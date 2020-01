 "Думаете, американцев волнует Украина?": Помпео резко ответил журналистке на вопрос об Украине

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом в Twitter сообщила сама Келли.





Реакция чиновника последовала за вопросом журналистки о его отношении к экс-послу США в Украине Мари Йованович и расследованию относительно возможной слежки за дипломатом. Сначала Помпео заявил, что всячески поддерживал Йованович и защищал ее. Тогда Келли заметила несколько неудачных примеров такой "защиты" относительно других работников Госдепартамента, в частности его старшего советника, который уволился из ведомства отчасти потому, что не имел общественной поддержки со стороны коллег.

After the interview, @NPRKelly tells @arishapiro, @SecPompeo "shouted at [her] for about the same amount of time as the interview itself had lasted."



"He asked, 'Do you think Americans care about Ukraine?' He used the F-word in that sentence, and many others." https://t.co/krsUH29kL9 pic.twitter.com/bhNIW4pDNl