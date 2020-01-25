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 Политика Украины
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Все про:зарплата (1994) Милованов Тимофей (142)

 Милованов о зарплатах чиновников: Нельзя быть богатым в стране, где большинство бедные, нужно найти баланс

Правительству необходимо отыскать баланс между эффективностью работы и принципами оплаты чиновников, чтобы общество могло поддержать это решение.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в эфире шоу "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу вечером.

"Президент дал нам Кабинету Министров, Премьер-министру задачу выработать некий баланс, найти баланс между эффективностью, найти баланс, где есть эта граница, по каким принципам должны оплачиваться работа людей и какие должны быть максимальные и минимальные оклады, какова структура. Поэтому, когда мы всю работу сделаем, она будет решена и тогда мы придем к обществу с просьбой поддержать это решение", - сказал Милованов.

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Он отметил, что на вопрос уровня зарплат у госслужащих, министров, заместителей министров, депутатов простого ответа нет, напомнив, что у Виктора Януковича была зарплата в 20 тысяч гривен, а вывез он из Украины 40 миллиардов.

"С одной стороны нельзя быть богатым в стране, где большинство бедные. Поэтому нужно иметь какое-то понимание того, где мы находимся, в какой стране живем и что мы можем себе позволить. Государственное предприятие, или государственная служба — это не частный бизнес. Но я себе веду такие разговоры, когда я подписываю документы на увольнение коррупционеровиз государственных предприятий и назначаю новых. Я считаю, что они честные и кто-то приходит и говорит честно, что хочет большую зарплату, и тогда мы решаем, можем ли себе позволить. А бывает, что я подписываю: как было 15 тысяч гривен - я увольняю коррупционера, я назначаю нового на тот же оклад. Я думаю, а чего же человек соглашается? И что я делаю, когда я назначаю на те же деньги человека, который может заработать в десятки или сотни раз больше на рынке, но ответа на это нет",- подчеркнул Милованов.

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Источник: https://censor.net.ua/n3171850
 
   
 Топ комментарии
 
сьогодні починається рік пацюка... символічно... Милованов о зарплатах чиновников: Нельзя быть богатым в стране, где большинство бедные, нужно найти баланс - Цензор.НЕТ 2714
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Сьогодні, 25 січня у президента України Володимира Зеленського День народження. Йому виповнюється 42 роки.
Зеленський вступив на посаду президента України в 41 рік. Став наймолодшим президентом в історії України.
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сьогодні починається рік пацюка... символічно... Милованов о зарплатах чиновников: Нельзя быть богатым в стране, где большинство бедные, нужно найти баланс - Цензор.НЕТ 2714
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Наконец -то до Милованова дошло, что в бедной стране быть богатым за счет бюджета -это аморально. А баланс какой он ищет? Думаю ему в голову не прийдет сделать всех обеспеченными за счет развития экономики, сельского хозяйства и за счет требования к олигархам не только себе карманы набивать и переводить в оффшоры, но и о людях подумать.
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Лариса fb3d953c Слова Милованова не означают, что он так думает. Он просто так должен говорить и он говорит.
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Если я пишу что он так "думает", то это не значит что думает, просто высказался по этому поводу может и для того, чтобы повыделываться, а не что-то делать.У него вообще по-моему нет никакого желания что-либо менять в Украине к лучшему. Он не может, не хочет и не видит для себя какой-то выгоды в этом.
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Все они нынче молоды, очень богаты и веселы. А что нам от этого толку...
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Знатно ЗЕбобик лизнул сраку Ослу! Ну что не поздравляю и желаю не дожить до 43 летия и так слишком долго небо коптит КЛОУН!
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Нехай доживпж хоч до сотні, але поза Україною.
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нах этот популизм, деньгами памаги.. Милованов о зарплатах чиновников: Нельзя быть богатым в стране, где большинство бедные, нужно найти баланс - Цензор.НЕТ 4526
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Пора бы ему стать самом молодым подохшим президентом Украины.
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начат всезебильный сбор денег для министерки... Милованов о зарплатах чиновников: Нельзя быть богатым в стране, где большинство бедные, нужно найти баланс - Цензор.НЕТ 687
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им спать не дает сколько янек награбил. забывают только чем он кончил - сбежал из страны и теперь сидит в параше за забором. Типа очень богатый зэк.
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когда я подписываю документы на увольнение коррупционеров из государственных предприятий и назначаю новых.Источник: https://censor.net.ua/n3171850

Как в том старом фильме..."Волга-Волга"..

Заберите у товарища брак и выдайте ему новый.
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ни разу не палятся))))
простота - хуже воровства))))
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А сразу это не было понятно? Только когда херов натыкали в соцсетях до зеленых извилин дошло.
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Значит было непонятно. Но ведь они прислушиваются к людям. Это называется демократия.
Кстати, так везде
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Если нельзя, но очень хочется то... можно.
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Парашаботы, хватит Мукать Бэкать и Гавкать кретины 😁
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То їх від соєвого шиколяду плющить
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Хай не бреше.В нас пєнсіонєри більше отримують.
Милованов о зарплатах чиновников: Нельзя быть богатым в стране, где большинство бедные, нужно найти баланс - Цензор.НЕТ 5831
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Тезис Гончарука «о профилактике коррупции большими зарплатами» это кейс по идиотизму для учебника по политической психиатрии)...
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Чиновники-бандиты на зарплаты живут??? Это что то новое
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Jesli biudzetnyje dejeteli polucajet tam po 2mln v mesiac,tak eto taze samaja korupcija tolko legalnaja.Nado privezat srednej zarplate tam 5 takix eto maksimum dlia cinovnika.Rezultaty toze nuzni stob podnimali zarplati,poka takix net u etoj vlasti tak i govorit a bolsix zarplat necego
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Милованов, в античной Греции и Риме власти "полисов" вообще "зарплаты" не получали - работали "на общественных началах"... Деньги, из городской казны, получали лишь "технические специалисты"(которыми вы не являетесь - образования нет...). И греки, и римляне прекрасно жили веками, государства процветали... Может, возьмёте с них пример?...
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Разница между старой властью и новой в том, что при старой власти вы даже и не знали, сколько они получали, в каких дворцах за государственный счет жили.
Тут же всё прозрачно, на критику реагируют .
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Зарплата может быть хоть 3 гривни. Вопрос в премиях по 29 миллионов долларов неким товарисчам типа коболева
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Мілованову потрібно проконсультуватись у Гросі як він це зробив. Правда ворогів собі нажив (типу Кравчука, Кучми, прокурорів і т.д.), але зміг добавити пенсіонерам, с/зарплату, жінкам при народженні дитини і т.п.
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а самому Милованову за ноябрь-декабрь 2019 премия в размере 1630% или 236 000 гривен - нравиться?
ставки вроде и небольшие (какие-то 15 тыс...да?)...
но вот премии (хотя по КЗоТу не более 50 процентов))) космические
плюс доплаты за стаж, секретность, переработку, командировку...и т.д еще столько же
плюс выплаты за аренду жилья, помощь на лечение и отдых (не путать с отпускными)...
так что не надо ...скиглити (цитируя незабвенного азирова)
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В 1986 - 91 годах зарплата в 30-км. Зоне ЧАЭС достигала 14 тысяч рублей в месяц, при средней в Зоне в 2 500 рублей и средней в СССР - 170 рублей. иИ В Зоне все равно воровали и воруют до сих пор. Это явный пример что никакого баланса достигнуть нельзя, просто не нужно воровать и грабить свой народ.
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"Чиновники" в развинутих країнах, а в корумпованому болоті Україна_бандюки,і вони не живуть на зарплати
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А хто ж це вам поназначав ту зарплату і премії? Так ви ж самі і поназначали
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Мілкованов висловив співчуття пенсіонерам, і малозабезпеченим , а чого в нього така відгодована пика, та це міністр - сирота, йому на життя не вистачає.
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"Милованов о зарплатах чиновников: Нельзя быть богатым в стране, где большинство бедные, нужно найти баланс"
Мудрая мысль! Только почему только про чиновников?
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ллиардов.

"С одной стороны нельзя быть богатым в стране, где большинство бедные. Поэтому нужно иметь какое-то понимание того, где мы находимся, в какой стране живем и что мы можем себе позволить. "-сказал милованов и со спокойной душой получил з/п с премией в размере 179200 грн
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