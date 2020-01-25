 С начала суток в зоне проведения ООС зафиксированы три вражеских обстрела, потерь нет, - Минобороны

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Противник обстреливал наши оборонительные укрепления с использованием пулеметов крупных калибров, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Также в районе Березового зафиксирована активность вражеского снайпера.

В одном случае подразделениям Объединенных сил пришлось отвечать противнику огнем из пехотных средств.

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По имеющейся информации, потерь в рядах украинских войск с начала текущих суток нет.