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 В результате прицельного вражеского обстрела ранен 1 украинский воин, - пресс-центр ОС

25 января в результате вражеского обстрела в зоне проведения ООС ранен 1 украинский военнослужащий.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Позиции украинских военных неоднократно обстреливались врагом вблизи Павлополя, Катериновки, Песков. Кроме того, в районе населенного пункта Березово, которое находится в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", зафиксирована работа снайперской пары.

Вследствие прицельного огня оккупанты ранили одного военнослужащего Объединенных сил. Нашему защитнику оперативно оказали неотложную медицинскую помощь и доставили в медицинское учреждение.

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"Поскольку такие действия вооруженных формирований Российской Федерации носят постоянный характер, это свидетельствует о нежелании милитарной оккупационной власти и ее кремлевских кураторов продвигаться с мирным процессом на востоке Украины, несмотря на решительную настроенность украинской стороны на дипломатическое урегулирование конфликта", - говорится в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3171871
 
 
 Топ комментарии
 
Украинскому Воину полного выздоровления! Врагам смерть!
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Може вже пора міняти "рєшітєльную настроєнность" з "мімниго рєшєнія" на рішучий настрій на жорстку оборону задля збереження людських життів і теми орії держави?
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Суки!!!
Найшвидшого одужання пораненим.
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Украинскому Воину полного выздоровления! Врагам смерть!
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Може вже пора міняти "рєшітєльную настроєнность" з "мімниго рєшєнія" на рішучий настрій на жорстку оборону задля збереження людських життів і теми орії держави?
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Самі по собі вони не здохнуть. Їх треба знищувати, як щурів. Тільки наша влада веде себе, як нерчдивий господар, який дозволив гризунам хазяйнувати у хаті. Потрібно розуміти, що пр цяльний вогонь снайпемів можливий лише при повній відсутності протидії з нашого боку. Щоб протидіяти снайперам, потрібно не те що не забороняти стріляти у відповідь, а й вести вогонь, просто іноді по кущах, іноді по "зеленці", іноді і по позиціях, щоб снайпкюери не могли не те що прицілитися, але й просто зручно розміститися. А стріляти заборонено.
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Мински не работают. Все кто принимал участие в них - предатели.
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Это рыг. Он ждёт когда команда имбицилов обосрется по полной, чтобы вернулись бандиты.
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Суки!!!
Найшвидшого одужання пораненим.
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это свидетельствует о нежелании милитарной оккупационной власти и ее кремлевских кураторов продвигаться с мирным процессом на востоке Украины. Что же там происходит если такое написали? походу там замес идет
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зельоньіх на передовую, будет толк
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Им некогда, они днюху главзебила празднуют.
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Швидшого одужання нашому захиснику, смерті і важких поранень ворогам!
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Слуг народа на передовую - Пусть послужат! Ну и тех кто голосовал за Осла Оманского!
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