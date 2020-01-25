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 Наемники РФ ведут воздушную разведку, используя беспилотники СММ ОБСЕ для прикрытия , - пресс-центр ОС

Наемники РФ ведут воздушную разведку на Донбассе, используя в качестве прикрытия беспилотные летательные аппараты СММ ОБСЕ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил.

"Очередным показательным проявлением пренебрежения любыми правилами и договоренностями стало использование вооруженными формированиями Российской Федерации БПЛА для осуществления воздушной разведки и корректировки огня артиллерии и минометов одновременно с выполнением наблюдательных полетов БПЛА СММ ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Так, в течение предыдущей недели представители Миссии сообщили о 6 запусках БПЛА СММ в районе участка разведения сил и средств "Золотое" и в 5-км зоне вокруг нее с продолжительностью полетов 2-4 часа.

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"Вместе с тем, во время, которое было заявлено для полетов БПЛА ОБСЕ, зафиксировано 7 случаев применения БПЛА вооруженными формированиями Российской Федерации в тех же самых районах. Показательно, что в это время происходило увеличение количества нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск, в том числе с использованием артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм.

Таким образом, оккупанты ведут воздушную разведку, используя в качестве прикрытия беспилотные летательные аппараты СММ ОБСЕ", - отметили в ООС.

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Источник: https://censor.net.ua/n3171852
 
 
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Про які фаберже ти кажеш, він народився в Тетянин день, тобто сьогодні.
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Бобочка должен созвать совбез ООН и на весь мир опозорить эту организацию! Но у него нет яиц. При Порохе такой херни не было!
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А ТОЛКУ ОТ ОБСЕ ЕСЛИ ОНИ ФИКСИРУЮТ НАРУШЕНИЯ А НАКАЗАНИЯ НИКАКОГО НЕ СЛЕДУЕТ!
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Бобочка должен созвать совбез ООН и на весь мир опозорить эту организацию! Но у него нет яиц. При Порохе такой херни не было!
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Про які фаберже ти кажеш, він народився в Тетянин день, тобто сьогодні.
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А ТОЛКУ ОТ ОБСЕ ЕСЛИ ОНИ ФИКСИРУЮТ НАРУШЕНИЯ А НАКАЗАНИЯ НИКАКОГО НЕ СЛЕДУЕТ!
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Так наемники или войска РФ? За3,14зделись
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А что мешает нашим использовать тактику врага для разведки и уничтожения оккупантов?
Воюя по правилам шансов выиграть войну меньше и потери больше.
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