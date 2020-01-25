 Один воин ОС ранен на Донбассе, с начала суток зафиксировано семь вражеских обстрелов, - пресс-центр

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, враг шесть раз открывал огонь по позициям ВСУ в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": дважды - неподалеку от Павлополя (из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия), возле Песков (из минометов калибра 120 мм противник выпустил 3 мины, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия), Авдеевки (из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия), Березового (из снайперской винтовки и стрелкового оружия) и Верхнеторецкого (из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия).
Один вражеский обстрел зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - неподалеку от Катериновки (из крупнокалиберного пулемета).
Отмечается, что 25 января в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
Напомним, 24 января российско-террористические войска 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранения.
Разведение войск. Цифры, факты, выводы.
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Как результат разведения войск
1.Резкое увеличение количества обстрелов.
2.Переход на использование более мощных систем вооружения.
3.Увеличение потерь со стороны ВСУ.
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Не удивлен.
ностальгируют... !
То не вітер гне калину,
Ледве в ній тримається душа,
То Росія нищить Україну,
Схід перетворила на руїну...
Губиться стежина в споришах
До хатини, котру зруйнували,
До хрестів, прабатьківських могил;
Скрізь нові копати ледь встигали,
В них сини вкраїнські полягали,
Та не опустили хоругви!
Дише степ ізнов одвічним горем
І шматує зболені серця,
Розрослась в нас сила непокори,
Горе розлилось глибоким морем,
І не видно ще йому кінця.
"Люди гибнут на фронте": знаменитый тренер возмутился украинской властью
Шестикратный чемпион Украины по футзалу, бывший тренер украинской сборной, с которой завоевал "серебро" Евро-2001 Станислав Гончаренко, резко раскритиковал действия офиса президента Украины.
"Вот этот Богдан, который сидящий в офисе президента, эти все паны в тяжелую минуту, когда погибают люди на фронте, они во Франции в лучших ресторанах в открытую пьют пиво. Эти люди не могут занимать должности по определению . Но сегодня тот формат, в котором находится президент, он тоже его создает и рисует. Наверное еще не имеет той силы, чтобы где-то ударить по столу", - отметил 59-летний Гончаренко в эфире Youtube-канала SPORT TRAVELER UA.