 От коронавируса в Китае умерли уже 56 человека, зараженных - около 2000

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщило агентство Xinhua со ссылкой на данные Национальной комиссии здравоохранения..

Также отмечается, что общее количество зараженных по стране теперь достигает 1975.

В то же время 49 человек выздоровели. Еще у 2684 пациентов подозревают заражение вирусом, но это пока не подтверждено.

Также стало известно, что правительство Шанхая сообщило о первой смерти в городе от вируса.

Председатель КНР Си Цзиньпин сказал, что Китай столкнулся с "тяжелой ситуацией", когда количество погибших в результате вспышки коронавируса возросло до 42. По его словам, темпы распространения опасной инфекции в стране ускоряются.

Как сообщалось, в Китае с декабря регистрируются случаи заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом (nCoV). Предварительно определено, что источником коронавирус могут быть животные. Вирус был подтвержден в соседних с Китаем странах — Таиланде, Южной Корее, Японии, Тайване, РФ, Вьетнаме, а также в США и Франции.

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