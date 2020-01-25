 "Вы могли бы стать Вацлавом Гавелом, Ли Куан Ю или Уинстоном Черчиллем. Желаю вам пройти свой путь!" - депутат СН поздравила президента с днём рождения

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу политика в Фейсбук.

"Глубокоуважаемый господин Президент! Вы могли бы стать Вацлавом Гавелом, Ли Куан Ю или Уинстоном Черчиллем. Но те, кому выпадает жребий стать главой государства, должны пройти свой неповторимый путь и несмотря ни на что остаться собой", - написала нардеп.

По ее мнению Зеленский доказал, что имеет "светлые намерения и чистые помыслы", и является "наиболее порядочным президентом в истории Украины".

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"Желаю Вам пройти трудный, но важный путь так, чтобы имя Владимира Зеленского вошло в перечень самых ярких и мощных мировых лидеров. Желаю Вам сил не сойти с пути мира, остаться собой и руководствоваться только светлыми целями. Желаю Вам неизменчивого и мудрого окружения", - говорится в поздравлении Василевской-Смаглюк.

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