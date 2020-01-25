EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гончарука Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 За рубежом
  1552  16
Все про:Трамп (2767) Йованович (227) Парнас Лев (26)

 Американские СМИ опубликовали запись, на которой Трамп требует "избавиться от Йованович". АУДИО

Американский центральный канал ABC News обнародовал аудиозапись, сделанную якобы во время разговора бизнесмена, соратника адвоката Руди Джулиани - Льва Парнаса и президента США Дональда Трампа, в которой глава Белого дома требует отставки посла США в Украине Мари Йованович.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, аудио, доступное на сайте ABC News, появилось в разгар судебного процесса по импичменту президента в Сенате США.

На аудио слышен голос, который, по информации издания, принадлежит Льву Парнасу: "Думаю, мы должны начать с того, чтобы избавиться от посла (Йованович. – Ред.). Она пришла из администрации Клинтона... Она, по сути, ходит и говорит всем, мол, подождите, ему (президенту Трампу. – Ред.) будет объявлен импичмент, только подождите".

В ответ на это глава Белого дома разозлился и тут же озвучил распоряжение об увольнении Мари Йованович с должности.

"Избавьтесь от неё! Избавьтесь от неё завтра. Мне все равно. Уберите её завтра. Избавьтесь от неё. ОК? Сделайте это", - слышен на записи голос, который, по информации канала, принадлежит Дональду Трампу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помпео пообещал проверить, не вели ли за Йованович незаконную слежку

По словам источника, аудио было сделано во время частного ужина 30 апреля 2018 года в отеле Trump International в Вашингтоне. Появление этой записи опровергает заявления Трампа, что он не имел никаких дел с Парнасом и вообще не знает его.

Напомним: после обнародования несколько недель назад Палатой представителей доказательств, предоставленных Парнасом, впервые стало известно о возможной слежке за Мари Йованович, когда она была на посту посла США в Украине.

Источник: https://censor.net.ua/n3171833
 
 
 Топ комментарии
 
не не люблю рыжего популиста но Иванович уволить надо было ещё после кольчужного скандала Американские СМИ опубликовали запись, на которой Трамп требует "избавиться от Йованович" - Цензор.НЕТ 4338
 показать весь комментарий
 
у дони головняк тот еще...
он даже на марш противников абортов приперся... - неабортистки за него голоснут.... - выборный год ))))
 показать весь комментарий
 
дружок их четко обозначил одним словом - неебетки....
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
не не люблю рыжего популиста но Иванович уволить надо было ещё после кольчужного скандала Американские СМИ опубликовали запись, на которой Трамп требует "избавиться от Йованович" - Цензор.НЕТ 4338
 показать весь комментарий
 
 
у дони головняк тот еще...
он даже на марш противников абортов приперся... - неабортистки за него голоснут.... - выборный год ))))
 показать весь комментарий
 
 
дружок их четко обозначил одним словом - ********....
 показать весь комментарий
 
 
да, у нас тоже не подарок, но он корячится как червяк на крючке за свои косяки...
моника над Украиной и украинцами тупо издевается - и ето тока начало его срока...
 показать весь комментарий
 
А до этого типо все было класс?! Не смешите меня. Вам то откуда это знать?
 показать весь комментарий
 
вам не достаточно смеха от зели, бени, богдана, гончарука, еремы .........?
боюсь мне таки нечем вас рассмешить...
 показать весь комментарий
 
Та вам там в далекой омерике виднее,что у нас тут происходит. Вы на собственной шкуре можете почувствовать беспредел, который начался с 2016 года
 показать весь комментарий
 
ему пи ....да
один и тот же писал
шо и гончарука))
 показать весь комментарий
 
 
Дрова в топку котла, на котором готовят блюдо под названием "Импичмент Трампу", летят с неослабевающим темпом... И новые "ингредиенты", в нужный момент, кладутся в сам котёл... "Съесть можно всё... Главное - уметь приготовить..." . (С. Логинов. "Многорукий бог далайна". Там один правитель имел "хобби" - кулинарию. Из смертельно опасных и дрянных ингредиентов он готовил вкуснейшие блюда... А, бывало, и смертельно опасные...). От себя добавлю - "И ещё, нужно знать, что и когда добавить в котёл...".
 показать весь комментарий
 
 
А в чем тут кромола? Руководитель не доволен работой подчиненного - имеет право...
 показать весь комментарий
 
Крамола?
Ну, не знаю, можно ли назвать "крамолой" то, что демократы запланировали импичмент Президента Трампа за год до его знаменитого телефонного разговора с "бубочкой".
Заранее запланированный импичмент Президента - это дело в юридическом плане новое, вероятно.
Я не знаю, под какую статью оно подпадает.
 показать весь комментарий
 
"Она, по сути, ходит и говорит всем, мол, подождите, ему (президенту Трампу) будет объявлен импичмент, только подождите"
"Аудио было сделано <...> 30 апреля 2018 года"

Но подождите, ведь знаменитый телефонный разговор Президента Трампа с Президентом Зеленским состоялся больше, чем на год позже, в июле 2019 года:
"Trump blocked but later released payment of a congressionally mandated $400 million military aid package to allegedly obtain quid pro quo cooperation from Volodymyr Zelensky, the president of Ukraine. A number of contacts were established between the White House and the government of Ukraine, culminating in a phone call between Trump and Zelensky on July 25, 2019" (Википедия)

То есть демократы приняли решение об импичменте Президента Трампа сразу после его победы на выборах, и просто искали повода.
Вот это да, вот это поворот.
 показать весь комментарий
 
Писец трампу збрехал а єто хуже нет -- загонят его за облака
 показать весь комментарий
 
Да они, вроде, этого сильно и не скрывали. Просто постоянно искали повод. Тут нарисовался разговор с Зе, хотя лично я не вижу в нем причин для импичмента. Очевидно нужно расследовать момент с "байденовской коррупцией". И да, Трамп имеет основания остановить помощь коррумпированной стране.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх