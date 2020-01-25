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 Политика Украины
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Все про:Боднар (69) история (1667) Польша (5052) Россия (74814)

 Россия пытается поссорить Польшу и Украину, но ей это не удастся, если государства будут действовать сообща и доверительно, - Боднар

Приписывать себе чужие победы и перекладывать на других ответственность за свои преступления - классическая схема, используемая Кремлем.

Об этом пишет заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар в статье для ZN.UA, передает Цензор.НЕТ.

"Украина в течение последних лет ощутила на себе цену российской пропаганды, манипуляций и агрессии. Россия издревле демонстрирует дар воровать не только чужие территории, но и чужую историю, как, например, историю Украины-Руси. Приписывать себе чужие победы и перекладывать на других собственную ответственность за преступления - классическая схема, используемая Кремлем для создания параллельной реальности, где российской элите легче господствовать и самоутверждаться", - написал дипломат.

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По его словам, "история дает много примеров того, как Москва разжигала войны и на чужой крови лицемерно строила свою империю".

Боднар отметил, что в последнее время Россия пытается поссорить Польшу и Украину.

"Попытки России в течение последних лет после начала российской агрессии против Украины - непосредственно или с помощью своих агентов влияния и разных манипулятивных технологий - вбить "клин истории" в отношения между нашими народами провалились и не позволили их разработчикам достичь поставленной цели. И не достигнут, если мы и в дальнейшем будем действовать сообща и доверительно. Однако сегодня мы стали свидетелями новых попыток России манипулировать историей, чтобы в этот раз ударить в спину Польше, посеять зерно раздора в Европе, в который раз попытаться показать себя в "белом цвете", - считает дипломат.

Он заявил, что президент РФ Владимир "Путин и его приспешники развернули масштабную пропагандистскую кампанию по обвинению Польши в антисемитизме и ответственности за начало Второй мировой войны".

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"На эти фальшивые упреки реакция украинской стороны должна быть однозначной: мы солидарны с Польшей!" - написал Боднар.

Источник: https://censor.net.ua/n3171884
 
 
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Вменяемый заместитель министра?
Это радует, приятно слышать!
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Враховуючи гонор деяких польських панів мокшам це робити не важко.
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підпалив гуцул смереку - а згоріла тУЯ ... тутУЯ
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Пока Украина будет лицемерить и не говорить правду - так и будет - А ПРАВДА одна и она должна быть озвучена всеми средствами массовой информации Украины и стран союзников - Нацистская ********* - фашистская мразь россия - нацистское и фашистское государство, страна террорист. Бесноватый фашистский фюрер Вован )(уйло по кличке путин - военный преступник. Должен быть один алгоритм любых высказываний, в Украине, про тварь россию - россия - это нацисты и фашисты, оккупанты, их карлик - фашистский фюрер.
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Россия пытается поссорить всех и вся, это их стратегия.
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Як би ж нинішній володар булави мав політичну волю до цього, то було б добре, але не склалось.
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Пусть Польша повысит зарплату заробитчанам до уровня поляков.вот тогда и будет "сообща" и "доверительно"....
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Еще и как удастся! А кто помешает, шут гороховый с мацой?
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Ми все пам'ятаємо: і дві неділі на завершення війни, і загибель тисяч військовослужбовців, і нахабну контрабанду, і ще багато чого... Хвалити Господа, що поступово це отходить...
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