 У государства достаточно средств для нормального функционирования, на казначейском счете - 27 млрд, - Маркарова

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в эфире "Свобода слова с Савиком Шустером" сказала министр финансов Украины Оксана Маркарова.

"Вопрос о ликвидности: достаточно ли у нас средств на счете? Мы каждый день мониторим наш так называемый казначейский счет. Еще у нас есть валютные счета. По состоянию на сегодня около 5 миллиардов гривен у нас на гривневом счете. А на валютных счетах, если посчитать в эквиваленте - еще 22 миллиарда", - сказала Маркарова.

Она также добавила, что этих средств достаточно для того, чтобы нормально функционировало государство.

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