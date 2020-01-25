 В Днепре мужчина получил ранения пытаясь разобрать боеприпас, - Нацполиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции области.
Информация о происшествии поступила в полицию 25 января.
"На месте происшествия полицейские предварительно установили, что мужчина в лесу нашел неустановленный снаряд и утром решил разобрать его. В результате, раздался взрыв, мужчина получил телесные повреждения", - говорится в сообщении.
Раненый госпитализирован в больницу. Обстоятельсва произошедшего выясняются.
Они иногда даже хуже «инициативных»
в 37 уже как-то надо думать...