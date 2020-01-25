 Кабмин внес в Раду законопроект об административно-территориальном устройстве Украины

Как передает Цензор.НЕТ, карточка законопроекта обнародована на сайте парламента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Про законопроект о дезинформации уже пишут много неправды, - Бородянский

Сейчас текст документа отсутствует на сайте Верховной Рады. Документ был зарегистрирован в Раде 24 января.

Последний этап прохождения документа - "передан на рассмотрение руководству".

Напомним, 27 декабря Кабинет министров одобрил законопроект, определяющий основные принципы административно-территориального устройства Украины, порядка образования, ликвидации, установления и изменения границ административно-территориальных единиц и населенных пунктов.

В частности, в проект закона "Об основах административно-территориального устройства Украины" вводятся понятия административно-территориального устройства Украины, административно-территориальной единицы, населенного пункта и другие.

Также в документе предлагается установить принципы, на которых строится административно-территориальное устройство, органы, в полномочия которых входит рассмотрение и решение вопросов административно-территориального устройства, порядок образования и ликвидации административно-территориальных единиц, установление и изменение их границ, отнесение населенных пунктов к категории сел, поселков, городов, наименование и переименование населенных пунктов, административно-территориальных единиц.

Кроме того, в законопроекте регулируются вопросы относительно Государственного реестра административно-территориальных единиц и населенных пунктов.

При этом, как отметили в Министерстве развития громад и территорий, проектом закона не определяется административно-территориальное устройство (перечень административно-территориальных единиц) Украины, что должно быть урегулировано Законом Украины "Об административно-территориальном устройстве".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутаты хотят сократить время рассмотрения неотложных законопроектов, - законопроект