 Тегеран не закрыл воздушное пространство ночью 8 января из-за вылета членов ХАМАС, - Iran International

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Iran International.

"Члены руководства ХАМАС были пассажирами рейса авиакомпании Qatar Airways, вылетевшего из Тегерана в Доху незадолго до того, как украинский самолет был сбит. Исмаил Ханий, Осама Хамдан и Муса Абу Марзук находились в Иране, чтобы посетить церемонию захоронения Сулеймани", - говорится в посте.

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В другом посте напоминают, что министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что Иран не закрыл воздушное пространство по "политическим и техническим причинам".

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

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Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.