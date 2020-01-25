 В результате прицельного вражеского обстрела ранен 1 украинский воин, - пресс-центр ОС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Позиции украинских военных неоднократно обстреливались врагом вблизи Павлополя, Катериновки, Песков. Кроме того, в районе населенного пункта Березово, которое находится в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", зафиксирована работа снайперской пары.

Вследствие прицельного огня оккупанты ранили одного военнослужащего Объединенных сил. Нашему защитнику оперативно оказали неотложную медицинскую помощь и доставили в медицинское учреждение.

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"Поскольку такие действия вооруженных формирований Российской Федерации носят постоянный характер, это свидетельствует о нежелании милитарной оккупационной власти и ее кремлевских кураторов продвигаться с мирным процессом на востоке Украины, несмотря на решительную настроенность украинской стороны на дипломатическое урегулирование конфликта", - говорится в сообщении.