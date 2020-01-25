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 Политика Украины
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 Сейчас Гончарук нужен Украине и ему нужно дать время, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский пояснил, почему решил оставить премьер-министра Алексея Гончарука на посту.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина,, об этом он заявил в интервью израильскому "9 каналу".

"Я считаю, что всему есть объективные причины. Он, как хорошая машина, не наездил еще то количество километров, после которого вы меняете автомобиль. Я не сравниваю его с вещью, это просто аллегория. Молодой, как мне кажется, очень нужный этой стране, этому времени сейчас человек", - сказал он.

Зеленский указал, что те вопросы, о которых он говорил с Гончаруком, должны быть решены. "Он устанет – он пойдет, он не справится – он освободит это кресло. Это справедливо. Но еще немного нужно ему времени, чтобы показать результат. Ведь на самом деле это время бежит в Украине очень быстро. Он работает четыре месяца, пошел пятый, запал у него есть", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "У нас не было "штаба спасения Гончарука", - Арахамия

Источник: https://censor.net.ua/n3171829
 
 
 Топ комментарии
 
Кукушька хваліт пєтуха,а пустоголовий-невігласа.
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Нет у тебя времени,Вова,нет...Страна над пропастью,а ты про время...
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Ты в няньки собрался очко так вылизываешь?
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да. в инвестиционные няньки подался поди. вам пиндосам виднее, как не ослепнуть от деяний одного из величайших лидеров современности
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Ну то товарища и по совместительству торговца труселями Гнойсмана ему еще далеко
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согласен. Асфальт и свет есть везде. Это не уровень, далеко не уровень торговца трусами Гройсмана. Да и какая разница
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Кукушька хваліт пєтуха,а пустоголовий-невігласа.
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Время,Вова,это такая штука-его всегда не хватает...
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А ЗЕлебобу сегодня всего лишь 42! Брехал тогда азовцу "Я НЕЛОХ, мне..." оказывается было всего лишь 41 с половиной Брехло!

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Ну почему сразу " брехло " ? Тупой ослик просто путается в цифрах . Мозг у нашего ослика с наперсток .
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Нет у тебя времени,Вова,нет...Страна над пропастью,а ты про время...
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Драсті.
А ривок же ж як ??? Чи прорив ?
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Гончарук ещё более-менее, но что с остальной шоблой делать.
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" не с тем количеством ... автомобиль ... " " Ланос " ? "Запор" ? - С А М О К А Т .
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На него все и повесим, - подумал Зелох.
А вас всех переживу, - подумал завсегдатай Голубой устрицы
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Особисто мені воно не потрібне.Я не очікую чогось видатного від зе-команди, але цей вже зашкварився. Міняйте.
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Ляшко вже не бентежить Авакова. А Кыва - очень даже дуже.
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А ты полагаешь, что кто-то толковый согласится работать с командой дебилов с клоуном-презом и овцами в парламенте? Гончарук на их фоне сносно смотрится. Этот по крайней мере не спешит Бене банк отдавать. Но в Украине намечается жопа. И ее уже вряд ли кто-то сможет остановить. Я боюсь только, что когда это случится, то "братья" нас в беде не оставят. Зеля с радостью примет помощь, а население это проглотит.
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так нард будет бить не гончарука, потому что он никто и зовут его никак а мыролюбца.
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та как вообще Украина до прихода тебя осла и всей твоей криворогатой зеленой шоблы выживала? - моника закинулась, монику понесло.... -
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Этому гойскому ********* осталось только одно: продать землю без сдержек изменения целевого назначения. И можно выбрасывать.
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Фунтик-Гончарук ещё не всю Украину на продажу не выставил, так что он ещё нужен заграничным хозяевам! Выполнить их планы!
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Как говорили пару лет назад порохоботы, коня на переправе не меняют. Особенно во время войны.
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Интересно, что последние несколько недель Коломойского нет в медиа-пространстве. Дойшло, що накойив?
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гончарук нужен не только Украине...
все американские университеты уже передрались, шо бы заполучить его как выдающегося економиста проффессором, для лекций по иканомике...
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х.з. може Конгресс скоро и на монику сделает запрос как на идельного янелоха - проффессионалы всегда востребованы...
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то бобік в поривнянні з гончаруком і навіть не розглядаеться..
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Він нужен точно так, як і ти. Забирайся, блазень разом зі своєю шоблою придурків в Ростов, на корпоративи і не смерди тут!
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нада ещё нимнога патерпеть, завтра будет лучше чем вчера, дайте ему 100 дней
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А я зайшла на фб вашого "сонячного" (тьху, шоб ти сказився) пре-зе-дента ... та й сміюся оце над коментом людини ...
Боже, ото уродів занесли на руках у владу ...
Natalia Starikova Купіть нормальний одяг , вашому Богдану , як бомжара пропита виглядає
Сейчас Гончарук нужен Украине и ему нужно дать время, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5405
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Ще подібним придурком та Арахамія немита виглядала на фотці з корейцями (чи китайцями), які аж блищали, в костюмах, краватках ... а те опудало джинси натягнуло в обліпку, щоб всім показати, що у нього у штанях є ... фу.
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Здесь можно хорошо прибарахлиться, внукам хватит (c)
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