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Все про:Борисполь (629) вирус (124) Китай (1042) Минздрав (2129)

 Пассажирам прямых рейсов из Китая будут измерять температуру тела в аэропорту "Борисполь", - Минздрав

С 26 января пассажиры прямых авиарейсов из Китая будут проходить температурный скрининг в аэропорту "Борисполь".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

"С 26 января (ближайший плановый авиарейс из Китая) в аэропорту Борисполь начнется температурный скрининг пассажиров на прямых авиарейсах из Китая.

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Специалисты санитарно-карантинного подразделения уже подготовлены и укомплектованы инфракрасными термометрами", - говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что Всемирная организация здравоохранения обновила рекомендации по скринингу на пунктах въезда в страны, в которых еще не было зафиксировано передачи нового коронавируса.

"Предыдущий опыт ВОЗ показывал, что введение скрининга температуры тела для выявления потенциальных подозрительных случаев коронавируса требовал значительных инвестиций и не был достаточно эффективным. Однако, во время вспышки коронавируса 2019-nCoV большинство случаев болезни в аэропортах было обнаружено именно благодаря температурному скринингу. Такой метод значительно снижает риск заноса возбудителя болезни в страну. Также для минимизации риска инфицирования коронавируса ВОЗ рекомендует обычные методы профилактики ОРВИ", - подчеркивают в ведомстве.

Пассажирам прямых рейсов из Китая будут измерять температуру тела в аэропорту Борисполь, - Минздрав 01

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Пассажирам прямых рейсов из Китая будут измерять температуру тела в аэропорту Борисполь, - Минздрав 02

Напомним, по состоянию на 00:00 часов по местному времени субботы, 25 января, в Китае число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом нового типа, достигло 1287 человек, увеличившись за сутки на 444 подтвержденных случая заболевания.

Число жертв этого типа пневмонии достигло 41, из них 39 приходится на провинцию Хубэй и по одному на провинции Хэбэй и Хэйлунцзян. За сутки зафиксированы 16 случаев летального исхода, говорится в сообщении ведомства.

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Источник: https://censor.net.ua/n3171891
 
   
 Топ комментарии
 
Краще одразу усіх китайців та усіх, хто прилетів з Китаю в холерний барак на 40 днів.😓
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Люди,тут по новинах годину тому сказали,що цей вірус має інкубаційний період -два тижні.І що вимірювати температуру в аеропортах є абсолютно неефективно!В зараженної вірусом людини температура піднімається тільки за 14 днів.За цей час вона вспіє об'їхати Україну вздовж і впоперек.
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Краще одразу усіх китайців та усіх, хто прилетів з Китаю в холерний барак на 40 днів.😓
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Позитив от вас так и прет. Что то имеете против китайцев?
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Сейчас во всем мире так начинают делать: В аэропортах Абу-Даби и Дубая проверяют пассажиров на наличие нового коронавируса.
Как сообщается, специалисты будут, главным образом, измерять температуру у пассажиров.
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А что, если пассажир в Украину из Китая через европейский аэропорт прилетел?
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Для чого, якщо є прямі рейси з Китаю?
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Там врачи ходят в химзащите, а нам - обычные методы профилактики ОРВИ! Нам будет капец с нашим щастьем!
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Люди,тут по новинах годину тому сказали,що цей вірус має інкубаційний період -два тижні.І що вимірювати температуру в аеропортах є абсолютно неефективно!В зараженної вірусом людини температура піднімається тільки за 14 днів.За цей час вона вспіє об'їхати Україну вздовж і впоперек.
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Взагалі все з Китаю треба заборонити. А то в супермаркетах он продають фрукти й іншу хрєнь, де на ярликах так і написано "Китай".
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Что же ты тогда жрать будешь, в чем одеваться и на чем ездить если сейчас на 90% все китайское?
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do not resuscitate

@Nat_anest 15 ч

Становиться ещё интересней: было подтверждено, что может быть инфицирование БЕЗ клинических симптомов. Так что распространять его могут и люди ґ,которые даже не знают о том, что они инфицированы.
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Зная как у нас все делается через жопу, мне прям уверенность вселяет ета новость. Как будто фильм ужасов начинается.
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Та, уже, ещё вчера, вылечили весь этот ******... ...

Ждём заявления от Лукашенко! -- в Беларуси щас китайцев -- больше, чем в Китае! *)
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В средние века города где чума вообще закрывали. Может и тут... ?
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Была б Супрун, она бы сразу предостерегла от поедания летучих мышей в сыром виде. Новая власть не та...
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Это полумера, которая поможет сократить приток зараженных, но полностью его не перекроет. Сразу после латентного периода, перед появлением симптомов, человек выглядит совершенно здоровым, но сам уже заразен.
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Вся надежда не на этих зеленых дебилов, а на китайское правительство и ВОЗ.
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