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 Политика Украины
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 Зеленский о самолете МАУ: "Я не мог в публичном поле говорить: "Нас сбили""

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что не мог сразу сообщить о том, что "Боинг" компании МАУ сбили иранские военные, хотя версия "технической неисправности" была исключена сразу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью израильскому "9 каналу"

"И я к ним поехал ( К родственникам погибшим. - Ред.). Я к ним поехал, я не мог в публичном поле говорить: "Нас сбили", но я приехал к ним и сказал: "Кроме сочувствия и так далее, я приехал к вам с важной информацией. Хочу, чтобы вы точно знали, это на сто процентов не техническая ошибка. И не ошибка ваших родных, и не ошибка нашего профессионального экипажа"", - рассказал он.

По словам Зеленского, на второй день после авиакатастрофы ему было известно, что самолет сбили военные. Однако сообщить публично об этом не мог - для этого нужны были доказательства.

"Я считаю, что мы сделали несколько важных шагов, которые дали нам возможность надавить на иранскую сторону, и они признали, что это была не техническая поломка или ошибка нашего экипажа и самолета МАУ", – сказал президент.

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По его словам, достичь признания Ирана в сбивании самолета Украина помогали США, Великобритания и Канада. Также было общение с израильской стороной.

"Мы смогли добиться того, что на уровне президента, не только министра обороны, но и на уровне президента, на всех дипломатических уровнях иранская сторона признала, что украинский самолет был сбит их ракетой", – заявил Зеленский.

Решающую роль в признании иранцев сыграли украинские специалисты, которые вылетели на место аварии для расследования. "...Мы собрали 45 лучших специалистов, они на месте нам показали и надавили", – говорит президент.

Со своей стороны власти смогли добиться того, что украинских специалистов допустили к месту трагедии. Это стало возможным, в частности, благодаря коммуникации украинского президента с иранским коллегой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Иран должен направить черные ящики в Украину или Францию, - МИД Канады

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

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Источник: https://censor.net.ua/n3171832
 
   
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Така відмазка канає тільки в твоєму кварталі.
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кодлан Коломойского поясняет свои действия по Рабиновичу: Рабинович, сколько будет дважды два? Таки, а сколько Вам надо?.
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что то вашу братию перестал Мертветчук
и прочие торкать, что Коломойский,
запрещал этому заявления делать ?
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интересно, это под дуТку Авакова оно сейчас чешет,
или Мендель самодеятельность наладило ?
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Обвинить волонтеров в убийстве Шеремета ему ничего не мешало!
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он озвучивает то, что ррикажут, видимо
товарищ под колпаком ...
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БРЕХНЯ хотели по тихому получить с Ирана денег и раздерибанить,
и в надежде на наживу начали про неисправности,
но Трамп и Трюдо наломали бизнес украинской «ылиты»,
пришлось бандитам заднюю включать,
а Зеленский и не знал ничего, он и объявился то через сутки
после, теперь опять, как у Авакова «тогда» чушь несёт ....
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что с мордой лица у зеленого гаранта почему пачка в экран не влазит омары в Омане на пользу пошли или бухает?
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Зеленский и Трюдо разьіграли партию "доброго" и "злого" полицейских , результат - явка с повинной Ирана.
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Зеленский играет под Аваковым,
он вообще сутки отсутствовал,
Трюдо подтвердит или вы сами
«сотрудничество» для лохов придумали ?
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ЛОХИ получили порцию ЛАПШИ
......... ДЯКУЄМО .........
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Чушь полная. Если есть информация что самолет твоей страны сбит и погибли твои граждане , у которых ты если уж не "слуга" , то какой никакой "гарант", то к черту реверансы, тем более перед Ираном. Нужно было так и заявлять, что "окончательное решение будет принято после проведения обследования но основной версией является что наш самолет сбили по ошибке ПВО Ирана " Все !!! А то выглядит что президент, " очкарик со скрипкой который даже через свой двор боится пройти, а вдруг Фулиганы..", так не хр-н было за эту работу браться, с головой в тумане и профанами в экономике.
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