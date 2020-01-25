 "Думаете, американцев волнует Украина?": Помпео резко ответил журналистке на вопрос об Украине

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом в Twitter сообщила сама Келли.
Реакция чиновника последовала за вопросом журналистки о его отношении к экс-послу США в Украине Мари Йованович и расследованию относительно возможной слежки за дипломатом. Сначала Помпео заявил, что всячески поддерживал Йованович и защищал ее. Тогда Келли заметила несколько неудачных примеров такой "защиты" относительно других работников Госдепартамента, в частности его старшего советника, который уволился из ведомства отчасти потому, что не имел общественной поддержки со стороны коллег.
After the interview, @NPRKelly tells @arishapiro, @SecPompeo "shouted at [her] for about the same amount of time as the interview itself had lasted."— David Gura (@davidgura) January 24, 2020
"He asked, 'Do you think Americans care about Ukraine?' He used the F-word in that sentence, and many others." https://t.co/krsUH29kL9 pic.twitter.com/bhNIW4pDNl
"Я не собираюсь комментировать то, что, возможно, сказал мистер МакКинли", – сказал Помпео.
Он отрицал вероятность существования теневой внешней политики в отношении к Украине.
"Политика в отношении Украины проводилось Госдепом все время, сколько я здесь был. И наша политика была очень ясна", – отметил он.
После вопросов об Украине американец попросил закончить интервью. Впрочем, разговор с журналисткой продолжился. По словам женщины, Помпео пригласил ее в личную гостиную без диктофона. Уже в комнате Помпео выкрикивал свое недовольство вопросами об Украине. Журналистка утверждает, что он неоднократно ругался и заявил: "Как вы думаете, американцев волнует Украина?".
В США действует крупная неонацистская группировка The Base. ФБР считает её опасной террористической угрозой. Руководит группой некий Ринальдо Наццаро. А живёт Наццаро в Санкт-Петербурге. На фото он в футболке с изображением одного там мирового геополитика. Красота же.
Так шо, меняйте методички!
У них такие же заботы и первостепенные желания, как во многих других странах - зарплата, работа, образование детей, медицина и т.д. Может кто-то думает, что американцам есть дело до захвата россиянами Крыма или их интересует, что происходит на Донбассе, Абхазии, Приднестровье?
Помпео не говорил об американских властях, их Украина точно интересует, хотя бы как фактор противостояния РФ. Россияне и американцы не готовы воевать напрямую, но не упустят случая повоевать в разной степени участия (финансовая поддержка, военная поддержка...) на территории других стран - Афганистан, Сирия, Ливия, Украина, Вьетнам, Корея...
Через Мексику дет в США транзит гондурасских бандитов.
Бандиты есть в ЛДНР, осталось организовать их транзит в Европу.
Ой, не могу.
Если бы не подпись США под Будапештским меморандумом, были бы сейчас ВСЯ Украина один большой Луганск с его подвалом, где пытают террористы население.
А робиться для того , щоб Україна відмовилася від ЄС і НАТО, і знову повернути під вплив расєї і тайожний союз.