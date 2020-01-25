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 Происшествия, Киевские новости
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 Дело о хищении 14 млн грн при реконструкции парка "Партизанской Славы" в Киеве направлено в суд, - прокуратура

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении трех лиц, причастных к хищению денежных средств, выделенных на реконструкцию парка "Партизанская Слава" в Дарницком районе столицы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

"Во время досудебного расследования установлено, что директор подрядной организации, при пособничестве еще одного человека, внес в официальные документы ложную информацию об объемах выполненных работ по реконструкции парка. В свою очередь заместитель генерального директора КО "Киевзеленбуд", не проверив реальный объем выполненных работ, согласовал указанные документы", - говорится в сообщении.

В дальнейшем на основании согласованных актов выполненных работ КО "Киевзеленбуд" перечислил подрядной организации 14 млн грн., чем нанес материальный ущерб коммунальному предприятию.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Замдиректора "Киевзеленбуда" организовал схему хищения 10 млн грн при проведении работ по благоустройству столичного парка "Партизанская Слава", - СБУ. ФОТО

По результатам предварительного расследования действия экс-директора подрядной организации и пособника квалифицированы по ч.1 ст.366 (служебный подлог), ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины и по ч.5 ст.27 ч.1 ст.366, ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 УК Украины соответственно. 

Действия заместителя гендиректора КО "Киевзеленбуд" квалифицированы по ч.2 ст.367 УК Украины (служебная халатность).

Также читайте: Чиновники коммунального предприятия в Киеве присвоили 20 млн грн бюджетных средств при закупке програмного обеспечения, - СБУ

Источник: https://censor.net.ua/n3171869
 
 
 Топ комментарии
 
Не страна а зона воров,на что бы деньги не выделии во всех ста процентов случаев часть разворуют.А все из-за безнаказанности.При СССР если расхитителя судили то чиновник получал от 10-ти лет до расстрела а сейчас чем больше своруеш тем больше шансов выйти из зала суда оправданым и из возмещением ущерба,восстановлением на должности и выплатой зарплаты за время следствия.
УКРАИНА СТРАНА ВОРОВ.
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А чому всі вори-алігархі говорять російською мовою?
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Это не воры, а патриоты, борются с партизанщиной. Тут награждать надобно.
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Не страна а зона воров,на что бы деньги не выделии во всех ста процентов случаев часть разворуют.А все из-за безнаказанности.При СССР если расхитителя судили то чиновник получал от 10-ти лет до расстрела а сейчас чем больше своруеш тем больше шансов выйти из зала суда оправданым и из возмещением ущерба,восстановлением на должности и выплатой зарплаты за время следствия.
УКРАИНА СТРАНА ВОРОВ.
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А чому всі вори-алігархі говорять російською мовою?
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Та і україномовні по грабунках не відстають від кацапомовних.
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маячня..бо в срср сенсу красти не було, бо не було ринкової економіки..нікуди те крадене було б збути...а крадуть якраз нащадки партноменклатурко-комсомольської псевдоеліти
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По Вашій логіці виходить що капіталізм,ринкова економіка і створена щоб розкрадати кошти.Добре якщо ринковий економіст зекономив кошти і якісно вконав роботу а зекономлені кошти вклав у народне діло а не в свою кишеню зекономивши на обмані та халтурній роботі.
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добре, якщо ви вже згадали срср (то маєте пам"ятати, як цебуло у часи дєдушкі брєжнєва..так званий застій). Економіка була неефективною..товари легкої промисловості (зокрема одяг взуття) були неякісними..тому більша частина людей ганялася за імпортом, а його ще спробуй дістати (звичайно імпортні речі закуповувались за нафто-долари, але на всіх не вистачало). Багато людей ходило на роботу "для галочки", сенсу якісно працювати щоб заробляти капітал не було. А от коли настав капіталізм, то треба вже вміти заробляти, бути фахівцем своєї справи..і час розставив все на свої місця..показавши який великий прошарок суспільства звик ніхєра не робити, а гроші при цьому отримувати...при срср не було жодної мотивації, щоб гідно оплачувати розумним фахівцям..навпаки стимулювали люмпен пролетаріат..пам'ятаєте вислови "вшивий інтелігент" та "кожна кухарка має управляти державою" от і тепер маємо те що маємо,але підґрунтя усього цього закладені в срср
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Это не воры, а патриоты, борются с партизанщиной. Тут награждать надобно.
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Пол года реформ Зеленского ничего не дали. Как воровали так и воруют.Это понятно и ребенку.
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Партизанский... - слух режет...Кацапщиной отдает. Так это для жителя Донбасса. А западенцам ,нормально ?
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Да узаконьте уже эти судейские "хабарі", а то как дети малые! Прям "дело" они завели...
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а с этой хренью, когда будут разбираться?
Національна академія наук України (НАНУ) впродовж майже чотирьох років неефективно витратила або втратила більше 809 мільйонів гривень.
Про це йдеться у звіті Державної аудиторської служби. Аудитори досліджували діяльність академії впродовж 2016 - першої половини 2019 років. За цей період їй виділили майже 11 мільярдів гривень з державного бюджету. Як зазнають аудитори, понад пів мільярда гривень, а саме 595 мільйонів, академія витратила на свої установи (інститути, школи, відділення тощо), які не працюють ефективно або чия діяльність дублює одне одного.

Более, полмиллиарда гривен, за три года, спустили, неизвестно куда. Зато, там сидит, около 200! академиков, включая столетнего Патона. А тут, какие то, 14 миллионов.
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зачем писать эту туфту.. пишите о реальных посадках в тюрьмы всех воров
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