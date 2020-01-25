 Гончарук: "Доверие к Украине возвращается"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером" 24 января.
"Доверие к Украине возвращается. Это совершенно безусловный факт", - сказал Гончарук.
Он напомнил, что на этой неделе были размещены евробонды на 1,25 миллиарда евро по самым дешевым в истории Украины процентным ставкам – 4,375%.
"На этой неделе Украина рекордно выгодно для себя разместила евробонды — ценные бумаги, в которые вкладывают иностранные и наши инвесторы. Это очень четкий маркер уровня доверия к нашей стране. Никогда на таких выгодных условиях Украине не давали ресурсы", - сказал Гончарук.
Также он отметил, что на этой неделе были объявлены результаты двух концессионных конкурсов.
"К нам зашли инвесторы строить порты. Это означает, что у нас появятся новые рабочие места", - отметил Гончарук.
Ранее сообщалось, что Украина продала 1,25 млрд евро нового долга при рекордно низких процентах по займам, воспользовавшись оптимизмом инвесторов относительно программы реформ Президента Владимира Зеленского.
Ох уж эти сказочники.
..либо дурной,либо наглый
Когда признаешься, что тебя надули насчёт Порошенко?
А я...
А я зробив усе що міг!
Вернув Портнова з Кацапстану,
Стать літінантом допоміг,
Своєму корешу бакану.
Чефіра, Юзіка, Сивуху
До теплих місць прилаштував.
І пять разів лиш за півроку
Від тих трудів відпочивав.
А ще, з Карпат аж до Оману
Здійснив на лижах перехід.
І це вам точно! Без Обману!
Хіба-б я вам брехати міг?
А хто не вірить - "біомаса"!
Чи й взагалі - порохобот!
У-у-у-у клята, ненависна маса.
Я Галафаст, не Голофост...
Свирид Петрович ЗЕ.
ВРУТ и ОБСЫРАЮТСЯ!
і самокат
Главные бенефициары по ОВГЗ в январе - Ротшильды и.. Кто?... барабанная дробь...- Маркарова ! ...занавес.
а смеяться надо с заглавия (дальше можно... и не засорять файлы))))
)))
Шаг вперед и три назад и грабли, грабли, грабли!