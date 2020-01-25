 Венгрия никогда не отрицала европейской перспективы Украины, - Дмитрий Кулеба

Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в интервью Радио Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

"Венгрия никогда не отрицала европейской перспективы Украины. Это правда, что после того, как у нас возник с ними спор определенный, Венгрия начала блокировать заседание Комиссии Украина-НАТО. Но в ЕС Венгрия поддерживает санкции против России, введенные в ответ на агрессию против нашей страны. И в принципе ничего не блокирует. И у нас есть двусторонний наш трек, где мы пытаемся решать проблемы. Но я не вижу и никогда не слышал, чтобы Венгрия отрицала европейскую перспективу Украины", - сказал Кулеба.

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Он признал, что среди государств-членов ЕС есть те, "кто более скептически настроен, есть те, кто более оптимистично" относительно членства Украины в ЕС.

"Балансируя их интересы, формируется и позиция ЕС. Но я не знаю ни одной страны ЕС, которая выступала бы против того, чтобы Украина максимально приблизилась к ЕС и стала неотъемлемой частью широкого европейского пространства", - отметил чиновник.

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