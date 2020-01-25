 Блокирована деятельности группы, занимавшейся организацией платформ для онлайн-казино, - киберполиция. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Департамента киберполиции Украины.
Преступная группа предоставляла своим клиентам услуги по созданию и поддержке онлайн-казино "под ключ". Для технической разработки ресурсов в штате этой организации было более чем полсотни IT-специалистов. Ежемесячно прибыль от такой деятельности составлял около $50 тыс.
Установлены все участники группы. Деятельность их ресурсов заблокирована. Решается вопрос об объявлении подозрения всем членам преступной группировки.
По данным полиции, что к такой деятельности были причастны трое киевлян в возрасте от 23 до 25 лет и 35-летний житель Харькова.
Участники преступной группы создали общественное объединение, якобы для развития онлайн-игр в Украине. Вместо этого они предоставляли услуги по созданию, технической поддержке и обслуживанию клиентов онлайн казино. Среди возможностей, которые предоставляла данная организация была также и разработка игровых платформ, которые использовались для азартных игр.
Так, заказчик, платя $15 тыс., получал в собственность онлайн-казино с его постоянной поддержкой. Кроме того, злоумышленники за дополнительные $100 тыс., настраивали инструменты интернет-маркетинга для продвижения ресурса в сети и привлечение новых пользователей.
База пользователей всех ресурсов онлайн-казино насчитывало около 300 тыс пользователей. Среди них также отдельную категорию имели VIP-клиенты, которым предоставлялись дополнительные возможности использования таких ресурсов.
Работники киберполиции с привлечением спецназа КОРД и полка особого назначения полиции Харьковщины провели одновременно 8 обысков в Киевской области, Киеве и Харькове. Обыски проводились в помещениях фигурантов, офисных помещениях разработчиков онлайн-казино и их транспорте. По результатам обысков полиция изъяла компьютерную технику, мобильные телефоны и деньги. Вся техника направлена на экспертизу.
Дело квалифицировано по ст. 200 (Незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления), ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом), ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины. Участникам группы грозит до 12 лет заключения.
То есть, если у нас организуют соревнования в NFS со ставками, то наша доблестная полиция пойдёт арестовывать програмеров Електроникс Артс?
У владельцев казино - КРЫША из депутатов и министров.
А у программеров - НЕТ крыши.
Это как с самопальным оружием. Тот кто убивал - пойдёт за убийство. Тот кто изготавливал - на 3-7 лет если сам и на 5-10 лет, если с другом. А если были в одной банде с убийцей - на 8-12 лет.
Только не надо про "ну они же дети". ВСЕ программеры на 100% там знали - что они програмят и какой именно закон они нарушают своими незаконными действиями.
Все операции осуществляются сертифицированными банковскими библиотеками и функциями!
Тогда уж сажай в ту же камеру всех сотрудников Портмоне, ПайПал и тд и тп.
Потому, что они делают ТОЖЕ САМОЕ и теми же средствами.
Чем этот тотализатор отличается от онлайнказино?
Кто этим "айтишникам" запрещал создавать программное обеспечение для государства по распросранению государственных лотерей? Преступники больше денег платят? Ну так теперь по 2-5 годик отсидят - будут знать правду жизни.