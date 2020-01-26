 Зеленский 26 - 27 января осуществит рабочий визит в Польшу

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

"26-27 января президент Украины Владимир Зеленский будет находиться с рабочим визитом в Республике Польша с целью участия в памятных мероприятиях, которые пройдут в г.Освенциме в 75-ю годовщину освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау", – говорится в сообщении на официальном сайте президента Украины в воскресенье утром.

Программой визита также предусмотрена встреча с президентом Польши Анджеем Дудой.

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