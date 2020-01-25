 Венгрия никогда не отрицала европейской перспективы Украины, - Дмитрий Кулеба

Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в интервью Радио Свобода, информирует Цензор.НЕТ.
"Венгрия никогда не отрицала европейской перспективы Украины. Это правда, что после того, как у нас возник с ними спор определенный, Венгрия начала блокировать заседание Комиссии Украина-НАТО. Но в ЕС Венгрия поддерживает санкции против России, введенные в ответ на агрессию против нашей страны. И в принципе ничего не блокирует. И у нас есть двусторонний наш трек, где мы пытаемся решать проблемы. Но я не вижу и никогда не слышал, чтобы Венгрия отрицала европейскую перспективу Украины", - сказал Кулеба.
Он признал, что среди государств-членов ЕС есть те, "кто более скептически настроен, есть те, кто более оптимистично" относительно членства Украины в ЕС.
"Балансируя их интересы, формируется и позиция ЕС. Но я не знаю ни одной страны ЕС, которая выступала бы против того, чтобы Украина максимально приблизилась к ЕС и стала неотъемлемой частью широкого европейского пространства", - отметил чиновник.
А на Украину у них места не хватило!
Так, высший уровень реагирования объявляется в случае, если населению грозит крупная чрезвычайная ситуация, которая связана со здоровьем.
Позже высший уровень реагирования ввели города центрального подчинения - Пекин, Шанхай, Чунцин и Тяньцзинь.
Кроме того, власти КНР решили приостановить работу автобусов, которые курсируют между провинциями. Это должно помочь сдерживанию вируса. Решение должно вступить в силу 26 января.
это я к тому, что надо про Украину беспокоиться, а китайцы уж как-нибудь сами...
А чего тогда не всем? Румынии и т.д.
Венгры голодомор признали геноцидом, даже памятник у себя поставили - а тут такое вот историческое "открытие" - ппц просто
Вобщем в 41м Гитлер напал, а до этого два года диды совсем не при делах, кагбе.
""Украина отказалась от вхождения в таможенный союз с Евросоюзом. Об этом заявил вице-премьер по вопросам европейской интеграции Дмитрий Кулеба во время дискуссии об амбициях Украины в отношениях с ЕС в Киеве 21 января, передает Европейская правда.""""
То есть украинцам лапшу вешаете про ЕС , а сами втихаря программы сворачиваете????
Что тут непонятного?
А то может быть в ЕС а может в сторону кацапии.
И дал же Бог дурному украинскому народу такую банду руководителей-идиотов.
Причина в тому, що Угорщина офіційно признала етнічних угорців, які проживають на території Закарпаття своїми. Видала їм паспорти, і всіх без винятку РАДЯНСЬКИХ пенсіонерів угорського походження забезпечила пенсією мінімум 800 євро.
Вся ця "чудесна" історія почалася напередодні Майдану.
Співпадіння?