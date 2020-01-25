 Блокирована деятельности группы, занимавшейся организацией платформ для онлайн-казино, - киберполиция. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Департамента киберполиции Украины.

Преступная группа предоставляла своим клиентам услуги по созданию и поддержке онлайн-казино "под ключ". Для технической разработки ресурсов в штате этой организации было более чем полсотни IT-специалистов. Ежемесячно прибыль от такой деятельности составлял около $50 тыс.

Установлены все участники группы. Деятельность их ресурсов заблокирована. Решается вопрос об объявлении подозрения всем членам преступной группировки.

По данным полиции, что к такой деятельности были причастны трое киевлян в возрасте от 23 до 25 лет и 35-летний житель Харькова.

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Участники преступной группы создали общественное объединение, якобы для развития онлайн-игр в Украине. Вместо этого они предоставляли услуги по созданию, технической поддержке и обслуживанию клиентов онлайн казино. Среди возможностей, которые предоставляла данная организация была также и разработка игровых платформ, которые использовались для азартных игр.

Так, заказчик, платя $15 тыс., получал в собственность онлайн-казино с его постоянной поддержкой. Кроме того, злоумышленники за дополнительные $100 тыс., настраивали инструменты интернет-маркетинга для продвижения ресурса в сети и привлечение новых пользователей.

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База пользователей всех ресурсов онлайн-казино насчитывало около 300 тыс пользователей. Среди них также отдельную категорию имели VIP-клиенты, которым предоставлялись дополнительные возможности использования таких ресурсов.

Работники киберполиции с привлечением спецназа КОРД и полка особого назначения полиции Харьковщины провели одновременно 8 обысков в Киевской области, Киеве и Харькове. Обыски проводились в помещениях фигурантов, офисных помещениях разработчиков онлайн-казино и их транспорте. По результатам обысков полиция изъяла компьютерную технику, мобильные телефоны и деньги. Вся техника направлена на экспертизу.

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Дело квалифицировано по ст. 200 (Незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления), ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом), ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины. Участникам группы грозит до 12 лет заключения.