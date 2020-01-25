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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:США (16078) Помпео (206)

 "Думаете, американцев волнует Украина?": Помпео резко ответил журналистке на вопрос об Украине

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео резко ответил американской журналистке Мэри Луиз Келли во время интервью для National Public Radio.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом в Twitter сообщила сама Келли.

Реакция чиновника последовала за вопросом журналистки о его отношении к экс-послу США в Украине Мари Йованович и расследованию относительно возможной слежки за дипломатом. Сначала Помпео заявил, что всячески поддерживал Йованович и защищал ее. Тогда Келли заметила несколько неудачных примеров такой "защиты" относительно других работников Госдепартамента, в частности его старшего советника, который уволился из ведомства отчасти потому, что не имел общественной поддержки со стороны коллег.

"Я не собираюсь комментировать то, что, возможно, сказал мистер МакКинли", – сказал Помпео.

Он отрицал вероятность существования теневой внешней политики в отношении к Украине.

"Политика в отношении Украины проводилось Госдепом все время, сколько я здесь был. И наша политика была очень ясна", – отметил он.

После вопросов об Украине американец попросил закончить интервью. Впрочем, разговор с журналисткой продолжился. По словам женщины, Помпео пригласил ее в личную гостиную без диктофона. Уже в комнате Помпео выкрикивал свое недовольство вопросами об Украине. Журналистка утверждает, что он неоднократно ругался и заявил: "Как вы думаете, американцев волнует Украина?".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помпео 30 января посетит Киев, где встретится с Зеленским, Пристайко и Загороднюком, - Госдепартамент США

Источник: https://censor.net.ua/n3171851
 
 
 Топ комментарии
 
Нікому, крім НАС Українців не потрібна сильна Україна.
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Ну ак что Помпео прав. Американцам до одного места корумпированая страна рождающая идиотов!
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Типа украинцев сильно интересует что происходит в Конго, не смотря на то, что там наши миротворцы.
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Слабые страны никому не интересны , если бы мы под руководстовм патриота Кравчука не отдыали бы ЯО ( без всяких гарантий нашей безопасности), все было бы иначе. К сожалению история не нтерпит сослогателтных наклонений.
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Проф. Преображенский‏ @prof_preobr

"Думаете, американцев волнует Украина?": Помпео резко ответил журналистке на вопрос об Украине - Цензор.НЕТ 1636

В США действует крупная неонацистская группировка The Base. ФБР считает её опасной террористической угрозой. Руководит группой некий Ринальдо Наццаро. А живёт Наццаро в Санкт-Петербурге. На фото он в футболке с изображением одного там мирового геополитика. Красота же.

"Думаете, американцев волнует Украина?": Помпео резко ответил журналистке на вопрос об Украине - Цензор.НЕТ 2201
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Давно "Цензор" начал печатать всякие сплетни ? Почитайте эту "статью" и поймёте,у кого мозги конечно есть, что это чистой воды ОБС(одна баба сказала). Думаю что эта "статья" лишь для внутреннего пользования а такой журналистки вообще не существует а если и есть то она возможно впервые слышит что встречалась с Помпео да ещё и за закрытыми дверями.Обычный фейк ничем и не кем не подтверждённый,плюньте и разотрите.
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Это одна из самых известных журналистов в США, не нравится тебе правда, ну что же, терпи)
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Существует! Существует!
Так шо, меняйте методички!
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Наконец - то народ стал что - то понимать... Понимать, что мир жесток, что каждый тянет одеяло на себя...
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Ничего удивительного. Это нормально, например украинцев не волновала война в Судане или нынешняя в Йемене. Америка далеко, а Чехия близко, но здесь тоже никого не волнует наша война. В 14-м году, многие здесь заволновались, потому что боялись за свою задницу, а теперь всё тихо.
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не может быть, такого просто не может быть... "Гадаєте, американців хвилює Україна?" - Помпео різко відповів журналістці на запитання про Україну - Цензор.НЕТ 8748
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Это не зрада. Его вывело, что вопросы только про Украину, как будто кроме Украины других вопросов нет. Публично он был корректен, высказался об этом только тет-а-тет. Между тем когда это американцев волновала Украина? Не Белый дом или Конгресс, а американских граждан?

У них такие же заботы и первостепенные желания, как во многих других странах - зарплата, работа, образование детей, медицина и т.д. Может кто-то думает, что американцам есть дело до захвата россиянами Крыма или их интересует, что происходит на Донбассе, Абхазии, Приднестровье?

Помпео не говорил об американских властях, их Украина точно интересует, хотя бы как фактор противостояния РФ. Россияне и американцы не готовы воевать напрямую, но не упустят случая повоевать в разной степени участия (финансовая поддержка, военная поддержка...) на территории других стран - Афганистан, Сирия, Ливия, Украина, Вьетнам, Корея...
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Догоним и перегоним МЕКСИКУ ! Мож тогда оценят ..
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А что, предложение годное.
Через Мексику дет в США транзит гондурасских бандитов.
Бандиты есть в ЛДНР, осталось организовать их транзит в Европу.
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так и украинцам плевать на Помпео и мнение американцев. Тут от кацапов не понятно, что ожидать и какое очередное шоу, выдаст, квартальная власть. А что там, думает про Украину, Джон или Мери с Алабамы, которые и Китай-то, с трудом найдут на карте, украинцев, точно, не волнует.
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Как это американцам наплевать на Украину? США, Англия и Польша - это ближайшие и вернейшие союзники Украины! Почему Помпео врёт?!
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Я думаю Помпео заплатили кацапы грязные нефтедоллары. Другого вывода не может быть.
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да и статья, левой ногой, какого то журналюги, написана.
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Ну не писала таке людина-хіба не бачите-там макака свої драбачки залишила,а свинюшки перепостили,бо на ратиці схоже.
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ну, и как после таких выпадов он приедет в Украину?
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Действительно.
Ой, не могу.

Если бы не подпись США под Будапештским меморандумом, были бы сейчас ВСЯ Украина один большой Луганск с его подвалом, где пытают террористы население.
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США не может не волновать Украина. Я повторяю - США ,а не отдельного политика. Украина - это разграничитель добра и зла.Который может сдерживать продвижения Зла. И это не может не волновать. Пусть не гонит ))
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Даже если он так сказал... что в этом такого сверхъестественного? Американского политика должны волновать США, а не Украина. Они могут нам помочь справиться с нашествием рашизма, в интересах сохранения западной цивилизации. ПОМОЧЬ, а не решить все вопросы за нас! На партнерских условиях, взамен на что-то. Американцы должны разжевать и в рот нам положить? Почему мы все время на всех надеемся, кроме нас самих? А нас самих сильно волнует судьба американцев? Только сидим и ждем...
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Естественно.что рядовых американцев не волнует Украина.на которых и рассчитано интервью,именно в этом контексте он ей сказал потому,что она достала своим неуемным интересом о Украине
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Чергова "муйня"написана зі слів якоїсь проросійської журнашлюхи, робляться чергові гівновкиди , що начебто Україна нікому не потрібна, такі саме промови робив і бубочка, і його оточення.
А робиться для того , щоб Україна відмовилася від ЄС і НАТО, і знову повернути під вплив расєї і тайожний союз.
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