 Указа от отставке Суркова нет, политика РФ в отношении Украины не менялась, - пресс-секретарь Путина Песков

Об этом в субботу заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Песков отметил, что слова об изменении курса по Украине не соответствуют действительности и отражают только личную точку зрения тех, кто об этом говорит.

Напоминаем, ранее появилось сообщение, что помощник президента РФ Владислав Сурков уходит с госслужбы "в связи со сменой курса на украинском направлении".

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Песков в свою очередь заявил, что никаких указов президента об отставке Суркова нет.