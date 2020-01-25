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Все про:плавание (80) победа (433) Люксембург (60)

 Украинские пловцы завоевали три золота и установили мировой рекорд на международном турнире в Люксембурге

Сборная Украины по плаванию успешно выступила в первый день международного турнира Euro Meet 2020 в Люксембурге. В активе наших пловцов 5 медалей, 3 из которых - золотые.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Победы одержали Дарья Зевина (100 м на спине), Михаил Романчук (1500 м вольным стилем с рекордом соревнований) и Андрей Говоров (50 м баттерфляем).

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На дистанции 50 м баттерфляем "серебро" с юниорским рекордом мира завоевал 17-летний Владислав Бухов (23.14). "Бронзу" на дистанции 200 м баттерфляем завоевал Игорь Трояновский.

Таким образом, на дистанции 50 м баттерфляем украинцы держат и взрослый (Говоров), и юниорский (Бухов) мировые рекорды. Правда, эта дистанция не является олимпийской.

Источник: https://censor.net.ua/n3171887
 
   
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