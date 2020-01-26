EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гончарука Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Политика Украины, За рубежом
  388  5
Все про:Госдепартамент США (1003) США (16078) Помпео (208)

 Солгала мне дважды, - Помпео о журналистке Келли, на которую накричал из-за вопроса об Украине

В Госдепе связали конфликт главы ведомства Майка Помпео с репортером NPR Мэри Луизой Келли с попытками навредить работе администрации президента Дональда Трампа.

Об этом говорится в заявлении главы Госдепартамента США Майка Помпео, опубликованном пресс-службой ведомства, информирует Цензор.НЕТ.

Помпео сообщил, что его обманули касательно тем интервью на радио. Также он обвиняет Мэри Луиз Келли в том, что она записала их разговор после эфира.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помпео 30 января посетит Киев, где встретится с Зеленским, Пристайко и Загороднюком, - Госдепартамент США

В Госдепе считают, что журналистка нарушила "основные принципы журналистики и порядочности". Также в ведомстве связали конфликт с попытками навредить работе администрации президента Дональда Трампа.

Напомним, глава Госдепа Майк Помпео накричал на ведущую радиостанции NPR после того, как она начала задавать вопросы о Мари Йованович и Украине. Он, в частности, отметил, что американцев не волнуют проблемы Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3171895
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ви вже теж запарили своїми скандалами з вашим рудим ...
 показать весь комментарий
 
- Что-то меня Гондурас беспокоит!

- Так не чешите его!
 показать весь комментарий
 
А ещё говорят что в Америке нет КВНа и 95го квартала…
 показать весь комментарий
 
Слышал что там и Томософила нет сывочолого..
 показать весь комментарий
 
За Помпео не скажу -- но украинцев уважают!
Плавал на кораблике в Амэрыку с немецкими миллионерами... -- ну -- общались по-ходу... ...куда ж с судна денешься?

...в ресторанах, барах, казино ... (в казино они лохи, надо сказать)
-- А что у Вас за акцент такой -- русский?
-- Я украинец!
-- А... ...ну извините! Понимаем...

...и сразу лехше становилось в общении...*)
Русских не любят и боятся -- в плане, шо они опять учудят чё-нить, типа Коммунизма, Лендлиза и беженцев...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх