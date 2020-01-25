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 Политика Украины
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Все про:прослушка (285) Труба (264) Баканов Иван (114) Богдан Андрей (240)

 Баканов в разговоре с Трубой называет Богдана "смотрящим" за судами: "Появилась коррупционная связка. Затем к ним пятый присоединился - это глава администрации". АУДИО

В субботу, 25 января, на популярном Telegram-канале "Трубу прорвало", посвященном деятельности Государственного бюро расследований (ГБР) и его экс-руководителя Романа Трубы, обнародовали новые фрагменты разговоров якобы с участием первых лиц государства.

Как передает Цензор.НЕТ, в частности, в сети появилась запись разговора, в ходе которого человек, с голосом, похожим на голос главы СБУ Ивана Баканова, называет руководителя ОП Андрея Богдана "смотрящим" за судами.

Обедая с Трубой в кабинете директора ГБР, глава СБ Украины говорит, что считает руководителя Офиса президента тем, кто стоит на вершине коррупционной пирамиды в судейской системе:

"Труба: В Администрации за судебную систему отвечает бывший работник из НАПК?

Баканов: Угу. Дайте списки.

Труба Я имею в виду, что есть возможность в этом направлении тоже смотреть, работать.

Баканов: Должно быть первое дело против какого-то судьи. Они все пишутся. Это не секрет. Они все в принципе зафиксированы. Но судебная система работает таким образом, что она потом всех отпускает. То есть оперы всех ловили, подавали в суд: бандюков, воров в законе - а суд просто за взятки отпускал. Затем подключились прокуроры, сказали: что это за фигня, а где мы? Начали отпускать их немного раньше. Суд сказал: так не пойдет - они договорились. Затем милиция сказала: уважаемые, извините, тогда зачем мы их будем вообще ловить? Мы их лучше не будем за деньги ловить. И они договорились уже втроем. Затем адвокаты сказали: вы знаете, уважаемые, а где тогда наш заработок? Потому что вы многое нарушаете, когда неправильно выполняете свои функции. И они начали вчетвером грабить как бандюганов, так и честных людей. Ибо появилась коррупционная связка: адвокат, тот кто расследует, прокурор, суд. Затем к ним пятый присоединился - это глава администрации. Как смотрящий от ... (говорит Баканов, показывая пальцем вверх).

Труба: Хорошо".

Баканов в разговоре с Трубой называет Богдана смотрящим за судами: Появилась коррупционная связка. Затем к ним пятый присоединился - это глава администрации 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Неизвестно кого еще незаконно прослушивают и как эти записи могут быть использованы в дальнейшем, - Труба

Источник: https://censor.net.ua/n3171855
 
 
 Топ комментарии
 
avlo Nuss‏ @PavloNuss 22 янв.

Баканов в разговоре с Трубой называет Богдана "смотрящим" за судами: "Появилась коррупционная связка. Затем к ним пятый присоединился - это глава администрации" - Цензор.НЕТ 3690

Зеленский просил окружение Путина о встрече. Еще раз убеждаюсь в том, что украинцы сделали роковую ошибку, избрав ментального малоросса вместо патриота-госдуарствнника, и высокопрофессионального дипломата Порошенко.
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Никто и не сомневается, что Богдан смотрящий за всеми, глаза Коломойского и вообще криминального олигархата, он смотрит и за идиотом Зелей.Я перед выборами говорила, что нехрен избирать олигарха или их марионеток. Никто не слушал, все были зачарованы конченым Зелей. Такое впечатление, что избирают не президента, а любовника себе. Просто ЖАХ.Человеческая психика логике не поддается.
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І що гірше це не лікується...принаймі поки що
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Ну этот ппц не вчера случился. Это еще со времён кучмы.
А глава АП всегда был смотрящим за судейско-прокурорской мафией.
Правоохранительной системы нет. Есть "правоохранительный бизнес". Его суть - ловить "клиентов" и отпускать их за деньги.
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Странно, что вонючку Портнова не вспоминают.
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Портнов тоже был на той же должности смотрящим за судами при овоще.
И если оно крутится возле Богдана, то знач взялось за старое.
Да собственно абсурдные процессы над патриотами и волонтёрами это их рук дело.
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От-ли-чно!!! Это и есть основной стимул для инвестиций, браво!
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Мама мия, шо делается. Это ж надо: грабят не только бандюков, но и честных людей. А тут еще и Богдан. Ай-ай-ай, нехорошо.
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гениально
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Бакланов такий самий корупціонер, тільки вони вибрали Богдана як баласт, котрий треба скинути щоб кулька не впала на землю. Їм ще потрібно трішки більше часу, щоб підготовити охлос до триумфального повернення ригів.
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Ех, Баканов, не бути тобі старшим літінантом.
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Хто встановив прослушку в Труби? Не Баканов, це вже зрозуміло... Може, ще Грицак і його люди? Якщо ні - то Ситник, більше нікому... Звідти і тече...
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Ну, якщо для судової справи про корупцію - то таки да... Незаконо встановлена прослушка не може бути легітимним доказом.
Але, може бути таке, що є рішення суду на встановлення... Як ото суддів ОАСК слухали з прослушки, встановленої Ситником (як потім вияснилось).
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Який суд, про що ви... Уся характеристика "суду" на цьому записі.
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ну, сподіваємось, якщо не сьогодні, то заочний, після їх еміграції...
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Хоч би один зебіл публічно покаявся:ну дурню,мол зробив на виборах,проголосовав за нечість... Але ж ні-радіють що не Петра Олексійович вибрали.Порох не святий,це зрозуміло,але ж де мізки нарІду?!
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В нормальной стране после таких плёнок президенту объявили бы импичмент. Вот Трампу за меньшее импичмент объявили!
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а что-то бОгдан затаился... где это всемогущее .... ?
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не правительство
а клоуні на сьемочной площадке)))
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Баканов, звони кому-то за этого черта!
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avlo Nuss‏ @PavloNuss 22 янв.

Баканов в разговоре с Трубой называет Богдана "смотрящим" за судами: "Появилась коррупционная связка. Затем к ним пятый присоединился - это глава администрации" - Цензор.НЕТ 3690

Зеленский просил окружение Путина о встрече. Еще раз убеждаюсь в том, что украинцы сделали роковую ошибку, избрав ментального малоросса вместо патриота-госдуарствнника, и высокопрофессионального дипломата Порошенко.
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Не українці а мудрий наріт!
Українці якраз за патріота державника і дипломата проголосували
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Дипломат даже низкого уровня никогда бы не допустил падения рейтинга с 90% до 3%. Отсутствие доверия народа показывает, что вор в порошенко победил весь профессионализм.
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Коли це в Порошенко було 90% підтримки!? І коли 3%!? Піди похмелись боярою, бач як у тебе ум за розум заводить!

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Як що вірити всьому цьому, то державою, тобіш нами, править мерзота конкретна!
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а то раніше, ще до виборів, ти не знав про цю публіку нічого... Не відпирайся!, пригадую, як ти особисто попереджав!
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Везде подслушивают, подглядывают, поднюхивают...
В сортир стрррашно ходить...)))
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Уже і бандітаф началі грабіть...овощ рве на собі волоси і ламає олівці пачками
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Я говорил,говорю и буду говорить,что они ВСЕ шулера мошенники и аферисты!!!
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ну, значить, твій логін підробили - всупереч п. 4.4 Правил.
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предупреждали же...
интеллигенция обращалась к народу, аналитики, исследователи души гнойного гнома..
не прислушались малороссы.. Баканов в разговоре с Трубой называет Богдана "смотрящим" за судами: "Появилась коррупционная связка. Затем к ним пятый присоединился - это глава администрации" - Цензор.НЕТ 5510

Баканов в разговоре с Трубой называет Богдана "смотрящим" за судами: "Появилась коррупционная связка. Затем к ним пятый присоединился - это глава администрации" - Цензор.НЕТ 4690


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Котяра помоечный ты сам за Зелю жопу рвал. Или ттепер признаться в том что за Зеленского голосовал равносильно признаться что спал с козой?!
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Владимир Пономаренко 2f5552a6 - ты ЧМО на всю голову...

приведи мне хоть один мой пост где я топил за этого зеленого шута?
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ти в другому і третьому турі топив проти ЄС!
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Ан Мур - какой нах 3-й тур?

в первом я голосовал за Кошулинского.., а во 2-ом топил против Зе-козла не трогая вообще порошенко..- и на выборах во 2-ом проголосовал именно за порошенко из за безвыходности...
на парламентских голосовал за националистов...
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а я тобі і цю твою брехню пригадаю! Брехло паскудне!
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Змініть обі тампони і заспокійтесь. Людям треба мати сміливість признавати свої і вибачати чужі помилки.
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Ты топил после первого тура против Порошенко но поскольку выбор был или Порошенко или Зеленский то получается что ты топил за Зеленского. Скорей всего на выборах за него голосовал. Вспомнил я тебя кошак помоечный!
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не ври...
НЕ было этого никогда !!!
после 1-го тура я топил четко против зе и не трогал вообще порошенко..., понимая что если порошенко это медленная агония с возможностью выжить, то шут быстрая смерть...
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Порошенко мєдлєнная агонія кажете...
-хм, так і запишемо
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во-во! Він в мене також в тих зебільних списках! І, до речі, досі гавкає, коли розмова за ЄС йде!
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Ну если Баканов Сам сказал , что все Пишется , то Он знал , что и его пишут. А Теперь понятно , почему Богдан пропал с Орбиты.Если это Так то лед Тронулся Господа Присяжные.
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Они идут по беспределу . А другие партии языки в Ж засунули и ждут полного обвала рейтинга слуг
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Вот это скандал! Должны полететь головы! Богдана на нары и всех этих! И возможно импичмент президента! Это скандал по хлеще Уотергейтского!
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Ага это всё пол года назад началось😃
Эта система выстроена ещё с совдепии.
Все эти извините за выражение
💩ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ💩 ,нужно вырвать под корень и выжечь калёным железом
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богдана не было в Омане...(или был?)
богдана не было в Израиле...(или был?)
что-такое? преЗЕдент вырос из подштаников? или некогда? дел много...тайных? ))))
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Просто инструкции зельонкину стали выдаваться в письменном виде.
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Где зебилы со своим традиционным "если враХи Зеленьскага кричат, значит усьо праааально делаИт"?
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Хто тільки не слухає "янеЛохів".для них війни як і не було. Все залишилось в 2013.Схоже навіть Габон тут працює. Язиками плескають як баби базарні, з смартфонами ходять на наради, навіть не розуміючи що то за "пристрій"...дно.
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как быстро может перевернуться жизнь у Богдана, что сначала был в ответе за суды, а теперь суды в ответе за ним!
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Тут поднялся галдёж и лай..(с) Вроде предыдущие 30 лет по-другому было. Баканов в разговоре с Трубой называет Богдана "смотрящим" за судами: "Появилась коррупционная связка. Затем к ним пятый присоединился - это глава администрации" - Цензор.НЕТ 238
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Может, и не было по-другому, но те хоть не обещали быть всегда и во всём кристально честными. А эти именно на критике недостатков прошлой власти строили всю предвыборную программу, обещая, что у них все будет по-другому, честно и по закону. Фактически народ повёлся на эти манипуляции, а значит, они просто цинично обманули своих избирателей, что еще хуже, чем просто сохранение старых порядков.
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Государство сажает только тех, у кого само не стоит на шухере.
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Это ж Баканов знал и значит и его голова полетит. ууу целая банда вскрылась и Зеленский знал. ухуху! это полная будет перезагрузка власти!!! Только нужны новые люди во власти! Потому что никто из старых политиков больше не должен попасть во власть! Все старое ворье нахер!!! Уже дальше некуда это терпеть!
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Так это же и есть новые люди во власти. Что вам еще нужно?
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О!, про що я подумав...

НЕ ВИСТАЧАЄ ЩЕ ЗАПИСІВ ТРУБИ З САМИМ КЛОВАНОМ!
І - може бути і таке... Тоді - обіцянка "Якщо я коли-небудь в житті порушу закон, я піду сам" - https://www.pravda.com.ua/news/2019/04/19/7212677/ - також виявиться туфтою.
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тут одно из двух - или баканов ЛОХ или пора переловить всех панкеров. если это не они, сажать нужно БЫВШУЮ ВЕРХУШКУ ГОСУДАРСТВА - их рук дело!
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