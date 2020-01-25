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 Один воин ОС ранен на Донбассе, с начала суток зафиксировано семь вражеских обстрелов, - пресс-центр

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня. Среди прочего, противник применял запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 120 мм, также отмечается работа снайперских пар.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, враг шесть раз открывал огонь по позициям ВСУ в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": дважды - неподалеку от Павлополя (из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия), возле Песков (из минометов калибра 120 мм противник выпустил 3 мины, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия), Авдеевки (из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия), Березового (из снайперской винтовки и стрелкового оружия) и Верхнеторецкого (из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия).

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Один вражеский обстрел зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - неподалеку от Катериновки (из крупнокалиберного пулемета).

Отмечается, что 25 января в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Напомним, 24 января российско-террористические войска 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранения.

Источник: https://censor.net.ua/n3171881
 
 
 Топ комментарии
 
что то зебилы молчат? им наверное какая разница?
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Так может надо" просто перестать стрелять " .Да зебилы ???
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https://timeze2019.blogspot.com/2020/01/blog-post_25.html
Разведение войск. Цифры, факты, выводы.
....

Как результат разведения войск
1.Резкое увеличение количества обстрелов.
2.Переход на использование более мощных систем вооружения.
3.Увеличение потерь со стороны ВСУ.
.......
Одного воїна ОС поранено на Донбасі, від початку доби зафіксовано сім ворожих обстрілів, - пресцентр - Цензор.НЕТ 9879
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что то зебилы молчат? им наверное какая разница?
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Они на такие темы не ходят.
Не удивлен.
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они сейчас только по "сектам" тусуются! им там комфортно!
ностальгируют... Одного воїна ОС поранено на Донбасі, від початку доби зафіксовано сім ворожих обстрілів, - пресцентр - Цензор.НЕТ 6312!
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Да, їм кортить позрадоманити, а ніззя.
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Они празднуют. У главЗебила сегодня днюха. Он нелох и ему уже 42.
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***
То не вітер гне калину,
Ледве в ній тримається душа,
То Росія нищить Україну,
Схід перетворила на руїну...
Губиться стежина в споришах

До хатини, котру зруйнували,
До хрестів, прабатьківських могил;
Скрізь нові копати ледь встигали,
В них сини вкраїнські полягали,
Та не опустили хоругви!

Дише степ ізнов одвічним горем
І шматує зболені серця,
Розрослась в нас сила непокори,
Горе розлилось глибоким морем,
І не видно ще йому кінця.
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"Люди гибнут на фронте": знаменитый тренер возмутился украинской властью

"Люди гибнут на фронте": знаменитый тренер возмутился украинской властью
Шестикратный чемпион Украины по футзалу, бывший тренер украинской сборной, с которой завоевал "серебро" Евро-2001 Станислав Гончаренко, резко раскритиковал действия офиса президента Украины.

"Вот этот Богдан, который сидящий в офисе президента, эти все паны в тяжелую минуту, когда погибают люди на фронте, они во Франции в лучших ресторанах в открытую пьют пиво. Эти люди не могут занимать должности по определению . Но сегодня тот формат, в котором находится президент, он тоже его создает и рисует. Наверное еще не имеет той силы, чтобы где-то ударить по столу", - отметил 59-летний Гончаренко в эфире Youtube-канала SPORT TRAVELER UA.
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щоразу п***ть "без втрат"... а кого ж хоронять ледь не щодня???
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