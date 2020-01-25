 Дело о хищении 14 млн грн при реконструкции парка "Партизанской Славы" в Киеве направлено в суд, - прокуратура

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.
"Во время досудебного расследования установлено, что директор подрядной организации, при пособничестве еще одного человека, внес в официальные документы ложную информацию об объемах выполненных работ по реконструкции парка. В свою очередь заместитель генерального директора КО "Киевзеленбуд", не проверив реальный объем выполненных работ, согласовал указанные документы", - говорится в сообщении.
В дальнейшем на основании согласованных актов выполненных работ КО "Киевзеленбуд" перечислил подрядной организации 14 млн грн., чем нанес материальный ущерб коммунальному предприятию.
По результатам предварительного расследования действия экс-директора подрядной организации и пособника квалифицированы по ч.1 ст.366 (служебный подлог), ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины и по ч.5 ст.27 ч.1 ст.366, ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 УК Украины соответственно.
Действия заместителя гендиректора КО "Киевзеленбуд" квалифицированы по ч.2 ст.367 УК Украины (служебная халатность).
УКРАИНА СТРАНА ВОРОВ.
Національна академія наук України (НАНУ) впродовж майже чотирьох років неефективно витратила або втратила більше 809 мільйонів гривень.
Про це йдеться у звіті Державної аудиторської служби. Аудитори досліджували діяльність академії впродовж 2016 - першої половини 2019 років. За цей період їй виділили майже 11 мільярдів гривень з державного бюджету. Як зазнають аудитори, понад пів мільярда гривень, а саме 595 мільйонів, академія витратила на свої установи (інститути, школи, відділення тощо), які не працюють ефективно або чия діяльність дублює одне одного.
Более, полмиллиарда гривен, за три года, спустили, неизвестно куда. Зато, там сидит, около 200! академиков, включая столетнего Патона. А тут, какие то, 14 миллионов.