 Американские СМИ опубликовали запись, на которой Трамп требует "избавиться от Йованович". АУДИО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, аудио, доступное на сайте ABC News, появилось в разгар судебного процесса по импичменту президента в Сенате США.

На аудио слышен голос, который, по информации издания, принадлежит Льву Парнасу: "Думаю, мы должны начать с того, чтобы избавиться от посла (Йованович. – Ред.). Она пришла из администрации Клинтона... Она, по сути, ходит и говорит всем, мол, подождите, ему (президенту Трампу. – Ред.) будет объявлен импичмент, только подождите".

В ответ на это глава Белого дома разозлился и тут же озвучил распоряжение об увольнении Мари Йованович с должности.

"Избавьтесь от неё! Избавьтесь от неё завтра. Мне все равно. Уберите её завтра. Избавьтесь от неё. ОК? Сделайте это", - слышен на записи голос, который, по информации канала, принадлежит Дональду Трампу.

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По словам источника, аудио было сделано во время частного ужина 30 апреля 2018 года в отеле Trump International в Вашингтоне. Появление этой записи опровергает заявления Трампа, что он не имел никаких дел с Парнасом и вообще не знает его.

Напомним: после обнародования несколько недель назад Палатой представителей доказательств, предоставленных Парнасом, впервые стало известно о возможной слежке за Мари Йованович, когда она была на посту посла США в Украине.