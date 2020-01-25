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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Институт нацпамяти (223) памятник (1909) Польша (5052) вандализм (458)

 Польская интеллигенция просит власти РП публично осудить уничтожение и осквернение украинских могил и памятников

В обращении польской интеллигенции к министру культуры и национального наследия РП Петра Глинского, в частности, речь идет о "возмущении и решительном протесте против осквернения украинских могил на территории Польши".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо.

Министра призывают к "осуждению этих варварских действий, которые угрожают общечеловеческим ценностям, особенно тем, которые лежат в основе европейской цивилизации, к которой веками принадлежит Польская Республика".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Польше растет нетерпимость к украинцам, - Совет Европы

"Надгробный памятник в Монастыре впервые был осквернен и разрушен в 2015 году. В январе этого года таблица с именами павших вновь была разбита на еще более мелкие части, и вместе с порезанными на куски традиционными украинскими рушниками выброшена в яму, оставшуюся на территории старого греко-католического монастыря. Начиная с 2014 года, в Польше было осквернено - нередко многократно - восемь украинских могил, крестов и памятников. Однако ни центральная власть Республики Польша, ни любые другие органы, в компетенцию которых входит охрана кладбищ и мест памяти, не начали никаких действий, чтобы предотвратить варварские поступки и исправить причиненное зло, несмотря на наличие материальных доказательств - включая многочисленные видеозаписи преступных поступков, обнародованных в сети Интернет. В одном из этих случаев виновные не были найдены и никого не привлекли к ответственности. Более того, ни один из этих актов варварства ни был публично осужден государственными учреждениями", - говорится в обращении.

В конце письма его авторы призывают "Министерство культуры и национального наследия и Институт национальной памяти публично осудить акты уничтожения и осквернения украинских могил и памятников в польском государстве".

Напомним, 20 января стало известно, что вандалы уничтожили плиту на могиле воинов УПА на горе Монастырь в Подкарпатском воеводстве. Обломки плиты и повязанные на деревьях украинские рушники вандалы бросили в яму.

Посол Украины в Польше Андрей Дещица назвал действия вандалов "недопустимыми в цивилизованном мире". По его словам, сейчас украинская сторона ведет с польской переговоры о восстановлении плиты.

Также читайте: Могилу воинов УПА осквернили, чтобы поссорить наши народы, - МИД Польши

Источник: https://censor.net.ua/n3171890
 
 
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уверен..что это путиноиды злобствуют и провацируют..
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а мені от цікаво, які нелюди розбивали пам'ятники ******** Героїв в Україні? По ходу це одні і ті самі нелюди.
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Кацапи, підкацапники, онуки окупантів, "внутрішньо переміщені особи" типу "какая разніца".
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Польская интеллигенция просит власти РП ...РП подумалось Речь Пос полита
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