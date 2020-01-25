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Все про:дезинформация (126) законопроект (2307) Бородянский Владимир (75)

 Про законопроект о дезинформации уже пишут много неправды, - Бородянский

О проекте закона по обеспечению национальной информбезопасности и права на доступ к достоверной информации, известного как "законопроект о дезинформации", пишут много неправды.


Об этом министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский сказал в вечернем эфире телеканала "Украина" в пятницу, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Вы знаете, что к нашему проекту закона, который мы только написали, за вчерашний день, например, мы собрали около 20 ложных утверждений. Система сопротивляется", - сказал Бородянский.

По его словам, законопроект о дезинформации не имеет целью арестовать "неудобных" журналистов, но повышает их ответственность.

Чиновник раз отметил, что в проект закона много предохранителей, чтобы защитить профессионального журналиста, если он честно выполняет свои обязанности.

Авторы документа предлагают присваивать средствам массовой информации знака качества - так называемый Индекса доверия.

Бородянский считает, что Украина не до конца качественно защищает свое информационное пространство от дезинформации, а этот законопроект, в случае принятия, поможет это делать.

Также читайте: Закон о дезинформации не распространяется на оценочные суждения, даже критические, - Бородянский

Источник: https://censor.net.ua/n3171828
 
   
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Пошёл на хрен.
Превратить Украину в Россию тебе, негодяю, никто не даст.
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А кто помешает? Пророссийское меньшинство в парламенте?
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закрыть всех за дезинформацию о проекте про дезинформацию!
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Судді вовки залишились? От і не відсвічуйте про якусь реформу. Вердикт ми вже знаємо.
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еще эту хрень не приняли, а оно уже обвиняет...
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Иными словами, дезинформируют про законопроект о дезинформации Кличко просто в восторге.
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Да европейцы уже ржут над тобой, идиотский слуга .
Позоришь БУБОЧКУ .
Свободу слова в Украине решил прикрыть , козел ??
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