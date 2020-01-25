 У государства достаточно средств для нормального функционирования, на казначейском счете - 27 млрд, - Маркарова

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в эфире "Свобода слова с Савиком Шустером" сказала министр финансов Украины Оксана Маркарова.
"Вопрос о ликвидности: достаточно ли у нас средств на счете? Мы каждый день мониторим наш так называемый казначейский счет. Еще у нас есть валютные счета. По состоянию на сегодня около 5 миллиардов гривен у нас на гривневом счете. А на валютных счетах, если посчитать в эквиваленте - еще 22 миллиарда", - сказала Маркарова.
Она также добавила, что этих средств достаточно для того, чтобы нормально функционировало государство.
у нас в городке авансы только вчера выплачивать начали - задержка 10 дней..
такая же херьня с детскими и пособиями...
не бюджетники в Польше и других Европах работают...
Нормального спеца уже не найдешь почти....
и нормальную бригаду для той же стройки не найдешь уже года 2 как...
у меня в телефоне процентов 90 людей с кем раньше имел дело по технике и работах уже не в зоне доступа...
уехали..
и денег много.
и авторитет растет.
и дороги будут строить.
и инвестиции вот прямщас рекой потекут (правда, неясно, в чьи карманы)...
не к добру.
писюанист Ишак Оманский сдал в концессию Украину **********
Только на сколько вам этого хватит, на месяц, на два?
Бывшая налоговая чиновница, как заявляют многочисленные источники, вероятно, сотрудничала с Волынцом, а министр Маркарова - является его супругой.
Даниил Волынец - один из собственников «Аккордбанка», мультимиллионер и муж министра финансов Украины Оксаны Маркаровой. Банкир известен в узких кругах благодаря тесной связи с власть имущими. И речь идет не только о ведомстве его супруги.
В семье четверо детей (две дочери мужа от первого брака и двое совместных).
https://ria-m.tv/news/176277/ministr_s_millionami_skandalnyim_mujem_i_spornyim_zarabotkom_oksana_markarova_vlipla_v_ocherednoy_skandal.html
Просрали все, що було зароблено за 5 років за 6 місяців.
🤔
Як з янеком у 2013. Є горші на рахунку,є ЗВР у кілька мільярдів!
За місяць - нема янека,нема грошей на рахунку,нема ЗВР.Тільки папірці,на яких написано "гроші є".