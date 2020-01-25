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 Политика Украины, Экономика
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Все про:евроинтеграция (1920) Евросоюз (12751) Кулеба Дмитрий (245)

 Украина не занимается слепым копированием норм ЕС, сначала мы адаптируем наиболее выгодные для нас, - вице-премьер Кулеба

Украина использует разумный алгоритм для внедрения норм Европейского Союза, который учитывает интересы государства.

Об этом заявил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в интервью Радио Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

"Правительство четко поставил перед собой задачу, цель в программе деятельности - достичь соответствия экономическим критериям членства в ЕС. Но надо понимать одну простую вещь: у нас не "ксерокс", где мы слепо копируем. У нас есть разумный алгоритм, где мы эффективно внедряем нормы и делим их на три группы: выгодные нормы, нейтральные и невыгодные", - сказал Кулеба.

Чиновник добавил, что сначала в Украине адаптируют такие нормы ЕС, которые наиболее выгодны для государства, затем нейтральные и напоследок оставляют то, что сейчас по каким-то экономическим причинам невыгодно: "Это нормальная логика любого государства, которе руководствуется своими интересами".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Все у нас будет": Кулеба пояснил, почему Украина отказалась от идеи создания таможенного союза с ЕС

"ЕС не является благотворительной организацией. А интеграция в ЕС и политика ЕС в отношении государств, которые пытаются интегрироваться - все это основывается на четких интересах. И именно в сбалансировании этих интересов, в поиске компромиссов и получается правильный результат. И безусловно, что интерес Украины №1 в этом направлении - это членство в ЕС. Но прийти мы туда должны четко защищая свои национальные интересы и таким образом, чтобы и самим быть сильными, и сделать ЕС более сильным благодаря нашему членству", - подчеркнул вице-премьер.

Кулеба отметил, что евроинтеграция не просто не ставится под сомнение в Украине, а ее в принципе невозможно поставить под сомнение, потому что 64% ​​украинский поддерживают именно европейский, евроинтеграционный развитие государства.

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Источник: https://censor.net.ua/n3171870
 
 
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Пізно пити боржомі...
Найбільш вигідне це назк набу сап і інші способи 'заробляння' мільйонів, вже адаптовано.
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Скопируйте пожалуйста зарплату ЕС !!! Я не против что бы все скопировали ВСЕ !!! Каждый должен иметь права и обязанности и соблюдать закон как в ЕС !!! Украл распилил за ухо и на кичу вне зависимости от статуса и круга знакомых Украина не занимается слепым копированием норм ЕС, сначала мы адаптируем наиболее выгодные для нас, - вице-премьер Кулеба - Цензор.НЕТ 7115
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Мало кто знает, но проект "инвестиционная няня" уже работает в Украине в тестовом режиме. Просто "няню" пока выдали только Коломойскому. И он не жалуется...
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Насправді, цей проект має кодову назву "инвестиционная ху#ня"
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Чем вы занимаетесь в Украине сегодня,зебилоиды-это то что показал Кива в Раде...в ручном режиме.
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Божественно! Згадають про Бога. Або відмовляться від Нього. Хоча Го подь тут ні до чого - навіть вони мали вільний вибір.
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і це є чудово..бо багато з них є пристосуванцями і ватниками
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Лучше бы вы копировали, а не занимались такой фуйнёй какой вы занимаетесь. По сколько га могут продать землю в Польше человеку, имеющему стаж в сельском хозяйстве не менее 5 лет ?
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Бені та ЗекоМанди. Що тут не зрозумілого?
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Аби ви знали, паничі
Що слуги творять уночі...
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Быстро Кулеба в зеленое чмо превратился.
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ТурбоДилетанты + ТурбоКлоуны +ТурбоБездари + ТурбоНеЛох = ТурбоРеформы ТурбоКатастрофа
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Если возмущаются, значит Зеленский все правильно делает (с) стадо зебилов.
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Це зрозуміло що для вас. А для пзвичайних громадян - копіювати не вигідно. От зарплатню чиновникам скопіювали, а зарплатню простим службовцям - ні. Кулєба це мав на увазі?
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Пан Дмитро забув чи може не здогадується, що репутація заробляється роками важкою працею, а втратити її дуже легко.
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Нужно, вначале, внедрить единственную норму - ВВП на лицо хотя бы как в бедствующей Греции.
А потом ...
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Збуваються мрії 73,22% борців з Порошенком.
«25 января 2020 . Поклонская обратилась к Зеленскому.
Заместитель председателя комитета Госдумы России по международным делам, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская обратилась в своем Telegram-канале к президенту Украины Владимиру Зеленскому, которому 25 января исполняется 42 года. Парламентарий пожелала украинскому лидеру, чтобы однажды ее направили в Киев в качестве посла России. «Я знаю, что вы надеетесь остановить войну в Донбассе, хотите упрятать за решетку наглого и вечно пьяного борова [Петра] Порошенко, мечтаете разогнать плешивые орды нацистов (эти «мачо» в основном живут на мамкину зарплату). Но вам просто не дают этого сделать», - написала Поклонская.»
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Что сегоднянший что прошлые кабмины такие бездарные что они даже слепо скопировать ничего не могут
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ми не будемо сліпо копіювати норми єс, ми будемо продовжувати сліпо красти.
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"Украина не занимается слепым копированием норм ЕС, сначала мы адаптируем наиболее выгодные для нас, - вице-премьер Кулеба" - что то подобное мы уже слышали, не так давно, от зэка-шапкокрада, после чего ему пришлось делать ноги, ну ладно, невелика беда, сбежит какой то там Кулеба, но он подставляет главного Лицедеи, а может, по его вказивке, не знаю.
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Когда же наконец в Украине начнут что-то делать для собственных граждан, а не для того чтобы кому-то понравиться и куда нибудь нас пустили.
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А слуги народа, Бєня шо уже вам не хражданє?
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"зе" слуги исполбзуют алгоритм.котрый для них нарисовали подельники рашиста и который должен превратить Украину в колонию рабсеи
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Насчет выборки выгодным нам - в "яблочко", украл пару миллионов, лимон отдал кому надо - и свободен, воруй дальше.
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