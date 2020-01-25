 Указа от отставке Суркова нет, политика РФ в отношении Украины не менялась, - пресс-секретарь Путина Песков

Об этом в субботу заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Песков отметил, что слова об изменении курса по Украине не соответствуют действительности и отражают только личную точку зрения тех, кто об этом говорит.
Напоминаем, ранее появилось сообщение, что помощник президента РФ Владислав Сурков уходит с госслужбы "в связи со сменой курса на украинском направлении".
Песков в свою очередь заявил, что никаких указов президента об отставке Суркова нет.
Скоро станет актуальной фраза: "Он слишком много знал..."
лохлошиця.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом российскому "Интерфаксу" сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, близкий к Суркову.Источник:https://censor.net.ua/n3171834"
Так хто бреше?
По разным странам я бродил
И мой сурок со мною,
И весел я, и счастлив был,
И мой сурок со мною!
https://www.youtube.com/watch?time_continue=88&v=-UkhgMC_l_o&feature=emb_logo
"Когда появится указ, определит президент. Решение Сурковым принято и не изменится. Мне это известно от самого Суркова", - написал в своем телеграм-канале в субботу директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.
Ранее он сообщил "Интерфаксу" о том, что Сурков оставил госслужбу "в связи со сменой курса на украинском направлении".
В Кремле заявили об отсутствии указа об отставке Суркова.
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Россия - как анти-Мидас,
Несущий дар-клеймо:
Что тронет - превратит тотчас
Не в злато, а в дерьмо.
Насколько был бы лучше мир,
Когда бы не она -
Страна-позор, страна-вампир,
Треклятая страна!
Однако даже упырям
Положен свой конец,
Уже приблизился к дверям
Ваш роковой гонец.
России, сгнившей изнутри,
Настанет страшный суд,
И ни псари, ни псалтыри
Вас больше не спасут.
Когда над вами грянет гром
В час яростной грозы,
Никто не вспомнит вас добром
И не прольет слезы.
На протяженье сотен лет
Лишь гнусности творя,
Вы задолбали целый свет,
Цензурно говоря..................................
2014, Юрий Нестеренко