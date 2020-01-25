 Криклий об инвестициях: Каждая гривня через год вернется двумя дополнительными

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий в эфире шоу "Свобода слова Савика Шустера".
"Об инвестициях в развитие, почему мы начинаем большое строительство в этом году — каждая гривня которая тратится и вкладывается в инфраструктурные проекты сегодня, она с мультипликатором плюс две гривни через год возвращается. И это собственно про новые рабочие места и о том, чтобы росла экономика", - сказал Криклий.
Вместе с тем он отметил, что государство является неэффективным управленцем, следовательно, убыточные предприятия нужно приватизировать, отдавать в концессию и тому подобное, чтобы заходил инвестор и вкладывал средства в их развитие.
Верю, охотно верю!
Впрочем верить премьеру - профану в экономике по его же словам и президенту у которого туман в голове, по словам премьера, лично у меня нет ни какого желания.
Президент Володимир Зеленський впевнений, що прем'єр-міністр Олексій Гончарук потрібен країні, але для того, щоб продемонструвати результати його роботи необхідно ще трохи часу. "Як хороша машина. Він - хороша машина. Він не наїздив ще ту кількість кілометрів, після якого ви міняєте автомобіль.
Наверное опиумный мак выращивать будем...
только там такие подъемы...
и именно поэтому массовое строительство дорого начато было при Порошенко.
Можно,конечно не откатывать и не заносить,в соответствии с новыми ОФИЦИАЛЬНЫМИ зароботками,но тогда и эту гривну отнимут.
Почему же Омеляна и Пороха вы обливали помоями, а теперь САМИ ДЕЛАЕТЕ ТО ЖЕ САМОЕ?
выходит, "барыги" были на деле мудрыми и дальновидными руководителями?
надо получить-5 долларов прибыли. Скажите мне, какой
капиталист будет делиться с Вами?.
- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль,спички и сахар.
На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:
- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.
- Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.
Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:
- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!
- Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.
- Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - не поморщившись выпалил Министр Строительства.
- Да что ж такое, а? - взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.
- Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. - солидно сказал Министр Обороны. - Ну а чего нам? Денег же - тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.
- Мама!...- пискнуло население и начало копать землянки.
- Все о-фи-ген-но! Вы понимаете?! О-ФИ-ГЕН-НО!!! - внушал Президент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура!
- Да что ж вы там такое готовите, звери?! - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое.