женщины киллерши - «Белые колготки» - режущие по ночам на блокпостах. Отрезают член, конечно же.
* Преподаватель Одесского университета Музычко, которому одесситы должны отдавать вторые ключи от своих квартир, для размещения бандеровцев или оружейных складов
* Раненный за георгиевскую ленточку 12-летний (любят пацаны этот возраст!) мальчик, которого потом по фото опознали в Сирии.
* Сожжённые в Донецком аэропорту верующие, которые пришли на аэродром 28 мая, «чтобы не допустить кровопролития»
* Правый сектор высылает посылками (надо думать, Укрпоштой или DHL) родственникам взятых в плен ополченцев их отрезанные головы
* Специальные самолеты ВВС НАТО распыляют над всей Украиной ГМО. Просто ГМО, без конкретизации.
». Он отказался. Его били так, что патологоанатом показывал отпечатки армейских ботинок.
* Председателя гуманитарного фонда из Енакиева Аллу Белоусову избивали и хотели изнасиловать за то, что она помогала ополченцам (в этом пункте ОЧЕНЬ важно посмотреть её изображение)
* Село под Марьинкой (Донецкая область), по словам местных жителей у них стоит отряд солдат НАТО, говорят только по английски. Поймали старенькую учительницу истории местной школы, пытали. На вопрос - «Да, а на каком языке допрос вели-то?», - знакомый злобно ответил: «Ну ты и зомбированная!».
* По одноклассникам гуляет: проезжали на машине какие-то, то ли туристы, то ли местные из Донецка. Услышали в кустах стоны (какой же слух иметь надо), остановились, лежит раненый украинский солдат, почти при смерти, они у него нашли телефон (вот в это верю, обшманать решили), нашли номер мамы, позвонили чтоб сказать про сына, а она им отвечает, что деньги за него она уже получила, пусть помирает! 500 лайков!
* Кисет, сделанный мастеровитыми нацгвардейцами из женской груди. Брат троюродного коллеги матери по подъезду сам видел!
* День рождения Гитлера Порошенко собирается сделать праздничным днем
* Сын Чикатило: Папа не убийца, а украинский националист
На сегодня в мире не существует толковых методик противодействия подобному потоку массированного бреда, используемому в качестве реального и убивающего оружия. В разных странах сходит с ума до 86% населения….
А позже вычитал мысль похожую: "Россия не победила фашизм... Она его "усыновила"...".