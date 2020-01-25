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 Политика Украины, Экономика
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Все про:инвестиции (937) Криклий (70)

 Криклий об инвестициях: Каждая гривня через год вернется двумя дополнительными

Украинское правительство начинает большое строительство, поскольку каждая гривня инвестиций в инфраструктурные проекты через год возвращается с дополнительными двумя гривнями.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий в эфире шоу "Свобода слова Савика Шустера".

"Об инвестициях в развитие, почему мы начинаем большое строительство в этом году — каждая гривня которая тратится и вкладывается в инфраструктурные проекты сегодня, она с мультипликатором плюс две гривни через год возвращается. И это собственно про новые рабочие места и о том, чтобы росла экономика", - сказал Криклий.

Вместе с тем он отметил, что государство является неэффективным управленцем, следовательно, убыточные предприятия нужно приватизировать, отдавать в концессию и тому подобное, чтобы заходил инвестор и вкладывал средства в их развитие.

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Источник: https://censor.net.ua/n3171838
 
 
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У України були різні шляхи,Зелєбоба обрав шлях перетворення України в Лугандон,ось тільки чеПушиліни в нього інщі.
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Вернётся двумя дополнительными из моего кармана?
Верю, охотно верю!
Впрочем верить премьеру - профану в экономике по его же словам и президенту у которого туман в голове, по словам премьера, лично у меня нет ни какого желания.
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А чому держава погано керує своєю власністю? Може Криклія треба взяти за яйця і довести до крику, щоб держава почала гарно керувати своєю власністю?..
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так депозит в банках сделайте хотябы 50%
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Щаззз.. Щоб депозит в банку став 50%, то потрібно кредитну ставку зробити 100%.
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только их надо зарыть на поле чудес и поливать
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написать что каждая гривна вернется 3-мя или 4-мя слабо Криклий...?

Наверное опиумный мак выращивать будем...
только там такие подъемы...
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Рецепт не новый. Америку из великой депрессии строительством дорог выводили. Гитлер тоже дорогами занялся. До сих пор по ним люди ездят.
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именно.
и именно поэтому массовое строительство дорого начато было при Порошенко.
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Как то не заметил. Правда Гройсман рассказывал про 98% отремонтированных дорог, но то таке. А местными дорогами вообще со времен наверное Ющенко никто не занимался. После того как по ним в 2014 году танки гоняли, то вообще ездим по посадкам и балкам.
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В стране дураков,на поле чудес кабмина,да за счет бюджета - может быть,если занести в налоговую.
Можно,конечно не откатывать и не заносить,в соответствии с новыми ОФИЦИАЛЬНЫМИ зароботками,но тогда и эту гривну отнимут.
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тогда вопрос: массовое строительство/ремонт дорог вообще-то начато было Омеляном.

Почему же Омеляна и Пороха вы обливали помоями, а теперь САМИ ДЕЛАЕТЕ ТО ЖЕ САМОЕ?
выходит, "барыги" были на деле мудрыми и дальновидными руководителями?
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- Да что вы говорите? У вас вилочки не найдется, лапшу с ушей снимать?
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Всё это враньё. Закон капитализм -- вложив 1 доллар ,
надо получить-5 долларов прибыли. Скажите мне, какой

капиталист будет делиться с Вами?.
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Да вы экономист от бога,а как же на западе все работает,налоги самые высокие в отличие от пост совка.Платят 3 доллара с 5 и не жалуются.
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Цей "пацанчик" часом не починав свою "трудову" діяльність з МММ???
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...дополнительные за которые нельзя будет купить и коробок спичек.
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У каждой страны держава имеет имя фамилию. Говорите о себе или о Франции где 35% у державы в управлении? Нет бедных государств есть плхое управление.
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И телесно что в Украине можно купить за 10 и 25 коп.
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Вместе с тем он отметил, что государство является неэффективным управленцем- самокритика похвальна ,управленец с него никудышний ,,,
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Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил:
- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль,спички и сахар.

На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:
- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.
- Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.

Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:
- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!
- Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.

- Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - не поморщившись выпалил Министр Строительства.
- Да что ж такое, а? - взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.

- Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. - солидно сказал Министр Обороны. - Ну а чего нам? Денег же - тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.
- Мама!...- пискнуло население и начало копать землянки.

- Все о-фи-ген-но! Вы понимаете?! О-ФИ-ГЕН-НО!!! - внушал Президент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура!

- Да что ж вы там такое готовите, звери?! - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое.
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І чого ж вони убіточниє ті підприємства? Чому ними керують люди, які не вміють це робити? Правду не хочете сказати?!
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Цитат "мы (т.е. правительство) начинаем большое строительство в этом году" и тут же "государство является неэффективным управленцем". Противоречия в каждом слове и обещания 63% прибыли в год (!!). Это даже на бредятину не тянет.
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Пардон, ошибка нужно "обещания 200% прибыли в год (!!). Это даже на бредятину не тянет."
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Если государство неефективное, так зачем вы еще выше налоги подымаете и бюрократов плодите? Раздуваете еще больше популистских госпрограм...? Лживые социал-демократы!
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