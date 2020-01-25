 Новогоднее поздравление Зеленского Путину было "дипломатическим маневром", - вице-премьер Кулеба

Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в интервью Радио Свобода, нформирует Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос, как оценить такое поздравление лидеру официально признанного государства-агрессора, Кулеба дал понять, что это было нужно в связи с тем, что "происходят переговоры для решения жизненно важных вопросов, таких, как возвращение украинских пленных, возвращение украинских кораблей , захваченных в Керчи, было ведь тоже очень много шагов сделано для того, чтобы двигаться в сторону урегулирования урегулирования конфликта на Донбассе, развязанного Россией".

По его словам вице-премьера, "акт приветствия является дипломатическим маневром, который не нужно преувеличивать".

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Напоминаем, 31 декабря Офис Президента сообщили, что Зеленский провел телефонный разговор с Путиным, в ходе которого, среди прочего, "руководители государств поздравили друг друга с наступающими праздниками".