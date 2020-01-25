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 Происшествия, За рубежом
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Все про:Афганистан (209) вертолет (599) Молдова (1059) нападение (1807)

 Двое украинцев пострадали при нападении на молдавский вертолет в Афганистане

В Молдове сообщили о нападении на вертолет, который зарегистрирован в этой стране и в экипаже которого были граждане Украины, в Афганистане.

Как сообщила пресс-служба Органа гражданской авиации Молдовы, вертолет "Ми-8" подвергся нападению в провинции Гильменд на юге Афганистана, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода. Легко пострадали командир экипажа и бортинженер родом из Украины, второй пилот из Молдовы не пострадал.

Как говорится в сообщении, вертолет совершал гуманитарную миссию и перевозил продукты питания, на его борту были только упомянутые три члена экипажа. По последним данным, в него выстрелили из ручного реактивного гранатомета, когда он стоял на земле. Членов экипажа подобрал другой вертолет, на борту которого были граждане Молдовы. Раненых доставили в госпиталь для оказания помощи и после отпустили, их жизням ничто не угрожает.

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Как говорится в сообщении, Орган гражданской авиации следит за ходом расследования и обещает сообщать новую информацию, если она появится.

Между тем пресс-секретарь молдавского Органа гражданской авиации Ирина Бодоликэ сообщила другую версию инцидента. Как сообщила она российскому агентству "Интерфакс", вертолет, принадлежащий одной из молдавских авиакомпаний, перевозивший военных Афганской национальной армии, был сбит боевиками движения "Талибан" и сумел аварийно приземлиться, вследствие чего, по предварительным данным, были ранены двое украинский членов экипажа и четверо афганских военных. Экипаж и пассажиров подобрал другой молдавский вертолет, летевший следом.

При этом она добавила, что в сбитом вертолете не было членов экипажа-молдаван.

Военные Афганистана, по сообщениям, информировали об аварийной посадке в той же местности военного вертолета "Ми-17". Версию о сбивания вертолета ракетой во время приземления и о четырех раненых афганцев, как передает агентство, сообщили также местные афганские средства массовой информации, но в них говорилось о том, что и вертолет был афганский. "Ми-17" является экспортным обозначением советского, а ныне российского вертолета "Ми-8", они есть у афганских военных.

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Источник: https://censor.net.ua/n3171878
 
 
 Топ комментарии
 
Это к чему вообще? По всей Африке летают не только украинцы, но и немцы, юаровцы... Не в теме, - лучше промолчи, сойдешь за умного..
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Початок анекдоту - "молдавський вертоліт в Афганістані".
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У мене дядько декілька разів по контракту служив на базі НАТО в Афганістані. Бортмеханік Мі-24 (навчають афганців).
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Ще двох калік з чужої війни український нарід буде пожиттєво годувати!
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с чего это легко пострадавшие оказались калеками? Абы пукнуть
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Ми-17, - это то же Ми-8, экспортный вариант..
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Это к чему вообще? По всей Африке летают не только украинцы, но и немцы, юаровцы... Не в теме, - лучше промолчи, сойдешь за умного..
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Ета ваабщє к таму, що в Україні йже війна.
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И что? Пилоты работают официально для ООН. Бортинжинер штук 100 в месяц получает.. КВС и того больше. Страховку вот получат...
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Я не кажу, що неофіціально. Я кажу, що в Україні йде війна. Так - ясно?
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И что? Где бортинженер в Украине может зарабатывать 100 тыс./месяц???
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Та хоч би в уряді чи в укроборонпромі ,наприклад.
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Украинские пилоты и моряки пользуются спросом во всем мире, отличные специалисты.
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У мене дядько декілька разів по контракту служив на базі НАТО в Афганістані. Бортмеханік Мі-24 (навчають афганців).
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Та там нема війни. Так як він пенсіонер, то у 2014 вже не служив у ВПС. А з його частини у Бродах були загиблі...
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За своей "ВнутриМКАДией" смотри... А то, пока будешь смотреть, "Чо там, у "хахлов?...", Сибирь уже полностью китайской станет...
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Молдавські ВПС заходять в тил Рашці Двое украинцев пострадали при нападении на молдавский вертолет в Афганистане - Цензор.НЕТ 6432
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поки що таліби бігають з кацапськими іглами
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Початок анекдоту - "молдавський вертоліт в Афганістані".
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