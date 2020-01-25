 Россия пытается поссорить Польшу и Украину, но ей это не удастся, если государства будут действовать сообща и доверительно, - Боднар

Об этом пишет заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар в статье для ZN.UA, передает Цензор.НЕТ.

"Украина в течение последних лет ощутила на себе цену российской пропаганды, манипуляций и агрессии. Россия издревле демонстрирует дар воровать не только чужие территории, но и чужую историю, как, например, историю Украины-Руси. Приписывать себе чужие победы и перекладывать на других собственную ответственность за преступления - классическая схема, используемая Кремлем для создания параллельной реальности, где российской элите легче господствовать и самоутверждаться", - написал дипломат.

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По его словам, "история дает много примеров того, как Москва разжигала войны и на чужой крови лицемерно строила свою империю".

Боднар отметил, что в последнее время Россия пытается поссорить Польшу и Украину.

"Попытки России в течение последних лет после начала российской агрессии против Украины - непосредственно или с помощью своих агентов влияния и разных манипулятивных технологий - вбить "клин истории" в отношения между нашими народами провалились и не позволили их разработчикам достичь поставленной цели. И не достигнут, если мы и в дальнейшем будем действовать сообща и доверительно. Однако сегодня мы стали свидетелями новых попыток России манипулировать историей, чтобы в этот раз ударить в спину Польше, посеять зерно раздора в Европе, в который раз попытаться показать себя в "белом цвете", - считает дипломат.

Он заявил, что президент РФ Владимир "Путин и его приспешники развернули масштабную пропагандистскую кампанию по обвинению Польши в антисемитизме и ответственности за начало Второй мировой войны".

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"На эти фальшивые упреки реакция украинской стороны должна быть однозначной: мы солидарны с Польшей!" - написал Боднар.