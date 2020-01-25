 Глава ГБР Труба распорядился не открывать дело против главы фракции "СН" Арахамии, - прослушка. АУДИО

Как передает Цензор.НЕТ, в частности, на второй аудиозаписи речь идет якобы о том, как руководитель Первого управления организации досудебных расследований Олег Корецкий останавливает внесение в ЕРДР дела, где фигурирует председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия:
Труба: Там есть какая ситуация. Есть Министерство инфраструктуры. Есть там - Укртрансинспекция, какая-то херня.
Корецкий: Грузовое движение проверяет. Перевозки.
Труба: Наверное не только. Думаю, там широкие полномочия. Да, там пришли с информацией к тому начальнику по системе тех податей, которые там существуют. Я ему (следователю) дал справки: какая-то общая по системе, по уголовных производствах в отношении действий тех работников. Они хотят, чтобы мы те все производства объединили. Но объединять это никто не будет. На хера нам та мелочь. Они хотят, чтобы мы внеслись. Но без особой затраты человеческих ресурсов. Ну блядь, потому что у нас их нет.
Корецкий: Отсылать их не будем.
Труба: Ну смотри, как по мне - отмывание ... Я считаю, что надо внестись.
Корецкий: Я же говорю, мы внесемся. И подумаем, как правильно ...
Труба: Вот, здесь есть Арахамия. Ты читал?
Корецкий: Я читал. Мы внесемся. Куда мы денемся ...
Труба: Давай все же подождем.
Корецкий: хорошо. Арахамия - я услышал. Мы ждем, пока вы скажете ..."
Следователь Корецкий ЖДЕТ указаний как ему действовать дальше в деле, где фигурирует Арахамия.
"Труба: Давай все же подождем.
Корецкий: хорошо. Арахамия - я услышал. Мы ждем, пока вы скажете ..."
Источник: https://censor.net.ua/v3171857
Неловко как то, наблюдательный совет при Оборонпроме - и какое то уголовное дело. Неловко.
Арахамия глава фракции "
Слугнарода" в Верховной Раде!
и это во время войны, падлюки ... все доказано и решения судов по этому уголовному делу есть ... вот только зеленая падла обещала всех по этому делу посадить, да никто не сидить че-то скотыняки
До речі: коли путч https://www.radiosvoboda.org/a/video-khajpanula-liza-bohutska-pro-putch-poroshenka-z-iiii-perepysky/30136765.html? Чого він переноситься? Вже січень минає...
А, може, сам беня?
(Щодо "Хриплокриса" є старий анекдот: "Сидять у камері троє - вбивця, злодій, і наркоман, мріють... Вбивця каже:
- Зараз "вертухай" зайде, ми йому шнурок на шию, задавимо, ключі заберем і втечем...
Злодій каже:
- Та ну нах..!... Ще "мокруху на себе брать... Зайде - ви між собою сварку затієте... А я, тим часом, у нього ключі витягну, і втечемо...
Нарік:
- Ой, ну вас, "напряги" придумуєте...Убивать, красти, потім бігать... Зайде "вертухай", ключики потягнем, у пацанів, з сусідньої камери, на "кокс" поміняємо, нюхнемо і "полетимо"...).
Що відмивав, чи не "грант" або "вдячність" від Кернела за земельний закон.
Наш источник среди пиарщиков сообщает, что закон о «медиа» спровоцирует рост цены на «джинсу» в СМИ.
На данный момент заказная новость на «дешевом» всеукраинском издании стоит от 200$, средняя цена в нормальном всеукраинском издании варьируется от 400$, средние топы берут от 600$ и до 4.000$. Региональные СМИ ещё дешевле берут.
Некоторые делают пометку «реклама», но обычно такое заказчикам не интересно.
Этот закон поднимет цены «до небес» на «джинсу». В этом мы сравняемся с РФ, где разместить новость в «федеральном» СМИ стоит от 2.000 $ и до 50.000$.
Труба: ребята, я сегодня еду обедать в ресторан. кто-то со мной едет?
Баканов: нет, мне нужно по семейным делам отлучиться, до конца дня меня не будет.
Зеленский: Рома, ты не охренел по ресторанам ездить? я тоже пас, покушаю в столовой. пойдем лучше в зал вечером?
Труба: э, нет, у меня растяжение
Порохоботы: уууу, огогого, агагага! ну что, зелебобики? опять зашкварились? это обсёр!
Зекоманда: facepalm. когда этих свиноботов уже вернут в психушку? где Скалецкая? ))
1 ч. ·
"Больше, больше руки грей,
Ежли в силе!
Влез на стул для царей
Простофиля -
Ду-ра-чи-на!
Сразу руки потянулися к печати,
Сразу топать стал ногами и кричати:
- Будь ты князь, будь ты хоть
сам господь! -
Вот возьму и прикажу запороть!
Если б люди в сей момент
Рядом были,
Не сказали б комплимент
Простофиле -
Ду-ра-чи-не...
Но был добрый этот самый простофиля:
Захотел издать указ про изобилье.
Только стул подобных дел
не терпел:
Как тряхнет - и, ясно, тот не усидел.
И очнулся добрый малый
Простофиля,
У себя на сеновале -
В чем родили...
Ду-ра-чи-на!"