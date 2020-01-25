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 Политика Украины
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Все про:экономика (3545) Гончарук_Алексей (581)

 Гончарук: "Доверие к Украине возвращается"

В Украину возвращается доверие инвесторов, и недавно были размещены евробонды по самым дешевым в истории Украины процентным ставкам.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером" 24 января.

"Доверие к Украине возвращается. Это совершенно безусловный факт", - сказал Гончарук.

Он напомнил, что на этой неделе были размещены евробонды на 1,25 миллиарда евро по самым дешевым в истории Украины процентным ставкам – 4,375%.

"На этой неделе Украина рекордно выгодно для себя разместила евробонды — ценные бумаги, в которые вкладывают иностранные и наши инвесторы. Это очень четкий маркер уровня доверия к нашей стране. Никогда на таких выгодных условиях Украине не давали ресурсы", - сказал Гончарук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ее просто разворовали", - Гончарук об "Укрзализныце"

Также он отметил, что на этой неделе были объявлены результаты двух концессионных конкурсов.

"К нам зашли инвесторы строить порты. Это означает, что у нас появятся новые рабочие места", - отметил Гончарук.

Ранее сообщалось, что Украина продала 1,25 млрд евро нового долга при рекордно низких процентах по займам, воспользовавшись оптимизмом инвесторов относительно программы реформ Президента Владимира Зеленского.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сейчас Гончарук нужен Украине и ему нужно дать время, - Зеленский

Источник: https://censor.net.ua/n3171840
 
 
 Топ комментарии
 
Оно само хоть верит в свой бред?
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Да да, я лично это виде по практически пустому залу в Давосе при выступлении некоего фигляра без диплома клоуна и с туманом в голове. Гончарук: "Доверие к Украине возвращается" - Цензор.НЕТ 9965
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Ну він - космонавт. Бродський підтвердив. У Шустера. Вчора.
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Представь себе да, они живут в другом мире. В мире сказок и роскоши и им эти сказки кажутся реальностью
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Різниця тільки у відсотках від такої "довіри"....
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Воно б верталось скоріше, якби барига з основними підбарижниками вже був на зоні та було припинено безглузду кроваву бійню на Донбасі.
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Ты так больше не пиши, мы зависимы, потому и все на свободе. А довиру делают другие, вертят ВЭРДЭПОМ, как хотят.
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Да да, я лично это виде по практически пустому залу в Давосе при выступлении некоего фигляра без диплома клоуна и с туманом в голове. Гончарук: "Доверие к Украине возвращается" - Цензор.НЕТ 9965
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оно просто не поняло что само ляпнуло.
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НУ, "замок гиммлеровского короля Артура", начинай вопить про "мыролюбство"!!! Ты же ЭТОГО добивался пять лет, "воняя" на форуме? Вот тебе "мыролюбство"!!! Жри!!! Полной ложкой!!!
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халва, халва, халва, халва, халва, халва....
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Брешуть ще гірше ніж брехав Петро))
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А ты - наблюдательный, сразу всё расставил по своим местам, лгуны сейчас не лгали про Порошенко, когда президентом был Порошенко. :D
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Чувак, который полгода уверял, что через месяц МВФ даст кредит пытается убедить всех в своей эффективности?... Гончарук: "Доверие к Украине возвращается" - Цензор.НЕТ 2875
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Скока миллиардов денег дали инвесторы?
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Гончарук, после того, как Зе сделал тебе так, хотя бы с час не делай никаких заявлений.

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Какие ж невыносимые перспективы открываются! Аж шнурки на калошах дыбом встают.
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А чуть не потеряли такое сокровище, слава богу разобрались и не сняли. Теперь мы спокойны за страну.
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Успокойся... То не "тонкий (аглицкий) юмор"... То "дерьмо лахтинское"... Им теперь дали команду "троллить" наших дураков, чтобы мы растерялись, перегрызлись между собой, и не знали, когда и с кем на Майдан выходить...
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После всех косяков,провалов на международном поприще,такое перднуть
..либо дурной,либо наглый
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О доверии говорит количество слушателей нашего наридного *********** на форуме в Давосе,где царь черни,пришедшый к власти под лозунгами типа отобрать,поделить,расстрелять всех плохих барыг,пытался очень крупным барыгам ездить по ушам о прекрасном светлом настоящем.
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Что этом тугодум может? Только евробонды предлагать? А кто так их потом будет отдавать? Наши дети?
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Чего вы эти вопросы не задавали пороху и гройсману,которые на этом же экономику строили?
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Малоросс, а твоему Зелемойскому необходимо создавать ВСУ и восстанавливать экономику, разрушенную агрессией паРаши?
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Да, Гончарук, ты тоже недоученый и туповатый индивидуум - горе нации - называется это так. Учетная ставка ЕЦБ - 0% - не забыл? Таких реальных процентов не платит ни одно нормальное правительство по займам. Ты не пихай нам в бошку невпихуемое - у тебя рост экономики на бумаге еле 3% дотягивает - доходы не соответствуют расходам.
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Зебилам впихивать не надо. Они это всасывают!
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Льохкім двіженієм рукі довєріє возвращаіцца... Возвращаіцца довєріє...


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Це злодіський блєф...чи дурень думкою тішиться?
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Неужели этот придурок не мог промолчать? Обязательно ляпать про доверие к стране?
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Но тебе же нравилась "шутка" про актрису фильма для взрослых, когда это было "компроматом" на Порошенко?
Когда признаешься, что тебя надули насчёт Порошенко?
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На выступлении ослобородька в Давосе все заметили!
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Но пока в четыре раза % больше чем в Европе.Набрался долгов как собака вшей и все достижения. Как отдавать будешь где план действий? Профан.
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Он,как и они по лубому отдавать не будут. Их задача УКРАСТЬ,а не отдавать.
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Карще б він мовчав - в кожному слові віє "профанізмом" (тупістю)!
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Для нього не краще мовчати бо про нього усі забудуть, він чесно ************* бо відчуває людське запитання до себе, як сталося що саме він став прем'єром...
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Чем дольше находишься в странах Евросоюза, тем тупее в твоих глазах выглядят те, кому нравится зеленая сциканина от слуг каломойши
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Гончарук: "Довіра до України повертається" - Цензор.НЕТ 3939 Анатолій Вітер
А я...
А я зробив усе що міг!
Вернув Портнова з Кацапстану,
Стать літінантом допоміг,
Своєму корешу бакану.
Чефіра, Юзіка, Сивуху
До теплих місць прилаштував.
І пять разів лиш за півроку
Від тих трудів відпочивав.
А ще, з Карпат аж до Оману
Здійснив на лижах перехід.
І це вам точно! Без Обману!
Хіба-б я вам брехати міг?
А хто не вірить - "біомаса"!
Чи й взагалі - порохобот!

У-у-у-у клята, ненависна маса.
Я Галафаст, не Голофост...
Свирид Петрович ЗЕ.
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власть официально хвастается что опять набрала кредитов! это типа и есть великие достижения власти НАБРАТЬ КРЕДИТОВ!!
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Есть ДВЕ вещи, которые Зе-команда делают стабильно, ежедневно и на высочайшем уровне.
ВРУТ и ОБСЫРАЮТСЯ!

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Не только. Еще воруют и перераспределяют собственность.
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Аферисты ! типа "чужим" 4,375 % в год с гарантией государства... дебилы, пля, уберите налог с % депозитов физлиц, увеличьте сумму гар.вклада до ляма -двух и вам не надо будет лазить по всему миру с протянутой рукой...
Главные бенефициары по ОВГЗ в январе - Ротшильды и.. Кто?... барабанная дробь...- Маркарова ! ...занавес.
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особенно это было видно в Давосе,при пустом зале )
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- внимательно слушай!...потом всему болоту перескажешь!

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у порохнявых ************** опять снова в который раз жидкая истерика а скоро весна, сажать будем!
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Ага приватбанк берет евро на депозит под 0.5% я думаю это европейский процент а дурак на самокате под 4,4 и верещит про перемогу!
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Гончарук: "Доверие к Украине возвращается"/ 22.01.20 "Украине никто не доверяет", - Гончарук/ Что изменилось за три дня? Разве что: Украина за год упала на шесть позиций в рейтинге восприятия коррупции. 23.01.20
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Только начли отдавать Жулькины,и без участия зеленых,как они уже заняли более 2 лярдов €! 600 миллиардов украденных гривен нехватило?
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чем они ..пыхкают? или что нюхают? - вот вопросы...
а смеяться надо с заглавия (дальше можно... и не засорять файлы))))
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После всего того что мы от тебя и про тебя слышали, молчал ьы уже. Кто будет слушать высеры чувака который на всю планету жаявил про свою некомпетентность? Ах да, бубочка будет
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- Предмет моей лекции - плодотворная дебютная идея. Что такое, товарищи, дебют и что такое, товарищи, идея? Дебют, товарищи, - это «Quasi una fantasia». А что такое, товарищи, значит идея? Идея, товарищи, - это человеческая мысль, облечённая в логическую шахматную форму.©
)))
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К сведению гончарука! А доверие к Украине никогда и не терялось !! Это к вам и вашему дебильному правительству никакого доверия нет и не может быть!! Потому, что вы тупые как сибиркие валенки!! и кроме заученных двух-трёх предложений ничего толком сказать не можете и поютому витаете виртуально в этом мире1
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Справа навіть не в уряді Гончарука чи прізєдєнта Вовкі Віслюка . Вони лише маріонетки в руках Коломойського і Ко. І якщо вже вирішувати проблему то починати це потрібно з ляльководів, а не їх блазнів
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доверчивые в Давосе лишили "слуг" своего доверия оставив зал при выступлении "слуги" почти пустым...
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инвестиции не пойдут...и вовсе не из-за пострелушек на донбассе, коррупции, бандитского и чиновничьего беспредела...инвестор с этим смирится, как мирится с перманентным хаосом в Африке, спокойно добывая нефть, алмазы, медь, никель и пр в воюющих Сомали, Судане и Ливии...а вот с чем не смирится - так это с отсутствием внятных перспектив экономического роста...какой тогда ему смысл вкладываться в заведомо не окупающиеся проекты - для кого строить качественные дороги, аэропорты, промпредприятия... Гончарук: "Довіра до України повертається" - Цензор.НЕТ 1082
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Эта зеленая шобла отбросит Украину в развитии лет на десять.
Шаг вперед и три назад и грабли, грабли, грабли!
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