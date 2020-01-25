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Все про:отставка (2503) Сурков (245)

 Помощник Путина Сурков ушел с госслужбы "в связи со сменой курса на украинском направлении"

Помощник президента Российской Федерации Владимира Путина Владислав Сурков ушел с государственной службы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом российскому "Интерфаксу" сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, близкий к Суркову.

По его словам, это произошло в связи со сменой курса на украинском направлении.

О причине отставки и своих дальнейших планах Сурков, по словам Чеснакова, расскажет через месяц

Об отставке Суркова Чеснаков также написал в своем телеграм-канале — он отметил, что ближайший месяц Сурков будет заниматься медитацией

По информации главного редактора "Эха Москвы" Алексея Венедиктова, вместо Суркова куратором украинского направления в Кремле станет бывший вице-премьер Дмитрий Козак, назначенный замглавы администрации президента 24 января.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Все указывает на то, что у Зеленского в Омане была встреча с Сурковым, а сбитый самолет мог быть мерой устрашения, - Амелин

Сурков был помощником Путина с 2013 года и курировал урегулирование ситуации на юго-востоке Украины, а также вопросы сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией — в начале января он ездил в Абхазию, где президент ушел в отставку после протестов.

Источник: https://censor.net.ua/n3171834
 
 
 Топ комментарии
 
Народный депутат от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Илья Кива записал видеообращение с угрозами к Артуру Палатному. Этого бывшего парламентария от «Блока Петра Порошенко» он обвинил в организации кампании против себя и объявил на него охоту
«Хочу передать привет главному сутенеру нашей страны Артуру Палатному. Смотри: я жив и здоров, готов к нападению и точно не стону, как твоя сучка Моня (участник АТО Михаил Майман, с которым у Кивы на днях была драка - Ред.). Сколько бы ты денег ни вливал в СМИ, хуже меня это не сделает. Да, я плохой, но я иду за тобой и за твоими гадами. Тем же Паламарчуком, экс-народным депутатом. Кто он там? Генерал-полковник, оборотень в погонах, который, с@ка, жил всю жизнь с преступлений. Смотрите, я иду за вами. Я посажу вас, я закрою ваши публичные дома, я засуну их в ваши вонючие рты», - с задорным огоньком в глазах произнес Кива.
В конце обращения он заверил, что никто и ничто не в силах остановить его.
«Остановить меня не может никто, кроме моего руководителя, моей мамы и Господа Бога. А у них я за вас получил согласование. Добро пожаловать в ад, бл@ди», - не в совсем парламентских выражениях завершил речь нардеп.
Крысы начинают жрать друг друга!
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Смены курса не произошло. Это как минимум. Поменяли человека, но все остальное не изменилось. А если изменилось, то не так, как бы хотелось нам.
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Они и не спали, там по сменам круглогодично дежурят
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Смены курса не произошло. Это как минимум. Поменяли человека, но все остальное не изменилось. А если изменилось, то не так, как бы хотелось нам.
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Народный депутат от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Илья Кива записал видеообращение с угрозами к Артуру Палатному. Этого бывшего парламентария от «Блока Петра Порошенко» он обвинил в организации кампании против себя и объявил на него охоту
«Хочу передать привет главному сутенеру нашей страны Артуру Палатному. Смотри: я жив и здоров, готов к нападению и точно не стону, как твоя ***** Моня (участник АТО Михаил Майман, с которым у Кивы на днях была драка - Ред.). Сколько бы ты денег ни вливал в СМИ, хуже меня это не сделает. Да, я плохой, но я иду за тобой и за твоими гадами. Тем же Паламарчуком, экс-народным депутатом. Кто он там? Генерал-полковник, оборотень в погонах, который, с@ка, жил всю жизнь с преступлений. Смотрите, я иду за вами. Я посажу вас, я закрою ваши публичные дома, я засуну их в ваши вонючие рты», - с задорным огоньком в глазах произнес Кива.
В конце обращения он заверил, что никто и ничто не в силах остановить его.
«Остановить меня не может никто, кроме моего руководителя, моей мамы и Господа Бога. А у них я за вас получил согласование. Добро пожаловать в ад, бл@ди», - не в совсем парламентских выражениях завершил речь нардеп.
Крысы начинают жрать друг друга!
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бесконечно можно смотреть как герои, активисты и волонтёры бьют а иногда взрывают и стреляют друг-друга. это у них выход злости ввиду отсутствия пэрэмоги
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Ні. Не мир. Інтеграція в РФ на правах області.
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Только в твоих влажных мечтах порохобот и мечтах твоих хозяев из-за поребрика.
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Помрет бедолага скоро,сердечко тайных знаний не выдержит.
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А в Ю.Осетии ОНО встречалось с другим гамном, с «героем» Донецкой Нарядной Резервации «Абхазом», который забросил ту Дыру и поперся в другую дыру чтобы помочь свалить там марионетку.
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окончятельно дематиризовался перед предстоящей Гаагой...
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А разве произошла смена курса ? Или выборы артиста президетом, это и есть "Смена курса а украинском направлении" ? 😵
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Это значит что Зеля плотно сидит на бутылке ? 😱
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Да не переживай, никто не претендует на твое место на бутылке.
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сменился курс не украинского направления, а Украины! чего добивались - то и сделано - дальше нужно проводить интеграционную политику в россию
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Ніякої зміни курсу що до України у ***** немає і ніколи не буде - хіба що в гіршу сторону для України. Так що все це черговий "розводняк"! Запам'ятайте цей твіт.
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Эта мразь неоднократно приходила на съезд обезьян Домбаса.
Слева шакал Бородай и руссский фашист Мильчаков.
Помощник Путина Сурков ушел с госслужбы "в связи со сменой курса на украинском направлении" - Цензор.НЕТ 5186
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"Бойтесь данайцев, дары приносящих"
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ближайший месяц Сурков будет заниматься медитацией
бухать будет
Источник: https://censor.net.ua/n3171834
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Після зустрічі з бідоносцем в Оманії, закономірні наслідки. Бубочка навіть Трампу влаштував імпічмент. Знай наших. Помощник Путина Сурков ушел с госслужбы "в связи со сменой курса на украинском направлении" - Цензор.НЕТ 7131
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От бачите який Зеленський видатний політик! ***** збирався воювати з Україною, але Зеленський його обламав і здався.
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зверьком больше зверьком меньше, ну придет какой хорьков вместо суркова, медведева он на мишустина заменили и ничего не изменилось.... - долбаный кацзоопарк..
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