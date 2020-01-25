 Украина не занимается слепым копированием норм ЕС, сначала мы адаптируем наиболее выгодные для нас, - вице-премьер Кулеба

Об этом заявил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в интервью Радио Свобода, информирует Цензор.НЕТ.
"Правительство четко поставил перед собой задачу, цель в программе деятельности - достичь соответствия экономическим критериям членства в ЕС. Но надо понимать одну простую вещь: у нас не "ксерокс", где мы слепо копируем. У нас есть разумный алгоритм, где мы эффективно внедряем нормы и делим их на три группы: выгодные нормы, нейтральные и невыгодные", - сказал Кулеба.
Чиновник добавил, что сначала в Украине адаптируют такие нормы ЕС, которые наиболее выгодны для государства, затем нейтральные и напоследок оставляют то, что сейчас по каким-то экономическим причинам невыгодно: "Это нормальная логика любого государства, которе руководствуется своими интересами".
"ЕС не является благотворительной организацией. А интеграция в ЕС и политика ЕС в отношении государств, которые пытаются интегрироваться - все это основывается на четких интересах. И именно в сбалансировании этих интересов, в поиске компромиссов и получается правильный результат. И безусловно, что интерес Украины №1 в этом направлении - это членство в ЕС. Но прийти мы туда должны четко защищая свои национальные интересы и таким образом, чтобы и самим быть сильными, и сделать ЕС более сильным благодаря нашему членству", - подчеркнул вице-премьер.
Кулеба отметил, что евроинтеграция не просто не ставится под сомнение в Украине, а ее в принципе невозможно поставить под сомнение, потому что 64% украинский поддерживают именно европейский, евроинтеграционный развитие государства.
Найбільш вигідне це назк набу сап і інші способи 'заробляння' мільйонів, вже адаптовано.
Що слуги творять уночі...
ТурбоРеформыТурбоКатастрофа
А потом ...
«25 января 2020 . Поклонская обратилась к Зеленскому.
Заместитель председателя комитета Госдумы России по международным делам, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская обратилась в своем Telegram-канале к президенту Украины Владимиру Зеленскому, которому 25 января исполняется 42 года. Парламентарий пожелала украинскому лидеру, чтобы однажды ее направили в Киев в качестве посла России. «Я знаю, что вы надеетесь остановить войну в Донбассе, хотите упрятать за решетку наглого и вечно пьяного борова [Петра] Порошенко, мечтаете разогнать плешивые орды нацистов (эти «мачо» в основном живут на мамкину зарплату). Но вам просто не дают этого сделать», - написала Поклонская.»