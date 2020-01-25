 Про законопроект о дезинформации уже пишут много неправды, - Бородянский

Об этом министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский сказал в вечернем эфире телеканала "Украина" в пятницу, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"Вы знаете, что к нашему проекту закона, который мы только написали, за вчерашний день, например, мы собрали около 20 ложных утверждений. Система сопротивляется", - сказал Бородянский.
По его словам, законопроект о дезинформации не имеет целью арестовать "неудобных" журналистов, но повышает их ответственность.
Чиновник раз отметил, что в проект закона много предохранителей, чтобы защитить профессионального журналиста, если он честно выполняет свои обязанности.
Авторы документа предлагают присваивать средствам массовой информации знака качества - так называемый Индекса доверия.
Бородянский считает, что Украина не до конца качественно защищает свое информационное пространство от дезинформации, а этот законопроект, в случае принятия, поможет это делать.
Превратить Украину в Россию тебе, негодяю, никто не даст.
Позоришь БУБОЧКУ .
Свободу слова в Украине решил прикрыть , козел ??