 Украинские пловцы завоевали три золота и установили мировой рекорд на международном турнире в Люксембурге

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Победы одержали Дарья Зевина (100 м на спине), Михаил Романчук (1500 м вольным стилем с рекордом соревнований) и Андрей Говоров (50 м баттерфляем).

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На дистанции 50 м баттерфляем "серебро" с юниорским рекордом мира завоевал 17-летний Владислав Бухов (23.14). "Бронзу" на дистанции 200 м баттерфляем завоевал Игорь Трояновский.

Таким образом, на дистанции 50 м баттерфляем украинцы держат и взрослый (Говоров), и юниорский (Бухов) мировые рекорды. Правда, эта дистанция не является олимпийской.