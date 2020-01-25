 Украина на Играх Непокоренных впервые будет представлена в баскетболе на колясках, - координатор Горбач

Об этом сообщила в комментарии корреспонденту Укринформа в Гааге, где украинская делегация решала организационные вопросы, координатор Игор Непокоренных в Украине Оксана Горбач, передает Цензор.НЕТ.

"Наша команда тренируется сейчас в семи видах спорта, в частности, плавание, бег, толкание ядра, метание диска. И буквально недавно приняли решение о баскетболе на колясках. И это, конечно, огромный шаг вперед для нашей сборной", - отметила Горбач.

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Она рассказала, что в этом году в Гаагу прилетят 20 военнослужащих, никто из них в прошлых Играх Непокоренных не участвовал.

"Это совершенно новая сборная. Мы ежегодно принимаем не простое для нас решение, позволим ли мы членам прошлогодних сборных быть членами и в текущем году. Военный конфликт продолжается, мы решили, что вся наша сборная будет на 100% состоять из новых ветеранов. Они не принимали участия в Торонто и Сиднее", - пояснила координатор Игр Непокоренных в Украине.

Она также рассказала, что в Нидерландах в рамках подготовки к Играм состоялась встреча наций. В течение четырех дней украинская делегация занималась такими вопросами, как расписание соревнований, логистика, условия пребывания, сопровождение участников и их родных.

Напомним, Игры Непокоренных-2020 пройдут 9-16 мая 2020 года в Гааге (Нидерланды). Украина в третий раз примет участие в соревнованиях. Учитывая высокий уровень организации и популярность Игор Непокоренных в Украине, Фонд Игор непокоренных (Invictus Games) увеличил квоту для украинской команды - с 15 до 20 человек. В прошлом году украинская сборная на Играх Непокоренных завоевала 20 медалей.

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