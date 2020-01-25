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 Блокирована деятельности группы, занимавшейся организацией платформ для онлайн-казино, - киберполиция. ФОТОрепортаж

Сотрудники киберполиции прекратили деятельность группы, которая занималась организацией деятельности платформ для онлайн-казино.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Департамента киберполиции Украины.

Блокирована деятельности группы, занимавшейся организацией платформ для онлайн-казино, - киберполиция 01

Преступная группа предоставляла своим клиентам услуги по созданию и поддержке онлайн-казино "под ключ". Для технической разработки ресурсов в штате этой организации было более чем полсотни IT-специалистов. Ежемесячно прибыль от такой деятельности составлял около $50 тыс.

Установлены все участники группы. Деятельность их ресурсов заблокирована. Решается вопрос об объявлении подозрения всем членам преступной группировки.

По данным полиции, что к такой деятельности были причастны трое киевлян в возрасте от 23 до 25 лет и 35-летний житель Харькова.

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Блокирована деятельности группы, занимавшейся организацией платформ для онлайн-казино, - киберполиция 02

Участники преступной группы создали общественное объединение, якобы для развития онлайн-игр в Украине. Вместо этого они предоставляли услуги по созданию, технической поддержке и обслуживанию клиентов онлайн казино. Среди возможностей, которые предоставляла данная организация была также и разработка игровых платформ, которые использовались для азартных игр.

Так, заказчик, платя $15 тыс., получал в собственность онлайн-казино с его постоянной поддержкой. Кроме того, злоумышленники за дополнительные $100 тыс., настраивали инструменты интернет-маркетинга для продвижения ресурса в сети и привлечение новых пользователей.

Блокирована деятельности группы, занимавшейся организацией платформ для онлайн-казино, - киберполиция 03

Также читайте: Киберполиция блокировала деятельность нескольких онлайн-казино, действующих на территории Украины. ФОТО

Блокирована деятельности группы, занимавшейся организацией платформ для онлайн-казино, - киберполиция 04

База пользователей всех ресурсов онлайн-казино насчитывало около 300 тыс пользователей. Среди них также отдельную категорию имели VIP-клиенты, которым предоставлялись дополнительные возможности использования таких ресурсов.

Работники киберполиции с привлечением спецназа КОРД и полка особого назначения полиции Харьковщины провели одновременно 8 обысков в Киевской области, Киеве и Харькове. Обыски проводились в помещениях фигурантов, офисных помещениях разработчиков онлайн-казино и их транспорте. По результатам обысков полиция изъяла компьютерную технику, мобильные телефоны и деньги. Вся техника направлена на экспертизу.

Блокирована деятельности группы, занимавшейся организацией платформ для онлайн-казино, - киберполиция 05

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Блокирована деятельности группы, занимавшейся организацией платформ для онлайн-казино, - киберполиция 06

Дело квалифицировано по ст. 200 (Незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления), ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом), ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины. Участникам группы грозит до 12 лет заключения.

Источник: https://censor.net.ua/n3171875
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
это поможет добиться обещанных 40% экономического роста
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Мусора вообще оборзели беспредел творить!
То есть, если у нас организуют соревнования в NFS со ставками, то наша доблестная полиция пойдёт арестовывать програмеров Електроникс Артс?
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Просто честно сказали бы:
У владельцев казино - КРЫША из депутатов и министров.
А у программеров - НЕТ крыши.
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Тот, кто будет принимать ставки - пойдёт по статье 203-2. Все программеры, которые для него будут реализовывать систему приёма ставок - по статье 200.

Это как с самопальным оружием. Тот кто убивал - пойдёт за убийство. Тот кто изготавливал - на 3-7 лет если сам и на 5-10 лет, если с другом. А если были в одной банде с убийцей - на 8-12 лет.

Только не надо про "ну они же дети". ВСЕ программеры на 100% там знали - что они програмят и какой именно закон они нарушают своими незаконными действиями.
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Какая нах "200 статья"?!!
Все операции осуществляются сертифицированными банковскими библиотеками и функциями!
Тогда уж сажай в ту же камеру всех сотрудников Портмоне, ПайПал и тд и тп.
Потому, что они делают ТОЖЕ САМОЕ и теми же средствами.
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По телевизору реклама париматч...каждый час..по всем каналам....слабо арестовать и закрыть?
Чем этот тотализатор отличается от онлайнказино?
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А в чем разница? И то и другое выманивает деньги у игроманов....и на то и на другое народ подсаживается в надежде срубить бабла по легкому....
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Минимум по десятке, эти айтишники косвенно виноваты в сотнях преступлений, а может тысячах, которые совершают игроманы Может быть их не стоит садит в "черные" зоны где воры заправляют, но лишить свободы и доступа в Интет надо обязательно и показательно.
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Правильно...и всем тем кто работает на ликероводочных заводах по десятке...включая уборщиц и дворников...они падлы тоже виноваты в сотнях преступлений... а может тысячах... которые совершают алкаши...
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Всем кто вообще работает по десятке!!!
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За изготовление водки на подпольных заводах, если прихватывают "работничков" на месте - отправляют чалиться вполне на реальные сроки.

Кто этим "айтишникам" запрещал создавать программное обеспечение для государства по распросранению государственных лотерей? Преступники больше денег платят? Ну так теперь по 2-5 годик отсидят - будут знать правду жизни.
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Народ - это те же наперсточники - только в интернете. Там все сплошное дурилово. Вам же неприятно, если вас на улице ОПГ разводит на деньги? И в интернете это неприятно. Не будьте лохами. Место таким программистам - в тюрьме - на параше.
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