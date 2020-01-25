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 С начала суток в зоне проведения ООС зафиксированы три вражеских обстрела, потерь нет, - Минобороны

С начала текущих суток, по состоянию на 12.30 в зоне проведения ООС зафиксированы три вражеские провокации на подступах к н.п. Катериновка, Павлополь и Березовое.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Противник обстреливал наши оборонительные укрепления с использованием пулеметов крупных калибров, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Также в районе Березового зафиксирована активность вражеского снайпера.

В одном случае подразделениям Объединенных сил пришлось отвечать противнику огнем из пехотных средств.

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По имеющейся информации, потерь в рядах украинских войск с начала текущих суток нет.

Источник: https://censor.net.ua/n3171865
 
 
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Остаточні цифри будуть завтра вранці. І дай Господи, щоб вони не змінилися.
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На вражеский обстрел, надо всех уничтожать, задействовать все силы что есть на обороне, и позвать подкрепление, а так кацапы никогда не закончат войну, но Зеля против закончения войны...
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