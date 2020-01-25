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 Блокирована деятельность группы, занимавшейся организацией платформ для онлайн-казино, - киберполиция. ФОТОрепортаж

Сотрудники киберполиции прекратили деятельность группы, которая занималась организацией деятельности платформ для онлайн-казино.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Департамента киберполиции Украины.

Блокирована деятельность группы, занимавшейся организацией платформ для онлайн-казино, - киберполиция 01

Преступная группа предоставляла своим клиентам услуги по созданию и поддержке онлайн-казино "под ключ". Для технической разработки ресурсов в штате этой организации было более чем полсотни IT-специалистов. Ежемесячно прибыль от такой деятельности составлял около $50 тыс.

Установлены все участники группы. Деятельность их ресурсов заблокирована. Решается вопрос об объявлении подозрения всем членам преступной группировки.

По данным полиции, что к такой деятельности были причастны трое киевлян в возрасте от 23 до 25 лет и 35-летний житель Харькова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Онлайн-казино отмывали средства через счета Российской Федерации, - Данилов

Блокирована деятельность группы, занимавшейся организацией платформ для онлайн-казино, - киберполиция 02

Участники преступной группы создали общественное объединение, якобы для развития онлайн-игр в Украине. Вместо этого они предоставляли услуги по созданию, технической поддержке и обслуживанию клиентов онлайн казино. Среди возможностей, которые предоставляла данная организация была также и разработка игровых платформ, которые использовались для азартных игр.

Так, заказчик, платя $15 тыс., получал в собственность онлайн-казино с его постоянной поддержкой. Кроме того, злоумышленники за дополнительные $100 тыс., настраивали инструменты интернет-маркетинга для продвижения ресурса в сети и привлечение новых пользователей.

Блокирована деятельность группы, занимавшейся организацией платформ для онлайн-казино, - киберполиция 03

Также читайте: Киберполиция блокировала деятельность нескольких онлайн-казино, действующих на территории Украины. ФОТО

Блокирована деятельность группы, занимавшейся организацией платформ для онлайн-казино, - киберполиция 04

База пользователей всех ресурсов онлайн-казино насчитывало около 300 тыс пользователей. Среди них также отдельную категорию имели VIP-клиенты, которым предоставлялись дополнительные возможности использования таких ресурсов.

Работники киберполиции с привлечением спецназа КОРД и полка особого назначения полиции Харьковщины провели одновременно 8 обысков в Киевской области, Киеве и Харькове. Обыски проводились в помещениях фигурантов, офисных помещениях разработчиков онлайн-казино и их транспорте. По результатам обысков полиция изъяла компьютерную технику, мобильные телефоны и деньги. Вся техника направлена на экспертизу.

Блокирована деятельность группы, занимавшейся организацией платформ для онлайн-казино, - киберполиция 05

Читайте: Мошенники создали веб-ресурс для махинаций на финансовых рынках с ежемесячным оборотом в $100 тыс., - Киберполиция. ФОТОрепортаж


Блокирована деятельность группы, занимавшейся организацией платформ для онлайн-казино, - киберполиция 06

Дело квалифицировано по ст. 200 (Незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления), ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом), ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины. Участникам группы грозит до 12 лет заключения.

Источник: https://censor.net.ua/n3171875
 
 
 Топ комментарии
 
Правильно...и всем тем кто работает на ликероводочных заводах по десятке...включая уборщиц и дворников...они падлы тоже виноваты в сотнях преступлений... а может тысячах... которые совершают алкаши...
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По телевизору реклама париматч...каждый час..по всем каналам....слабо арестовать и закрыть?
Чем этот тотализатор отличается от онлайнказино?
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Всем кто вообще работает по десятке!!!
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это поможет добиться обещанных 40% экономического роста
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Кіберполіція займається не своєю справою! Створення онлайн-казино абсолютно легальна справа, якщо це онлайн-казино не розміщується в Україні! ІТ фахівці лише надають послуги для власників та користувачів в Інтернеті, а самі сервера знаходяться за межами України і ніякі закони України не порушуються! Замість того щоб ловити організаторів Інтернет-магазинів наркоти, кіберполіція займається ліквідацією ІТ-компаній на замовлення конкурентів! Потрібно міняти керівництво кібер-поліції бо це суцільний непрофесіоналізм та корупція!
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Мусора вообще оборзели беспредел творить!
То есть, если у нас организуют соревнования в NFS со ставками, то наша доблестная полиция пойдёт арестовывать програмеров Електроникс Артс?
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Просто честно сказали бы:
У владельцев казино - КРЫША из депутатов и министров.
А у программеров - НЕТ крыши.
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Тот, кто будет принимать ставки - пойдёт по статье 203-2. Все программеры, которые для него будут реализовывать систему приёма ставок - по статье 200.

Это как с самопальным оружием. Тот кто убивал - пойдёт за убийство. Тот кто изготавливал - на 3-7 лет если сам и на 5-10 лет, если с другом. А если были в одной банде с убийцей - на 8-12 лет.

Только не надо про "ну они же дети". ВСЕ программеры на 100% там знали - что они програмят и какой именно закон они нарушают своими незаконными действиями.
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Какая нах "200 статья"?!!
Все операции осуществляются сертифицированными банковскими библиотеками и функциями!
Тогда уж сажай в ту же камеру всех сотрудников Портмоне, ПайПал и тд и тп.
Потому, что они делают ТОЖЕ САМОЕ и теми же средствами.
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Вот берешь вилочку, насаживаешь грибочек - и в рот. Кусь. Съел, довольный.

И вот ежели ты себя в глазик вилкой ткнёшь - всё будет абсолютно законно. Никаких наказаний от гусударства. Ну, в психиатрический отвезут диспансер - выяснить, нахера ты это себе сделал.

А вот ежели ты той же самой вилкой, абсолютно законной и сертифицированной к переносу еды из тарелки в рот, ткнёшь в глазик супруги или тёщи... Сядешь, батенька, сядешь на пятёрочку. И в психиатричку не повезут.

Теперь, дурачок, понял, разницу?
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Вот когда ты, идиота кусок, посадишь того СЛЕСАРЯ, что ту "вилочку" СДЕЛАЛ, вот тогда я тебе и ПОЙМУ!
Понятно тебе, убогое?
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який закон вони порушили і в чому полягає порушення?
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Организация подпольных казино - уголовное нарушение. Читайте уголовный кодекс Украины.
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читайте уважно, організація діяльності онлайн казино і розробка ПЗ та його налаштування, це різні види діяльності, і за друге відповідальності немає.
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і в КК там тільки заняття гральним бізнесом, а розширює поняття і ЗУ "Про заборону грального бізнесу в Україні" там всеодно цього немає.
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якщо я запущу на своєму компі покер - то це вже стаття?
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Запусти и наслаждайся. Всё законно. Наказаний за игру в покер у нас нету. Для игроков.

А продавать тебе услугу онлайн покера с реальнымм ставками - уголовно наказуемое деяние. И крупье быть - уголовно наказуемо.
Так понятно?
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і тут його замкнуло, на мою думку ні і в Законах цього немає, але мусора дуболоми вони цього не доганяють, що ж робота для адвоката і гучний пшик із справи в суді, якщо ще дійде до суду коли-небуть.
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По телевизору реклама париматч...каждый час..по всем каналам....слабо арестовать и закрыть?
Чем этот тотализатор отличается от онлайнказино?
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А в чем разница? И то и другое выманивает деньги у игроманов....и на то и на другое народ подсаживается в надежде срубить бабла по легкому....
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Минимум по десятке, эти айтишники косвенно виноваты в сотнях преступлений, а может тысячах, которые совершают игроманы Может быть их не стоит садит в "черные" зоны где воры заправляют, но лишить свободы и доступа в Интет надо обязательно и показательно.
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Правильно...и всем тем кто работает на ликероводочных заводах по десятке...включая уборщиц и дворников...они падлы тоже виноваты в сотнях преступлений... а может тысячах... которые совершают алкаши...
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Всем кто вообще работает по десятке!!!
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Странные у вас фантазии может лучше сразу к стенке и всех кто попадется
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За изготовление водки на подпольных заводах, если прихватывают "работничков" на месте - отправляют чалиться вполне на реальные сроки.

Кто этим "айтишникам" запрещал создавать программное обеспечение для государства по распросранению государственных лотерей? Преступники больше денег платят? Ну так теперь по 2-5 годик отсидят - будут знать правду жизни.
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Эти несчастыне с виду мальчики, такие же перступники как и те российские прорагандисты. Наверное комут-то это сложно понять в юном цифровом возрасте. Но от вас этого и не требуется, для этого есть носители другого типа интеллекта, которые способны жить осознано ,а не как обезяьнка прыгать от игры к игре до 40 лет.
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Народ - это те же наперсточники - только в интернете. Там все сплошное дурилово. Вам же неприятно, если вас на улице ОПГ разводит на деньги? И в интернете это неприятно. Не будьте лохами. Место таким программистам - в тюрьме - на параше.
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Позорники когда уже Космолот Авакова закроете? Сайт отлично функционирует.
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"Ежемесячно прибыль от такой деятельности составлял около $50 тыс."- Как-то мало для такой сферы. Этих денег хватит на зп 10-20 программистам. А у них штат 50 человек. Походу взяли обычную небольшую айти компанию которая занимается разработкой игр, и у них было несколько кейсов для онлайн казино. После этого ждите большой отток украинских айти компаний куда-то на Кипр. Короче сделали снова всех вместе)
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Да какой отток не выдумывайте, большинству айтишникам, которые не занимаются он лайн казино, просто наплевать что посадили каких то полудурков, которые не могут найти нормальный проект, коих пруд пруди. У нормальных есть чем заниматься и жизнь бурлит, и икона Цукермана висит в рамке, по крайней мере пересекался в работе именно с такими.
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Гемьлинг одна из самых прибыльных сфер в айти. В Украине много айти компаний которые так или иначе с ней соприкасаются. Это сфера не ограничивается СНГ. Большинство работает на запад. Во многих странах это всё легализировано. Вы наверное не в курсе сколько сейчас на Кипре сидит подобных компаний. В основном с РФ потому что там за такое так же щемили. Сюжет этой новости похож на обычную показуху, что они типа работают. А на деле просто кошмарят маленькие айти компании. Которым не оставят другого выбора как свалить отсюда и перевезти сотрудников.
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Ті ж маски-шоу що і були. Завтра всі ці кодери переїдуть в Польщу, і податки будуть платити Польщи, а Україна буде палити бамбук. Здається Зе просто перебрав під себе все погане, що було за часів Петра Олексійовича та активно це використовує. Те чим вони займались, тобто створювали ігри - абсолютно легально, і це просто черговий розвод IT сектора на хабарі. Але хабарів не буде, дешевше просто переїхати.
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Накрыли мини-галеру, которая софт для казино пилила? Завтра они продолжат пилить его дальше, но из Польши.
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Фотка классная. Они таблетки "стрепсилс" к делу пришьют? Хранение веществ?
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свою монополию на игровой бизнес мусора будут ой как беречь.
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