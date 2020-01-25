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 Политика Украины
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Все про:ВР (24325) законопроект (2309)

 Кабмин внес в Раду законопроект об административно-территориальном устройстве Украины

Кабинет Министров Украины внес в Верховную Раду законопроект №2804 "Об основах административно-территориального устройства Украины".

Как передает Цензор.НЕТ, карточка законопроекта обнародована на сайте парламента.

Кабмин внес в Раду законопроект об административно-территориальном устройстве Украины 01

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Сейчас текст документа отсутствует на сайте Верховной Рады. Документ был зарегистрирован в Раде 24 января.

Последний этап прохождения документа - "передан на рассмотрение руководству".

Напомним, 27 декабря Кабинет министров одобрил законопроект, определяющий основные принципы административно-территориального устройства Украины, порядка образования, ликвидации, установления и изменения границ административно-территориальных единиц и населенных пунктов.

В частности, в проект закона "Об основах административно-территориального устройства Украины" вводятся понятия административно-территориального устройства Украины, административно-территориальной единицы, населенного пункта и другие.

Также в документе предлагается установить принципы, на которых строится административно-территориальное устройство, органы, в полномочия которых входит рассмотрение и решение вопросов административно-территориального устройства, порядок образования и ликвидации административно-территориальных единиц, установление и изменение их границ, отнесение населенных пунктов к категории сел, поселков, городов, наименование и переименование населенных пунктов, административно-территориальных единиц.

Кроме того, в законопроекте регулируются вопросы относительно Государственного реестра административно-территориальных единиц и населенных пунктов.

При этом, как отметили в Министерстве развития громад и территорий, проектом закона не определяется административно-территориальное устройство (перечень административно-территориальных единиц) Украины, что должно быть урегулировано Законом Украины "Об административно-территориальном устройстве".

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Источник: https://censor.net.ua/n3171868
 
 
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Ага. Пускай обяснят каким образом и по какому праву редерскими захватами захвачиваются целые населенные пункты к другим населенным пунктам с целью раздеребанить землю. Особенно ето актуально вокруг Киева.
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"Первой серьезной работой Алексея Гончарука была компания PRIOR-Invest (Киев). Там он возглавил юридический отдел. Однако продержаться долго не смог, и спустя всего полгода срочно уволился. Это связанно с громким скандалом, и рядом уголовных производств. Компания, из которой вовремя убежал Гончарук. Prior Invest занималась незаконной продажей земли под Киевом."
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Донбас згідно проекту республіка, чи таки ОРДЛО?
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Коррупцию победили, казнокрадов посадили теперь можно и реформами занятся.
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