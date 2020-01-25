 Баканов в разговоре с Трубой называет Богдана "смотрящим" за судами: "Появилась коррупционная связка. Затем к ним пятый присоединился - это глава администрации". АУДИО

Как передает Цензор.НЕТ, в частности, в сети появилась запись разговора, в ходе которого человек, с голосом, похожим на голос главы СБУ Ивана Баканова, называет руководителя ОП Андрея Богдана "смотрящим" за судами.
Обедая с Трубой в кабинете директора ГБР, глава СБ Украины говорит, что считает руководителя Офиса президента тем, кто стоит на вершине коррупционной пирамиды в судейской системе:
"Труба: В Администрации за судебную систему отвечает бывший работник из НАПК?
Баканов: Угу. Дайте списки.
Труба Я имею в виду, что есть возможность в этом направлении тоже смотреть, работать.
Баканов: Должно быть первое дело против какого-то судьи. Они все пишутся. Это не секрет. Они все в принципе зафиксированы. Но судебная система работает таким образом, что она потом всех отпускает. То есть оперы всех ловили, подавали в суд: бандюков, воров в законе - а суд просто за взятки отпускал. Затем подключились прокуроры, сказали: что это за фигня, а где мы? Начали отпускать их немного раньше. Суд сказал: так не пойдет - они договорились. Затем милиция сказала: уважаемые, извините, тогда зачем мы их будем вообще ловить? Мы их лучше не будем за деньги ловить. И они договорились уже втроем. Затем адвокаты сказали: вы знаете, уважаемые, а где тогда наш заработок? Потому что вы многое нарушаете, когда неправильно выполняете свои функции. И они начали вчетвером грабить как бандюганов, так и честных людей. Ибо появилась коррупционная связка: адвокат, тот кто расследует, прокурор, суд. Затем к ним пятый присоединился - это глава администрации. Как смотрящий от ... (говорит Баканов, показывая пальцем вверх).
Труба: Хорошо".
А глава АП всегда был смотрящим за судейско-прокурорской мафией.
Правоохранительной системы нет. Есть "правоохранительный бизнес". Его суть - ловить "клиентов" и отпускать их за деньги.
И если оно крутится возле Богдана, то знач взялось за старое.
Да собственно абсурдные процессы над патриотами и волонтёрами это их рук дело.
Але, може бути таке, що є рішення суду на встановлення... Як ото суддів ОАСК слухали з прослушки, встановленої Ситником (як потім вияснилось).
а клоуні на сьемочной площадке)))
Зеленский просил окружение Путина о встрече. Еще раз убеждаюсь в том, что украинцы сделали роковую ошибку, избрав ментального малоросса вместо патриота-госдуарствнника, и высокопрофессионального дипломата Порошенко.
Українці якраз за патріота державника і дипломата проголосували
В сортир стрррашно ходить...)))
...
интеллигенция обращалась к народу, аналитики, исследователи души гнойного гнома..
не прислушались малороссы..
приведи мне хоть один мой пост где я топил за этого зеленого шута?
в первом я голосовал за Кошулинского.., а во 2-ом топил против Зе-козла не трогая вообще порошенко..- и на выборах во 2-ом проголосовал именно за порошенко из за безвыходности...
на парламентских голосовал за националистов...
НЕ было этого никогда !!!
после 1-го тура я топил четко против зе и не трогал вообще порошенко..., понимая что если порошенко это медленная агония с возможностью выжить, то шут быстрая смерть...
-хм, так і запишемо
Эта система выстроена ещё с совдепии.
Все эти извините за выражение
💩ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ💩 ,нужно вырвать под корень и выжечь калёным железом
богдана не было в Израиле...(или был?)
что-такое? преЗЕдент вырос из подштаников? или некогда? дел много...тайных? ))))
как быстро может перевернуться жизнь у Богдана, что сначала был в ответе за суды, а теперь суды в ответе за ним!
НЕ ВИСТАЧАЄ ЩЕ ЗАПИСІВ ТРУБИ З САМИМ КЛОВАНОМ!
І - може бути і таке... Тоді - обіцянка "Якщо я коли-небудь в житті порушу закон, я піду сам" - https://www.pravda.com.ua/news/2019/04/19/7212677/ - також виявиться туфтою.