 Американские СМИ опубликовали запись, на которой Трамп требует "избавиться от Йованович". АУДИО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, аудио, доступное на сайте ABC News, появилось в разгар судебного процесса по импичменту президента в Сенате США.
На аудио слышен голос, который, по информации издания, принадлежит Льву Парнасу: "Думаю, мы должны начать с того, чтобы избавиться от посла (Йованович. – Ред.). Она пришла из администрации Клинтона... Она, по сути, ходит и говорит всем, мол, подождите, ему (президенту Трампу. – Ред.) будет объявлен импичмент, только подождите".
В ответ на это глава Белого дома разозлился и тут же озвучил распоряжение об увольнении Мари Йованович с должности.
"Избавьтесь от неё! Избавьтесь от неё завтра. Мне все равно. Уберите её завтра. Избавьтесь от неё. ОК? Сделайте это", - слышен на записи голос, который, по информации канала, принадлежит Дональду Трампу.
По словам источника, аудио было сделано во время частного ужина 30 апреля 2018 года в отеле Trump International в Вашингтоне. Появление этой записи опровергает заявления Трампа, что он не имел никаких дел с Парнасом и вообще не знает его.
Напомним: после обнародования несколько недель назад Палатой представителей доказательств, предоставленных Парнасом, впервые стало известно о возможной слежке за Мари Йованович, когда она была на посту посла США в Украине.
он даже на марш противников абортов приперся... - неабортистки за него голоснут.... - выборный год ))))
моника над Украиной и украинцами тупо издевается - и ето тока начало его срока...
боюсь мне таки нечем вас рассмешить...
один и тот же писал
шо и гончарука))
Ну, не знаю, можно ли назвать "крамолой" то, что демократы запланировали импичмент Президента Трампа за год до его знаменитого телефонного разговора с "бубочкой".
Заранее запланированный импичмент Президента - это дело в юридическом плане новое, вероятно.
Я не знаю, под какую статью оно подпадает.
"Аудио было сделано <...> 30 апреля 2018 года"
Но подождите, ведь знаменитый телефонный разговор Президента Трампа с Президентом Зеленским состоялся больше, чем на год позже, в июле 2019 года:
"Trump blocked but later released payment of a congressionally mandated $400 million military aid package to allegedly obtain quid pro quo cooperation from Volodymyr Zelensky, the president of Ukraine. A number of contacts were established between the White House and the government of Ukraine, culminating in a phone call between Trump and Zelensky on July 25, 2019" (Википедия)
То есть демократы приняли решение об импичменте Президента Трампа сразу после его победы на выборах, и просто искали повода.
Вот это да, вот это поворот.