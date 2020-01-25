 Помощник Путина Сурков ушел с госслужбы "в связи со сменой курса на украинском направлении"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом российскому "Интерфаксу" сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, близкий к Суркову.
По его словам, это произошло в связи со сменой курса на украинском направлении.
О причине отставки и своих дальнейших планах Сурков, по словам Чеснакова, расскажет через месяц
Об отставке Суркова Чеснаков также написал в своем телеграм-канале — он отметил, что ближайший месяц Сурков будет заниматься медитацией
По информации главного редактора "Эха Москвы" Алексея Венедиктова, вместо Суркова куратором украинского направления в Кремле станет бывший вице-премьер Дмитрий Козак, назначенный замглавы администрации президента 24 января.
Сурков был помощником Путина с 2013 года и курировал урегулирование ситуации на юго-востоке Украины, а также вопросы сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией — в начале января он ездил в Абхазию, где президент ушел в отставку после протестов.
«Хочу передать привет главному сутенеру нашей страны Артуру Палатному. Смотри: я жив и здоров, готов к нападению и точно не стону, как твоя ***** Моня (участник АТО Михаил Майман, с которым у Кивы на днях была драка - Ред.). Сколько бы ты денег ни вливал в СМИ, хуже меня это не сделает. Да, я плохой, но я иду за тобой и за твоими гадами. Тем же Паламарчуком, экс-народным депутатом. Кто он там? Генерал-полковник, оборотень в погонах, который, с@ка, жил всю жизнь с преступлений. Смотрите, я иду за вами. Я посажу вас, я закрою ваши публичные дома, я засуну их в ваши вонючие рты», - с задорным огоньком в глазах произнес Кива.
В конце обращения он заверил, что никто и ничто не в силах остановить его.
«Остановить меня не может никто, кроме моего руководителя, моей мамы и Господа Бога. А у них я за вас получил согласование. Добро пожаловать в ад, бл@ди», - не в совсем парламентских выражениях завершил речь нардеп.
Крысы начинают жрать друг друга!
https://112.ua/glavnye-novosti/perevorot-v-suhumi-kak-boeviki-dnr-v-abhazii-prezidenta-svergali-522714.html
Слева шакал Бородай и руссский фашист Мильчаков.
бухать будет
Источник: https://censor.net.ua/n3171834
Счастливчик!