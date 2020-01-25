EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гончарука Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Политика Украины
  350  18
Все про:Венгрия (875) членство в ЕС (200) Кулеба Дмитрий (246)

 Венгрия никогда не отрицала европейской перспективы Украины, - Дмитрий Кулеба

Венгрия не является страной, которая блокирует процесс достижения Украиной членства в Европейском Союзе.

Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в интервью Радио Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

"Венгрия никогда не отрицала европейской перспективы Украины. Это правда, что после того, как у нас возник с ними спор определенный, Венгрия начала блокировать заседание Комиссии Украина-НАТО. Но в ЕС Венгрия поддерживает санкции против России, введенные в ответ на агрессию против нашей страны. И в принципе ничего не блокирует. И у нас есть двусторонний наш трек, где мы пытаемся решать проблемы. Но я не вижу и никогда не слышал, чтобы Венгрия отрицала европейскую перспективу Украины", - сказал Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венгрия не будет блокировать вступление Украины в НАТО, если Киев "вернет права" венгерскому меньшинству, - Сийярто

Он признал, что среди государств-членов ЕС есть те, "кто более скептически настроен, есть те, кто более оптимистично" относительно членства Украины в ЕС.

"Балансируя их интересы, формируется и позиция ЕС. Но я не знаю ни одной страны ЕС, которая выступала бы против того, чтобы Украина максимально приблизилась к ЕС и стала неотъемлемой частью широкого европейского пространства", - отметил чиновник.

Также читайте: В отношениях с Венгрией у нас сейчас осторожный оптимизм, - Кулеба

Источник: https://censor.net.ua/n3171872
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Зе-банда состоит вся из адвокатов... Рашки, Ирана, Венгрии,...
А на Украину у них места не хватило!

 показать весь комментарий
 
 
В Китае из-за ситуации с коронавирусом власти ввели высший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации в 25 провинциях из 33. В список попали такие провинции, как Гуандун, Хэнань, Хунань, Чжэцзян, Аньхой, Цзянси, Сычуань, Шаньдун, Юньнань, Гуйчжоу, Фуцзянь, Цзянсу, Хайнань, Хэйлунцзян, Хэбэй, Ганьсу, Ляонин, Шаньси, Синьцзян-Уйгурский и Гуанси-Чжуанский автономные районы.
Так, высший уровень реагирования объявляется в случае, если населению грозит крупная чрезвычайная ситуация, которая связана со здоровьем.
Позже высший уровень реагирования ввели города центрального подчинения - Пекин, Шанхай, Чунцин и Тяньцзинь.
Кроме того, власти КНР решили приостановить работу автобусов, которые курсируют между провинциями. Это должно помочь сдерживанию вируса. Решение должно вступить в силу 26 января.
 показать весь комментарий
 
в Древнем Китае тех, у кого в роду были актёры, к гос. службе не допускали....
это я к тому, что надо про Украину беспокоиться, а китайцы уж как-нибудь сами...
 показать весь комментарий
 
Не знаете как венгии рот закрыть? К венгрии пора предьявить претензии за оккупацию Украины во время ВОВ и за уничтожение мирного населения. А ещё за участие венгерских вооружённых отрядов в голодоморе на Украине.
 показать весь комментарий
 
 
Ну предъяви, я посмотрю кто тебя послушает))
А чего тогда не всем? Румынии и т.д.
Венгры голодомор признали геноцидом, даже памятник у себя поставили - а тут такое вот историческое "открытие" - ппц просто
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
А что такое ВОВ?
 показать весь комментарий
 
Великая Отечественная - недоразумение такое, придуманное в рамках второй мировой с целью отмазки, что совок до 41го кагбе был не при делах, а только потом немцы вероломно напали. Ну типа небыло никакой дружбы СССР и Рейха, не помогали одни другим, не заключали договоров, Польшу не делили, совместных парадов в Бресте не проводили...
Вобщем в 41м Гитлер напал, а до этого два года диды совсем не при делах, кагбе.
 показать весь комментарий
 
Як набридла вся ця маячня про "європейську перспективу" України. Україна і так фізично у Европі знаходиться. Азія від Уралу починається. Треба говорити про перспективу членства у ЕС та НАТО.
 показать весь комментарий
 
 
ВОТ ТОЛЬКО НЕ НАДО ЛЯЛЯ
""Украина отказалась от вхождения в таможенный союз с Евросоюзом. Об этом заявил вице-премьер по вопросам европейской интеграции Дмитрий Кулеба во время дискуссии об амбициях Украины в отношениях с ЕС в Киеве 21 января, передает Европейская правда.""""

То есть украинцам лапшу вешаете про ЕС , а сами втихаря программы сворачиваете????
 показать весь комментарий
 
 
ну почему же втихаря,всё делается вполне наглядно и открыто
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
А какие там программы сворачивают? Квоты европейские на с/х продукцию Украина выбирает за первые 1-2 месяца. Дальше как обычно. Что там за программы-то?
 показать весь комментарий
 
Отказ от вхождения БЕСПОВОРОТНОГО в таможенный союз с ЕС, говорит о том, что зеленые лягушки пошли на поводу в ****, который ХИТРО ИХ ВИЯГИВАЕТ В ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ С РАШЕЙ.
Что тут непонятного?
 показать весь комментарий
 
Блеяние полудурка,не видел не слышал,и это слова вице-премьер-министра.Политик такого ранга обязан говорить однозначно и отвечать за каждое свое слово.
А то может быть в ЕС а может в сторону кацапии.
И дал же Бог дурному украинскому народу такую банду руководителей-идиотов.
 показать весь комментарий
 
 
Не полініться відвідати столицю Закарпаття - місто Ужгород, і спробуйте поспілкуватися з місцевими жителями. Більшість україномовних, і всі без жодного винятку мадяри, скажуть вам, що хочуть приєднання Закарпатської області до Угорщини.
Причина в тому, що Угорщина офіційно признала етнічних угорців, які проживають на території Закарпаття своїми. Видала їм паспорти, і всіх без винятку РАДЯНСЬКИХ пенсіонерів угорського походження забезпечила пенсією мінімум 800 євро.
Вся ця "чудесна" історія почалася напередодні Майдану.
Співпадіння?
 показать весь комментарий
 
рашистский служивый вассал Кулеба должен обяснить украинскому народу прямую зависимость ,против рашистской агресии одного и другого - Венгрия начала блокировать заседание Комиссии Украина-НАТО. Но в ЕС Венгрия поддерживает санкции против России, введенные в ответ на агрессию против нашей страны.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх