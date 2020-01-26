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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4384) Польша (5052)

 Зеленский 26 - 27 января осуществит рабочий визит в Польшу

26-27 января президент Украины Владимир Зеленский отправится с рабочим визитом в Польшу для участия в памятных мероприятиях, посвященных 75-ю освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

"26-27 января президент Украины Владимир Зеленский будет находиться с рабочим визитом в Республике Польша с целью участия в памятных мероприятиях, которые пройдут в г.Освенциме в 75-ю годовщину освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау", – говорится в сообщении на официальном сайте президента Украины в воскресенье утром.

Программой визита также предусмотрена встреча с президентом Польши Анджеем Дудой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польская интеллигенция просит власти РП публично осудить уничтожение и осквернение украинских могил и памятников

Источник: https://censor.net.ua/n3171905
 
 
 Топ комментарии
 
Полякам приготовиться к беде! К ним едет зелёный велосипедист апокалипсиса!
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Треба подзвонити, хай з дому не виходять.
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Опубликована дискридитирующая президента США Дональда Трампа видеозапись делового ужина с обсуждением ситуации на Украине. Снятая в 2018 году запись была размещена на Youtube-канале Associated Press в субботу, 25 января.
Ролик опубликован в качестве новых доказательств по делу об импичменте президента США. Издание сообщило, что за столом с Трампом присутствовали выходцы из Украины Лев Парнас и Игорь Фурман, которые считаются «украинскими друзьями» американского лидера.
Трамп поинтересовался, как долго Украина сможет противостоять российской агрессии без помощи США, а также призвал к увольнению американского посла на Украине Мари Йованович. На записи кто-то говорит Трампу, что самая большая проблема, от которой надо избавиться, - посол, так как она рассказывает всем о скором привлечении Трампа к ответственности. Издание утверждает, что произносивший это голос принадлежит партнеру адвоката Трампа Льву Парнасу.
Ближе к концу обсуждения Парнас вручил Трампу подарок от «главного раввина на Украине» и раввинов в Израиле. Он сравнил американского президента с Мессией, пришедшим спасать мир, и добавил, что Трамп спасает Украину. В это время в беседу вступил Игорь Фурман. «Все евреи Украины молятся за вас», - произнес он. Издание также утверждает, что Фурман якобы сидит через одно место от президента США.
Расследование в отношении личного адвоката Трампа Рудольфа Джулиани началось 11 октября. Оно касается его деятельности на Украине и возможных попыток добиться отставки американского посла в Киеве Мари Йованович. Кроме того, расследование затрагивает дело предпринимателей из Флориды Игоря Фрумана и Льва Парнаса - выходцев из Украины, которые были арестованы в США. Они якобы помогали Джулиани контактировать с бывшим генеральным прокурором Украины Виктором Шокиным.полная версия https://www.youtube.com/watch?v=_sxSGKB3Sj0&feature=youtu.be
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а также призвал к увольнению американского посла на Украине Мари Йованович

а послов разве не президент снимает/назначает?зачем каких то двух непонятных поцев к этому призывать?
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Блін... У мене там племінники живуть...
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Треба подзвонити, хай з дому не виходять.
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Та ні, скажи хай вийдуть і харкнуть в його продажне рило
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Полякам приготовиться к беде! К ним едет зелёный велосипедист апокалипсиса!
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А мені цікаво за чиї бабки цей туризм.
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Польщу точно атакує короновірус після візиту ЗЕнепорозуміння! Не людина- а 33 нещастя ! От уже ж вибрали собі на радість- а людям на втіху!
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Сколько людей там фашисты замордовали, страшно подумать.
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Землетрясение в ИзраилеТелеканал КАН сообщает о том, что в Районе Гуш-Дана ощущалось землетрясение.

Эпицентр землетрясения находился неподалеку от города Альзиг на востоке Турции. Магнитуда землетрясения составила 6,7 баллов.
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ну раз эпицентр не в израиле, то незачет, думай еще
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Что то очкую я за Варшаву, красивый город, дай Бог что б после моники не прошедшем времени
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Зеля решил опозориться во всех странах ? 😱
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Бійтеся поросеянці-коронавірус це щось страшне-от африканська чума на свиней петрилих Україні точно б не помішала.
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У шолодоядных всегда агентом Кремля была Юля, после пенделя их божку им стал Зеленский.. Следующим агентом Кремля 100% у них будет следующий президент.. Итак по кругу Зеленський 26-27 січня здійснить робочий візит до Польщі - Цензор.НЕТ 4966
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Ничем эти персонажи не отличаются от парашенко, просто конкурирующие между собой ОПГ
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Так ставки мона будет принимать - что случится после визита нашего.
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Зеля решил опозориться во всех странах ? Поганому виду -немає стиду!
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хотелось бы услышать как оно будет объяснять свой вояж и маниакальное желение пагаварить с х.лом, Президенту Польши, категорически отказавшемуся ехать и именно из-за присутствия там токсичного х.ла...
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Порохнявому остолопу лиш бы шо нить пёрднуть
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На клубнику? И падлошенко с собой возьми)
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Что, опять! После Давоса и Израиля еще в себя не пришли
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Бійся цапа спереду, коня - ззаду, дурня - з усіх боків.
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