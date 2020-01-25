 Тегеран не закрыл воздушное пространство ночью 8 января из-за вылета членов ХАМАС, - Iran International

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Iran International.
"Члены руководства ХАМАС были пассажирами рейса авиакомпании Qatar Airways, вылетевшего из Тегерана в Доху незадолго до того, как украинский самолет был сбит. Исмаил Ханий, Осама Хамдан и Муса Абу Марзук находились в Иране, чтобы посетить церемонию захоронения Сулеймани", - говорится в посте.
В другом посте напоминают, что министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что Иран не закрыл воздушное пространство по "политическим и техническим причинам".
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.
На выборах многие голосовали за мир. Путин просто не воспринимает Порошенко, думали они. Пока у власти Порошенко, война будет продолжаться, потому что Путин не будет с ним договариваться, рассуждали они. А вот выберем Зеленского, который никогда ничего плохого про Путина не говорил, Зеленский встертится с Путиным и сойдутся где-то посередине. Война закончится. Путин уйдет с Донбасса. А Крым... Та фиг с ним, с тем Крымом. Такой был план.
Порошенко больше не у руля.
В январе 2020 потери ВСУ уже вдвое больше, чем были при Порошенко в январе 2019. А январь ведь еще даже не закончился.
Почему снова смерти? Почему не сработал этот "замечательный" план примирения с Путиным через нового президента? Ведь в Давосе Зеленский не называл Россию оккупантом, как Порошенко, а стыдливо упоминал о неких "сторонах" которые могут прекратить "конфликт". Его Арахамия говорил об отказе от евроинтеграции. Путин мог бы гордиться таким сговорчивым новым партнером. Вместо этого он организовал Зеленскому позорный скандал в Израиле. Правда в том, что Путину без разницы, кто президент: Порошенко, Зеленский или красивый Нефьодов. Любого президента Украины Путин будет публично унижать. Делать слабым. Втаптывать в грязь. Вспомните Оманские гастроли президента Зеленского. Кто рассекретил "слугу" народа в дорогущем отеле? Бигус? Радио Свобода? Громадське? Нет! Страна.уа друзей Путина. А кто слил в прессу информацию о запросе Зеленского на встречу в Путиным Израиле? Кто пренебрежительно озвучил, что встреча, возможно, состоится "на ногах"? Кто поставил президента Украины Зеленского в позорную позу просителя аудиенции у оккупанта? Путин.
Интерес Путина к любому президенту Украины один: максимально ослабить и лишить поддержки. Чтобы на коленях приполз и покровительства просил. Так что нет, с избранием Зеленского война с Россией не закончится. Она или продолжится, или мы капитулируем, возместим России ущерб от нашего сопротивления и забудем про высокие зарплаты. Потому что нам придется снова кормить, поить, одевать и благоустраивать Донбасс.
"Лучший способ развалить Украину, это ежедневно, широковещательно, обвинять их власть во всех смертных грехах, внушать всем и каждому хохлу в отдельности, что во власти сидят поголовно предатели и коррупционеры, возбуждать ненависть, натравливать на них все их шароварное общество. Неважно, что какие то обвинения окажутся чрезмерными, попытки оправдаться будут восприниматься как доказательство их вины. Главное здесь-это решительно наступать, и рано или поздно мы увидим внутренний конфликт, когда они сами будут жечь свою раду и расстреливать тех, кто руководит военным сопротивлением против России. В результате, там появятся атаманы проповедующие жестокость, творящие грабежи и беззаконие, мы только должны будем подсказывать им кого свергать и что крушить. И вот тогда Запад поймет, что получил в центре Европы второе Сомали, они сами придут к Путину и будут просить, что бы мы усмирили это фашистский сброд."
Просто Ирану нужно было сразу говорить правду, а преЗеденту и ко не надо было быть на «подпевках»........