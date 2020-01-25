 Туристические компании Китая из-за вспышки коронавируса прекращают организацию туров

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg, это сделано в рамках усилий по сдерживанию распространения нового коронавируса.
Министерство культуры и туризма приказало туристическим агентствам и туристическим компаниям прекратить продажу турпакетов начиная с пятницы.
Отметим, что как раз в эти дни начинается традиционное празднование нового года в Китае. Обычно миллионы китайцев путешествуют по стране и за рубеж.
Напомним, по состоянию на 00:00 часов по местному времени субботы, 25 января, в Китае число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом нового типа, достигло 1287 человек, увеличившись за сутки на 444 подтвержденных случая заболевания.
Число жертв этого типа пневмонии достигло 41, из них 39 приходится на провинцию Хубэй и по одному на провинции Хэбэй и Хэйлунцзян. За сутки зафиксированы 16 случаев летального исхода, говорится в сообщении ведомства.
Чуток тюнинга и получится шедевр!
МАПА
В сети появились фото баррикад, которые создаются властями на всех дорогах из зараженной зоны. Пока точно не известно количество погибших, но утверждается из непроверенных источников, что их уже сотни в зоне эпидемии. Пока точно неизвестно как распространяется данный смертельно опасный вирус, однако власти строят несколько мобильных госпиталей, которые смогут принят тысячи заболевших. Точное же число инфицированных пока не известно даже приблизительно. Всего в зоне поражения вирусом уже находится около 50 миллионов человек.
https://pincong.rocks/article/12948?fbclid=IwAR1rHXIpYTGV73Qn54M58fwoAkL9SWPGJ4zbYf5zs9vNVRRdAsoRaanbops
Кстати во Франции три заболевания подтверждено......
Но при желании, там можно найти качественные товары с оперативной доставкой.
А налоги, это уже "заслуга" фискалов и таможни.
Хотя я всегда прошу продавцов указать цену покупки 80-90 долларов, что бы не было вопросов у таможни (а не занижать их до нескольких долларов, как любят китайцы).
смерть з косоюсплячу красуню...
Всем руцкиянам возможно стоит говорить, что есть большие скидки на товар, особенно если отправляет с провинции Хэбэй и Хэйлунцзян
помийте руки і вуха і не кажіть що не чули !!!)))
(нехай пощезне і не прилипне оте корономерзенне...))))
будьмо!