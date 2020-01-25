 "Опровергая" наше расследование "Метинвест" подменил понятия, что является манипуляцией, - журналисты "Радио Свобода"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе журналистов "Радио Свобода" на опровержение "Метинвеста".

В частности отмечается, что в материале журналистов говорилось об интересе американских властей не к деятельности материнской компании "United coal company" Ахметова-Новинского, а к ее дочерней фирме "Pocahontas coal company LLC".

Авторы материала утверждают, что в своей публичной реакции холдинг олигарха прибегнул к подмене понятий, а потому такое заявление, по их мнению, является манипулятивным.

Журналисты также заявляют, что за месяц до выхода расследования обращались в компанию, предоставляя возможность высказать свою позицию, чтобы она была отражена в материале, но холдинг отказался давать комментарии до выхода материала.

"Попытка "Метинвеста" опровергнуть материал о нарушениях требований безопасности на его предприятиях - является простой манипуляцией. Холдинг не называет ни одного факта, который, по его мнению, является "выдумкой". Не предоставляет ни одного документа. К тому же, называет другую компанию - "United coal company" в отношении которой, действительно, нет иска и которая не интересует Конгресс. Поэтому, ни одного факта, изложенного в материале, Холдинг не опровергает. Запросы с просьбой предоставить комментарий журналисты направили в адрес компании "Метинвест" за месяц до публикации материала, но компания отказался от комментариев", - заявила автор материала журналистка Надежда Бурдей.

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