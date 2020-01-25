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 Наемники РФ четвертый день подряд не допускают наблюдателей ОБСЕ к участкам разведения сил на Донбассе, - СЦКК

Украинская сторона СЦКК сообщает об ограничении свободы передвижения патрулей СММ ОБСЕ у участков разведения сил и средств со стороны наемников РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В ежедневном отчете от 24 января 2020 г. СММ ОБСЕ информирует, что на блокпосту примерно в 3 км севернее участка разведения сил и средств в районе населенного пункта Петровское представители вооруженных формирований РФ вновь запретили патрулю Миссии проезд на юг в направлении к этому населенному пункту, в результате чего наблюдатели не имели возможности провести мониторинг района и добраться до камеры СММ.

Как отмечают представители патруля ОБСЕ, гражданские автомобили в это время свободно проезжали через блокпост в обоих направлениях.

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Такие действия продолжаются четвертый день подряд и могут иметь целью скрыть деятельность вооруженных формирований РФ и нарушения Минских договоренностей, отмечают в СЦКК.

Источник: https://censor.net.ua/n3171862
 
 
 Топ комментарии
 
Как результат разведения войск бубочкой:
1.Резкое увеличение количества обстрелов.
2.Переход на использование более мощных систем вооружения.
3.Увеличение потерь со стороны ВСУ.

Наемники РФ четвертый день подряд не допускают наблюдателей ОБСЕ к участкам разведения сил на Донбассе, - СЦКК - Цензор.НЕТ 5292
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Говорите прямо, что территория откуда ВСУ отвели войска стала окупированной и не подконтрольной. А все что делает ОБСЕ ето сдает врагу наши позиции отчего мы несем большие потери.
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Как результат разведения войск бубочкой:
1.Резкое увеличение количества обстрелов.
2.Переход на использование более мощных систем вооружения.
3.Увеличение потерь со стороны ВСУ.

Наемники РФ четвертый день подряд не допускают наблюдателей ОБСЕ к участкам разведения сил на Донбассе, - СЦКК - Цензор.НЕТ 5292
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А зачем они будут допускать, если Зеля разрешил не допускать?
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Говорите прямо, что территория откуда ВСУ отвели войска стала окупированной и не подконтрольной. А все что делает ОБСЕ ето сдает врагу наши позиции отчего мы несем большие потери.
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ВСУ отвели, а боевики нет! Власти Украины получается играют за врага! Это гос измена отводить войска со своей территории!!!
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Потому что боевики умнее за ВСУ. Они несмотря на призывы и просьбы не сдали захваченную территорию. И ето нужно признать.
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Все идет к Тому , что в Один прекрасный момент , будут Уничтожены все Опорные Пунктыи Освобождение территории за Считанные дни. С россии снимают санкции , за Крым Остаются Пока. Республики не нужны не Нам ни россии с кучей твооруженных Бандитов. Россия на свою территорию не Впустит, установит Загран отряды и не будит смотреть на былые Заслуги.
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ДЬІРА нікому не потрібна. Нехай думбаські бібізяни сидять в своєму гетто.
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Так ге сидят же...понемножку передвигают границы вглубь свободной пока Украины за счет "освобожденных" Украиной от Украины территорий...
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Утром прохладно. К 10 уже под 25. Т воды 23. Я снорклаю по часу, комфортно, без гидрика... Вечером - на променад на олд маркет. Иньш алла сегодня потеплеет еще на градус
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В свій час в грудні був в Середземці. Температура така, що босою ногою не станеш на палубу, бо обпечеш. Прийшли в Миколаїв через 2 дні, а там сніг лежить і всі білі, а ми загорілі як негри.
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Та від мене зараз теж горілим воня...
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А, ну т еще: кацапами не воняет. Арабы переориентировались на "слава Украине"...
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а ми й надалі готуємо нові ділянки для нового відступу та здачі територій розведення
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Валоденька, а тортік сахарной пудрой присіпать, ілі той пудрой что в сейфе?
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Пох...! Путя приказал Зеле отводить войска, Зєля их и отводит....Приказал Путя голосовать за любого, кроме Пороха - быдло по побежало и проголосовало за "любого"... Хавайте!!!
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А навіщо туди допускати ОБСЄ? Що вони там таке побачать, що не можна помітити з дронія, наприклад, чи супутникових знімків, чи даних візуальної розвідки зі спостережних пунктів? Це просто відмазка і тупа. Все всім відомо, відлети, прильоти, всю інформацію може дати контрбатарейний радар. Інше питання, що план Зєлі з розведенням накрив я мідним тазом, про що і попереджали Нєлоха фахівці. І ось тут ключові два питання: а) Нєлох виявився лохом, чи має за лохів всіх інших. Тобто, він просто дурень, чи диверсант. б) порівняння з упертою Гужвою твариною - це констатація факьюту, чи гужовими тваринами виявилися його виборці? Тобто чи здатний він робити висновки з власних помилок і виправляти їх, чи це не помилки, а свідомі дії.
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Грає роль президента, за що і отримав бабло.
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Теперь пускай ЗЕ поедет в населенные пункты откуда отвел войска и скажет что там стало безопаснее.
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Зеленського таким не візьмеш. Він сказав що ВСУ мають відступити- і примусить це зробити.
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Найманці РФ четвертий день поспіль не допускають спостерігачів ОБСЄ до ділянок розведення сил на Донбасі, - СЦКК - Цензор.НЕТ 4869 кацахол
Зеленського таким не візьмеш. Він сказав що ВСУ мають відступити- і примусить це зробити.

Я розумію, куди біжу: Зеленський порівняв президентство з марафоном Найманці РФ четвертий день поспіль не допускають спостерігачів ОБСЄ до ділянок розведення сил на Донбасі, - СЦКК - Цензор.НЕТ 1580
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про "інфобомбу" на рашистському ЗМІ , яку слово в слово по інтерпритації та посилнням на розкриті секретні архіви ЦРУ розфейкували 112 , ZIK- коротче усі медведчуківські.
Доклад о зверствах Бандеры, на который ссылаются СМИ РФ, - это не исследование ЦРУ, а перевод статьи в журнале "Социалистический вестник" - Борислав Береза.

"Как сообщил Глеб Парфенов, есть один, но очень важный нюанс, что данный доклад - не исследование ЦРУ, а является переводом с русского на английский статьи в журнале "Социалистический вестник" (зарубежный журнал был рупором РСДРП(м), а в последующем гарантировано работавший с НКВД-МГБ) в 1951 году. В статье говорится о погромах и этнических чистках против поляков и евреев. Как удачно совпало с мероприятием в Иерусалиме и с информационной атакой на Польшу, где обвиняли их политику исторической памяти в антисемитизме..."
..."В общем, Путину было о чем рассказать в Израиле на форуме памяти жертв Холокоста, но он предпочитает молчать или врать. А российская пропагандистская машина не молчит, а продолжает работать и распространяет геббельсовщину по всем возможным информационным каналам. Поэтому будьте внимательны к информации и к тем, кто ее распространяет. Это важно. Особенно пока идет гибридная война, начатая Россией. "
Сурков у відставці оця бімба у новаційних канала України , ЗЕ в той же самий час не йде на урочичте засідання - Єрмак й ому долюбленому але недочитанному теж мабуть це напхав у вуха , ссилаючись на усі канали в рраші- їх розривала в ті дні.
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Так як там пліснява команда з фейкарями планує боротись? ЦН- прохання висвітлити цю тему - стаття Берези у фейсбуці.
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Доречі, Єрмак співпрацював з Сурковим ( в Омані останній, мабуть, контакт) - а тепер Наливайченко про "прийде час, розкажемо"... - то це таємна була прощальна зустріч з Сурковим ? Цікава історія
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