 Солгала мне дважды, - Помпео о журналистке Келли, на которую накричал из-за вопроса об Украине

Об этом говорится в заявлении главы Госдепартамента США Майка Помпео, опубликованном пресс-службой ведомства, информирует Цензор.НЕТ.

Помпео сообщил, что его обманули касательно тем интервью на радио. Также он обвиняет Мэри Луиз Келли в том, что она записала их разговор после эфира.

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В Госдепе считают, что журналистка нарушила "основные принципы журналистики и порядочности". Также в ведомстве связали конфликт с попытками навредить работе администрации президента Дональда Трампа.

Напомним, глава Госдепа Майк Помпео накричал на ведущую радиостанции NPR после того, как она начала задавать вопросы о Мари Йованович и Украине. Он, в частности, отметил, что американцев не волнуют проблемы Украины.