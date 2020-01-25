EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гончарука Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Политика Украины, Экономика
  198  4
Материалы по теме:
Все про:Транзит газа (170) Алексей Оржель (44)

 "Газпром" заплатил вдвое больше, чем фактически прокачал газа по украинской ГТС с начала года, - Оржель

"Газпром" заплатил Украине вдвое больше, чем фактически прокачал газа с начала 2020 года. Это стало возможным из-за фиксации минимальных объемов прокачки газа в транзитном договоре.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке. сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

"Газпром заплатил вдвое больше, чем фактически прокачал газа. Это стало возможно из-за фиксации минимальных объемов прокачки газа в транзитном договоре. Ежемесячно Газпром должен прокачивать не менее 178 млн куб м. Фактически до 22 января было прокачано только 47% от оплаченных объемов", - написал министр.

Напомним, 30 декабря Украина и Россия заключили новый транзитный договор на 2020-2024 годы. Стороны могут продлить его еще на 10 лет.

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что транзитный контракт с "Газпромом" заключен по принципу "качай или плати".

Ранее министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель анонсировал снижение цен на газ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Газпром" существенно сократил транзит газа через Украину, - Витренко. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3171830
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
И что в этом хорошего?
Потом Газпром отсудит у нас деньги за схему "бери или плати"
 показать весь комментарий
 
 
такі переможні рапо́рти з усіх сторін,
а от буба каже, хренова вы зекоманда́ - міняти буде до ідеальної...
 показать весь комментарий
 
 
Це не цікаво, бо далі мінімальні об'єми прокачування знижуються у півтора рази.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх