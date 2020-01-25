 "Думаете, американцев волнует Украина?": Помпео резко ответил журналистке на вопрос об Украине

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом в Twitter сообщила сама Келли.





Реакция чиновника последовала за вопросом журналистки о его отношении к экс-послу США в Украине Мари Йованович и расследованию относительно возможной слежки за дипломатом. Сначала Помпео заявил, что всячески поддерживал Йованович и защищал ее. Тогда Келли заметила несколько неудачных примеров такой "защиты" относительно других работников Госдепартамента, в частности его старшего советника, который уволился из ведомства отчасти потому, что не имел общественной поддержки со стороны коллег.

After the interview, @NPRKelly tells @arishapiro, @SecPompeo "shouted at [her] for about the same amount of time as the interview itself had lasted."



"He asked, 'Do you think Americans care about Ukraine?' He used the F-word in that sentence, and many others." https://t.co/krsUH29kL9 pic.twitter.com/bhNIW4pDNl — David Gura (@davidgura) January 24, 2020

"Я не собираюсь комментировать то, что, возможно, сказал мистер МакКинли", – сказал Помпео.

Он отрицал вероятность существования теневой внешней политики в отношении к Украине.

"Политика в отношении Украины проводилось Госдепом все время, сколько я здесь был. И наша политика была очень ясна", – отметил он.

После вопросов об Украине американец попросил закончить интервью. Впрочем, разговор с журналисткой продолжился. По словам женщины, Помпео пригласил ее в личную гостиную без диктофона. Уже в комнате Помпео выкрикивал свое недовольство вопросами об Украине. Журналистка утверждает, что он неоднократно ругался и заявил: "Как вы думаете, американцев волнует Украина?".

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