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 В Днепре мужчина получил ранения пытаясь разобрать боеприпас, - Нацполиция

В Самарском районе Днепра 37-летний мужчина получил ранения в результате взрыва боеприпаса.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции области.

Информация о происшествии поступила в полицию 25 января.

"На месте происшествия полицейские предварительно установили, что мужчина в лесу нашел неустановленный снаряд и утром решил разобрать его. В результате, раздался взрыв, мужчина получил телесные повреждения", - говорится в сообщении.

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Раненый госпитализирован в больницу. Обстоятельсва произошедшего выясняются.

Источник: https://censor.net.ua/n3171874
 
   
 Топ комментарии
 
Идиоты как класс еще не перевелись.
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Дарвин только зря за бумажником лазил.
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они очень быстро размножаются. других интеллектуальных развлечений у них ведь нет В Днепре мужчина получил ранения пытаясь разобрать боеприпас, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3264
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Идиоты как класс еще не перевелись.
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они очень быстро размножаются. других интеллектуальных развлечений у них ведь нет В Днепре мужчина получил ранения пытаясь разобрать боеприпас, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3264
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Самые опасные из них , это подвид «любопытных».
Они иногда даже хуже «инициативных»
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А за кого він голосував, і до бабці не ходи...
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Блін! Не повезло чуваку! Чуть-чуть не дотягнув до "премії Дарвіна"!
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Потому что пока умные Родину защищают, идиоты в тылу размножаются...
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Он руководствовался принципом "утро вечера мудренее", значит не такой уж он идиот. У Дніпрі чоловік травмувався, намагаючись розібрати боєприпас, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9150
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Дарвин только зря за бумажником лазил.
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таких долбо... не жаль.
в 37 уже как-то надо думать...
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Мать при рождении мозгов не дала, а в магазине их не продают. Удивительно, что он до таких лет дожил.
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Чоловік пішов у ліс у таку погоду і почав курочити снаряд. Дійсно, що у нього не було розуму.
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гуманий ви наш... Але з вами згоден в 37 років вже треба мати ну хоч якийсь розум. Хоча працюю інспектором з кадрів в комунальному підприємстві і можу сказати там таких як цей тип через одного.
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А у вас відповідальна і не дуже легка робота. Також зрозуміло, що тепер там можуть працювати лише люди, які не можуть працювати за кордоном. Сьогодні знайомий прилетів із Німеччини і говорить, що ряд продовольчих товарів дешевший, ніж в Україні.
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скажу навіть більше. Я повернувся з Угорщини в грудні, а перебував там переодично з листопада 2017. Так от ціни в них на продовольчі товари, як були в листопаді 2017 так і лишались в грудні 2019 і це я не згадую знижки. А знижки там дійсно є знижками коли можна купити товар на 30-40% нижче.
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Блин это в моем районе -- если до 37 ума не набрался то уже толку не будет В Днепре мужчина получил ранения пытаясь разобрать боеприпас, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 596
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добре що хоч не сусід, бо мізків в нього менше ніж в мого морського свина
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Да Слава Богу что нет такого соседа ))) У меня соседи конечно с таракашками но такой херней не маються !!!
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Гарний сусід іноді краще за близького родича.
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Так и есть !!! У нас с соседями отличные отношения и мы всегда поможем друг другу -- это много го стоит )))
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Нема ума в 37 то не буде й в 50. Так Шо не співчуваю...
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мамцю не слухало, ніде не вчилося, руки з холодного яру виросли. Спочатку вчаться збирати, а потім вже - розбирати.
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Ничего, в следующий раз получится!

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Этот точно янелох, нема ума - считай каліка.
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Попытка слетать в космос по бюджетному тарифу, успехом не увенчалась.

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естественный отбор никто не отменял...
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такий любопитний - і як він міг спати до ранку??? Це ж мона було ше увечері самовипилятись
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