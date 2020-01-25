 Один украинский воин ранен, наемники РФ совершили 12 обстрелов на Донбассе, - штаб ООС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
"24 января вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также присутствовала снайперская активность…В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении.
Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Талаковка, Пески, Павлополь, Опытное, Невельское, Новолуганское, Луганское и Орехово.
"С начала текущих суток российские оккупационные войска из станкового противотанкового гранатомета осуществили 5 выстрелов по позициям защитников Павлополя, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". За текущие сутки потерь нет", - подытожили в штабе ООС.
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Помощник президента Владислав Сурков оставил госслужбу. Это связано со сменой курса на украинском направлении, сообщил «Интерфаксу» директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. По его словам, через месяц Сурков обещал сообщить о причинах принятого им решения и о дальнейших планах
Полагаю так, что сейчас, через 6 лет после начала событий, когда все плюсы и минуса "Операция "Новороссия" прояснились предельно ясно(минусов множество, плюсов ни одного), с инициатора данной идеи наконец то решили спросить по полной.
Украина предлагает для второго этапа разведения сил и средств на Донбассе три точки: контрольный пункт въезда и выезда "Гнутово", железнодорожный мост в Станице Луганской и Новоселовка Вторая (в районе Авдеевки). "Эти участки избирались с учетом задач, которые были определены "нормандским форматом", чтобы они давали дополнительные гуманитарные возможности для местного населения. Возможности дополнительных развертываний и работы КПВВ, а также с вариантом в районе железнодорожного моста в районе Станицы Луганской - это возможность в дальнейшем восстановления железнодорожного сообщения. В том числе для перевозки как пассажиров, так и разного рода гуманитарных грузов", - рассказал Бондарь. Источник: https://censor.net.ua/n3171806
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