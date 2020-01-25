 Наемники РФ четвертый день подряд не допускают наблюдателей ОБСЕ к участкам разведения сил на Донбассе, - СЦКК

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
В ежедневном отчете от 24 января 2020 г. СММ ОБСЕ информирует, что на блокпосту примерно в 3 км севернее участка разведения сил и средств в районе населенного пункта Петровское представители вооруженных формирований РФ вновь запретили патрулю Миссии проезд на юг в направлении к этому населенному пункту, в результате чего наблюдатели не имели возможности провести мониторинг района и добраться до камеры СММ.
Как отмечают представители патруля ОБСЕ, гражданские автомобили в это время свободно проезжали через блокпост в обоих направлениях.
Такие действия продолжаются четвертый день подряд и могут иметь целью скрыть деятельность вооруженных формирований РФ и нарушения Минских договоренностей, отмечают в СЦКК.
1.Резкое увеличение количества обстрелов.
2.Переход на использование более мощных систем вооружения.
3.Увеличение потерь со стороны ВСУ.
відступу та здачі територійрозведення
Зеленського таким не візьмеш. Він сказав що ВСУ мають відступити- і примусить це зробити.
Я розумію, куди біжу: Зеленський порівняв президентство з марафоном
Доклад о зверствах Бандеры, на который ссылаются СМИ РФ, - это не исследование ЦРУ, а перевод статьи в журнале "Социалистический вестник" - Борислав Береза.
"Как сообщил Глеб Парфенов, есть один, но очень важный нюанс, что данный доклад - не исследование ЦРУ, а является переводом с русского на английский статьи в журнале "Социалистический вестник" (зарубежный журнал был рупором РСДРП(м), а в последующем гарантировано работавший с НКВД-МГБ) в 1951 году. В статье говорится о погромах и этнических чистках против поляков и евреев. Как удачно совпало с мероприятием в Иерусалиме и с информационной атакой на Польшу, где обвиняли их политику исторической памяти в антисемитизме..."
..."В общем, Путину было о чем рассказать в Израиле на форуме памяти жертв Холокоста, но он предпочитает молчать или врать. А российская пропагандистская машина не молчит, а продолжает работать и распространяет геббельсовщину по всем возможным информационным каналам. Поэтому будьте внимательны к информации и к тем, кто ее распространяет. Это важно. Особенно пока идет гибридная война, начатая Россией. "
Сурков у відставці оця бімба у новаційних канала України , ЗЕ в той же самий час не йде на урочичте засідання - Єрмак й ому долюбленому але недочитанному теж мабуть це напхав у вуха , ссилаючись на усі канали в рраші- їх розривала в ті дні.