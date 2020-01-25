 С начала суток в зоне проведения ООС зафиксированы три вражеских обстрела, потерь нет, - Минобороны

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
Противник обстреливал наши оборонительные укрепления с использованием пулеметов крупных калибров, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Также в районе Березового зафиксирована активность вражеского снайпера.
В одном случае подразделениям Объединенных сил пришлось отвечать противнику огнем из пехотных средств.
По имеющейся информации, потерь в рядах украинских войск с начала текущих суток нет.
В Подмосковье охотники за цветметом обокрали секретный бункер правительственной связи. В бункере было установлено оборудование ФСО, контролирующее безопасность спецсвязи, а также АТС "Ростелекома" - в них есть микросхемы из золота, платины и палладия. - Pavel Pryanikov