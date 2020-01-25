 Блокирована деятельность группы, занимавшейся организацией платформ для онлайн-казино, - киберполиция. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Департамента киберполиции Украины.
Преступная группа предоставляла своим клиентам услуги по созданию и поддержке онлайн-казино "под ключ". Для технической разработки ресурсов в штате этой организации было более чем полсотни IT-специалистов. Ежемесячно прибыль от такой деятельности составлял около $50 тыс.
Установлены все участники группы. Деятельность их ресурсов заблокирована. Решается вопрос об объявлении подозрения всем членам преступной группировки.
По данным полиции, что к такой деятельности были причастны трое киевлян в возрасте от 23 до 25 лет и 35-летний житель Харькова.
Участники преступной группы создали общественное объединение, якобы для развития онлайн-игр в Украине. Вместо этого они предоставляли услуги по созданию, технической поддержке и обслуживанию клиентов онлайн казино. Среди возможностей, которые предоставляла данная организация была также и разработка игровых платформ, которые использовались для азартных игр.
Так, заказчик, платя $15 тыс., получал в собственность онлайн-казино с его постоянной поддержкой. Кроме того, злоумышленники за дополнительные $100 тыс., настраивали инструменты интернет-маркетинга для продвижения ресурса в сети и привлечение новых пользователей.
База пользователей всех ресурсов онлайн-казино насчитывало около 300 тыс пользователей. Среди них также отдельную категорию имели VIP-клиенты, которым предоставлялись дополнительные возможности использования таких ресурсов.
Работники киберполиции с привлечением спецназа КОРД и полка особого назначения полиции Харьковщины провели одновременно 8 обысков в Киевской области, Киеве и Харькове. Обыски проводились в помещениях фигурантов, офисных помещениях разработчиков онлайн-казино и их транспорте. По результатам обысков полиция изъяла компьютерную технику, мобильные телефоны и деньги. Вся техника направлена на экспертизу.
Дело квалифицировано по ст. 200 (Незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления), ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом), ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины. Участникам группы грозит до 12 лет заключения.
То есть, если у нас организуют соревнования в NFS со ставками, то наша доблестная полиция пойдёт арестовывать програмеров Електроникс Артс?
У владельцев казино - КРЫША из депутатов и министров.
А у программеров - НЕТ крыши.
Это как с самопальным оружием. Тот кто убивал - пойдёт за убийство. Тот кто изготавливал - на 3-7 лет если сам и на 5-10 лет, если с другом. А если были в одной банде с убийцей - на 8-12 лет.
Только не надо про "ну они же дети". ВСЕ программеры на 100% там знали - что они програмят и какой именно закон они нарушают своими незаконными действиями.
Все операции осуществляются сертифицированными банковскими библиотеками и функциями!
Тогда уж сажай в ту же камеру всех сотрудников Портмоне, ПайПал и тд и тп.
Потому, что они делают ТОЖЕ САМОЕ и теми же средствами.
И вот ежели ты себя в глазик вилкой ткнёшь - всё будет абсолютно законно. Никаких наказаний от гусударства. Ну, в психиатрический отвезут диспансер - выяснить, нахера ты это себе сделал.
А вот ежели ты той же самой вилкой, абсолютно законной и сертифицированной к переносу еды из тарелки в рот, ткнёшь в глазик супруги или тёщи... Сядешь, батенька, сядешь на пятёрочку. И в психиатричку не повезут.
Теперь, дурачок, понял, разницу?
Понятно тебе, убогое?
А продавать тебе услугу онлайн покера с реальнымм ставками - уголовно наказуемое деяние. И крупье быть - уголовно наказуемо.
Так понятно?
Чем этот тотализатор отличается от онлайнказино?
Кто этим "айтишникам" запрещал создавать программное обеспечение для государства по распросранению государственных лотерей? Преступники больше денег платят? Ну так теперь по 2-5 годик отсидят - будут знать правду жизни.