 Солгала мне дважды, - Помпео о журналистке Келли, на которую накричал из-за вопроса об Украине

Об этом говорится в заявлении главы Госдепартамента США Майка Помпео, опубликованном пресс-службой ведомства, информирует Цензор.НЕТ.
Помпео сообщил, что его обманули касательно тем интервью на радио. Также он обвиняет Мэри Луиз Келли в том, что она записала их разговор после эфира.
В Госдепе считают, что журналистка нарушила "основные принципы журналистики и порядочности". Также в ведомстве связали конфликт с попытками навредить работе администрации президента Дональда Трампа.
Напомним, глава Госдепа Майк Помпео накричал на ведущую радиостанции NPR после того, как она начала задавать вопросы о Мари Йованович и Украине. Он, в частности, отметил, что американцев не волнуют проблемы Украины.
- Так не чешите его!
Плавал на кораблике в Амэрыку с немецкими миллионерами... -- ну -- общались по-ходу... ...куда ж с судна денешься?
...в ресторанах, барах, казино ... (в казино они лохи, надо сказать)
-- А что у Вас за акцент такой -- русский?
-- Я украинец!
-- А... ...ну извините! Понимаем...
...и сразу лехше становилось в общении...*)
Русских не любят и боятся -- в плане, шо они опять учудят чё-нить, типа Коммунизма, Лендлиза и беженцев...