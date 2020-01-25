 Зеленский о самолете МАУ: "Я не мог в публичном поле говорить: "Нас сбили""

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью израильскому "9 каналу"

"И я к ним поехал ( К родственникам погибшим. - Ред.). Я к ним поехал, я не мог в публичном поле говорить: "Нас сбили", но я приехал к ним и сказал: "Кроме сочувствия и так далее, я приехал к вам с важной информацией. Хочу, чтобы вы точно знали, это на сто процентов не техническая ошибка. И не ошибка ваших родных, и не ошибка нашего профессионального экипажа"", - рассказал он.

По словам Зеленского, на второй день после авиакатастрофы ему было известно, что самолет сбили военные. Однако сообщить публично об этом не мог - для этого нужны были доказательства.

"Я считаю, что мы сделали несколько важных шагов, которые дали нам возможность надавить на иранскую сторону, и они признали, что это была не техническая поломка или ошибка нашего экипажа и самолета МАУ", – сказал президент.

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По его словам, достичь признания Ирана в сбивании самолета Украина помогали США, Великобритания и Канада. Также было общение с израильской стороной.

"Мы смогли добиться того, что на уровне президента, не только министра обороны, но и на уровне президента, на всех дипломатических уровнях иранская сторона признала, что украинский самолет был сбит их ракетой", – заявил Зеленский.

Решающую роль в признании иранцев сыграли украинские специалисты, которые вылетели на место аварии для расследования. "...Мы собрали 45 лучших специалистов, они на месте нам показали и надавили", – говорит президент.

Со своей стороны власти смогли добиться того, что украинских специалистов допустили к месту трагедии. Это стало возможным, в частности, благодаря коммуникации украинского президента с иранским коллегой.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

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