 Украина не занимается слепым копированием норм ЕС, сначала мы адаптируем наиболее выгодные для нас, - вице-премьер Кулеба

Об этом заявил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в интервью Радио Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

"Правительство четко поставил перед собой задачу, цель в программе деятельности - достичь соответствия экономическим критериям членства в ЕС. Но надо понимать одну простую вещь: у нас не "ксерокс", где мы слепо копируем. У нас есть разумный алгоритм, где мы эффективно внедряем нормы и делим их на три группы: выгодные нормы, нейтральные и невыгодные", - сказал Кулеба.

Чиновник добавил, что сначала в Украине адаптируют такие нормы ЕС, которые наиболее выгодны для государства, затем нейтральные и напоследок оставляют то, что сейчас по каким-то экономическим причинам невыгодно: "Это нормальная логика любого государства, которе руководствуется своими интересами".

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"ЕС не является благотворительной организацией. А интеграция в ЕС и политика ЕС в отношении государств, которые пытаются интегрироваться - все это основывается на четких интересах. И именно в сбалансировании этих интересов, в поиске компромиссов и получается правильный результат. И безусловно, что интерес Украины №1 в этом направлении - это членство в ЕС. Но прийти мы туда должны четко защищая свои национальные интересы и таким образом, чтобы и самим быть сильными, и сделать ЕС более сильным благодаря нашему членству", - подчеркнул вице-премьер.

Кулеба отметил, что евроинтеграция не просто не ставится под сомнение в Украине, а ее в принципе невозможно поставить под сомнение, потому что 64% ​​украинский поддерживают именно европейский, евроинтеграционный развитие государства.

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