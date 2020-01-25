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 Политика Украины
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Все про:день рождения (349) Зеленский (4384) Слуга народа (614) Василевская-Смаглюк (17)

 "Вы могли бы стать Вацлавом Гавелом, Ли Куан Ю или Уинстоном Черчиллем. Желаю вам пройти свой путь!" - депутат СН поздравила президента с днём рождения

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк поздравила президента Украины Владимира Зеленского с днем рождения, который он отмечает 25 января.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу политика в Фейсбук.

"Глубокоуважаемый господин Президент! Вы могли бы стать Вацлавом Гавелом, Ли Куан Ю или Уинстоном Черчиллем. Но те, кому выпадает жребий стать главой государства, должны пройти свой неповторимый путь и несмотря ни на что остаться собой", - написала нардеп.

По ее мнению Зеленский доказал, что имеет "светлые намерения и чистые помыслы", и является "наиболее порядочным президентом в истории Украины".

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"Желаю Вам пройти трудный, но важный путь так, чтобы имя Владимира Зеленского вошло в перечень самых ярких и мощных мировых лидеров. Желаю Вам сил не сойти с пути мира, остаться собой и руководствоваться только светлыми целями. Желаю Вам неизменчивого и мудрого окружения", - говорится в поздравлении Василевской-Смаглюк.

Вы могли бы стать Вацлавом Гавелом, Ли Куан Ю или Уинстоном Черчиллем. Желаю вам пройти свой путь! - депутат СН поздравила президента с днём рождения 01

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Источник: https://censor.net.ua/n3171866
 
   
 Топ комментарии
 
Глубоко лизнула дурочка зеленая.. Эта именно та, которая предлагала цензуру вводить..
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А на деле придурок придурком.
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..ух и улыбнуло..)))..надо же такой конченой дурой стать на старости лет....Ли Куанг с него, что с Ильи-бойца упоротого, мыслитель... "Ви могли б стати Вацлавом Гавелом, Лі Куан Ю або Вінстоном Черчиллем. Бажаю вам пройти свій шлях!" - депутат СН привітала президента з днем народження - Цензор.НЕТ 849...
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А що ? ...В років тридцять для тебе вже *бабушка * ?
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«Все вы могли бы но перестали давно, и зае..сь»
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ПыонЭров стройся ряд, - жополизов наш отряд.
Чер-чмырь,Говень, и Ма-дура, - отличительна фиг-ура.
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''Неповторимый путь'' віслюка оманського хоче підтримати поклонська, на посаді посла мордора в Україні!
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ЗЕпредатель в Золотом говорил что он не лох и ему 42 года , а выясняется что 42 ему только сегодня , и тут соврал ? Ну и брехливая же он мразь !
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