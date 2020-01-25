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Все про:вирус (124) Китай (1042)

 Туристические компании Китая из-за вспышки коронавируса прекращают организацию туров

В Китае туристические агентства приостановили продажи внутренних и международных туров.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg, это сделано в рамках усилий по сдерживанию распространения нового коронавируса.

Министерство культуры и туризма приказало туристическим агентствам и туристическим компаниям прекратить продажу турпакетов начиная с пятницы.

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Отметим, что как раз в эти дни начинается традиционное празднование нового года в Китае. Обычно миллионы китайцев путешествуют по стране и за рубеж.

Напомним, по состоянию на 00:00 часов по местному времени субботы, 25 января, в Китае число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом нового типа, достигло 1287 человек, увеличившись за сутки на 444 подтвержденных случая заболевания.

Число жертв этого типа пневмонии достигло 41, из них 39 приходится на провинцию Хубэй и по одному на провинции Хэбэй и Хэйлунцзян. За сутки зафиксированы 16 случаев летального исхода, говорится в сообщении ведомства.

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Источник: https://censor.net.ua/n3171885
 
 
 Топ комментарии
 
Блин, да тебе декорации для "Звездных войн" делать!
Чуток тюнинга и получится шедевр!
Туристические компании Китая из-за вспышки коронавируса прекращают организацию туров - Цензор.НЕТ 3530
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Я завжди мріяв про зомбіапокаліпсис. То хоч прикольно...
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Думаю настав час іти і купувати противогази...
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Тре побільше водяри глушити! спирт убиває віруси Туристические компании Китая из-за вспышки коронавируса прекращают организацию туров - Цензор.НЕТ 2740
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А, ну тоді значить українцям нема чого боятися😁
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Плюс протигаз потрібен ізольований, з балонами. Фільтр для вірусу не перешкода.
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Часничок , цибулька в їжу , ото й весь нах " коронавырус " .
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ВІн наближається. Треба десь ховатись! Туристические компании Китая из-за вспышки коронавируса прекращают организацию туров - Цензор.НЕТ 7560
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Пздц..А я з Алі посилки чекаю...Якщо хворий китаєць чихне на посилку чи плюне всередину? Це ж дупа буде нам. Туристичні компанії Китаю через спалах коронавірусу припиняють організацію турів - Цензор.НЕТ 8168
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моя посилка тричі у аєропорту верталася, туди-сюди - а після 9 числа зникла - напрямок вказано - вилетіла до України....
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А мов через деякий час знайшлася у іншому відділені Укрпошти, але при цьому мені заяви брехали, що її нема.
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Так одну десь 2 місяці ,інша за 10 днів приїхала.Але не відкривав бо то не собі замовляв. Туристичні компанії Китаю через спалах коронавірусу припиняють організацію турів - Цензор.НЕТ 7721 Щось бажання нема хоч і цікаво.Хоча знаю що там.Але нунах.
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Дев'ять діб вірус виживає поза організмом людини.
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Ой, там такой капец творится. Си сказал, что у Китая большие проблемы. А зная любовь комми преуменьшать проблемы и преувеличивать достижения, там, мягко говоря, жопа.
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Торговая война против Китая в самом разгаре )))
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Какой интересный у вас агрегат. у нас попроще Туристические компании Китая из-за вспышки коронавируса прекращают организацию туров - Цензор.НЕТ 3887
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Блин, да тебе декорации для "Звездных войн" делать!
Чуток тюнинга и получится шедевр!

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а то белое вещество, дай угодая, хлорка.
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это жопа....
В сети появились фото баррикад, которые создаются властями на всех дорогах из зараженной зоны. Пока точно не известно количество погибших, но утверждается из непроверенных источников, что их уже сотни в зоне эпидемии. Пока точно неизвестно как распространяется данный смертельно опасный вирус, однако власти строят несколько мобильных госпиталей, которые смогут принят тысячи заболевших. Точное же число инфицированных пока не известно даже приблизительно. Всего в зоне поражения вирусом уже находится около 50 миллионов человек.

https://pincong.rocks/article/12948?fbclid=IwAR1rHXIpYTGV73Qn54M58fwoAkL9SWPGJ4zbYf5zs9vNVRRdAsoRaanbops
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Це природа мстить китайцям за бідних тваринок, яких вони подали😖
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Сьогодні я чув, що у нас в Києві багато хворих на звичайний грип.
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Ще б цікаво статистику про звичайний грип в тому ж Китаї та кількість померлих, в порівнянні з тим самим "короновірусом" за той же період. Але в цьому не зацікавлені фармкомпанії, котрі роздмухують істерію.
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Ага. І СНІД видумали фармкомпанії, а у вакцинах ртуть.
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Ти вже протигаз прикупив, поки дешеві? Туристичні компанії Китаю через спалах коронавірусу припиняють організацію турів - Цензор.НЕТ 4461
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Про протигаз в такій ситуації може думати тільки виборець Зеленського.
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Щоб не було боляче, коли почнуть бити їхню пику? Зовнішній вигляд протигаз виборцям Зе не було зіпсує.
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А якщо вас, соєвих ідіотів, почнуть нарешті відловлювати та стерилізувати? Хоча це тобі вже не страшне... Туристичні компанії Китаю через спалах коронавірусу припиняють організацію турів - Цензор.НЕТ 6044
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Ковтай ртуть, зебіл. Тоді будеш як термометр.
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Зебіл, я про цей ідиотизм лише від вас розумово обдарованих тут читав. Так що жуй ртуть на пару з ідіотом Кацахолом, як то ви з ним це обговорювали. Туристичні компанії Китаю через спалах коронавірусу припиняють організацію турів - Цензор.НЕТ 2506
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А соєвий ідіот про що думає? Хоча про що це я... Ви і поняття "думати" не сумісні. Туристичні компанії Китаю через спалах коронавірусу припиняють організацію турів - Цензор.НЕТ 8709
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От тепер хтось неправильно зрозуміє і почне ковтати ртуть за півгодини до їжі.🙄
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Я завжди мріяв про зомбіапокаліпсис. То хоч прикольно...
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Употребляют в пищу летучих мышей, каких-то крыс, обычных мышей, всяких насекомых, потом удивляются откуда появились смертельные вирусы.
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Не факт. Это предположение, нужно бы летучих мышей или кого там проверить на короновируси, может это в каком китайце вирус мутировал.
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Самі китайці подають інфу що влада будує не госпіталі, а крематорії.
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да і не так давно на орбіту 4 контейнера з вафльой запустили...
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Бо хвилюються, що хворі потім на зомбі перетворюються
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Там целые регионы «изолировали»=>в новостях сказали больше чем 50 млн........
Кстати во Франции три заболевания подтверждено......
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Разом з Укрпоштою цей Аліекспрес є лайном.
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Більше двох місяців доставляв смартфон, а ще взяли після цього пристойний митний податок. За ці гроші можна було купити та не чекати.
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Безусловно, там хватает всякого хлама и недобросовестных продавцов.
Но при желании, там можно найти качественные товары с оперативной доставкой.
А налоги, это уже "заслуга" фискалов и таможни.
Хотя я всегда прошу продавцов указать цену покупки 80-90 долларов, что бы не было вопросов у таможни (а не занижать их до нескольких долларов, как любят китайцы).
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Постукай іванові сулімі , тільки він може розбудити цю смерть з косою сплячу красуню... Туристичні компанії Китаю через спалах коронавірусу припиняють організацію турів - Цензор.НЕТ 2306
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Мені дуже сильно ця істерія на рахунок "короновірусу" сильно нагадує істерію зими 2009-го року з "невиліковним зі стопроцентною смертністю" "свинним"грипом. Туристичні компанії Китаю через спалах коронавірусу припиняють організацію турів - Цензор.НЕТ 6678
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Їжте часник. Від нього мікроба дохне за три метри. Перевірено. Особливо в громадському транспорті. Туристичні компанії Китаю через спалах коронавірусу припиняють організацію турів - Цензор.НЕТ 2084
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Прихильники Зе повинні їсти по два кг часнику щодня, щоб не розповсюджувати зевірус.
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если вы, украинцы, заказали что то из товаров с Китая, то будьте внимательны, обезвреживание не помешает.
Всем руцкиянам возможно стоит говорить, что есть большие скидки на товар, особенно если отправляет с провинции Хэбэй и Хэйлунцзян
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Нехай зорганізують бюджетні тури кетайців до рашки. Розчистити території для повернення/ переселення.
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найперші козацькі ліки і живи здоров до віку!
Туристичні компанії Китаю через спалах коронавірусу припиняють організацію турів - Цензор.НЕТ 5261

помийте руки і вуха і не кажіть що не чули !!!)))
(нехай пощезне і не прилипне оте корономерзенне...))))
будьмо!
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