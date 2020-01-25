 После первой каденции я передам "ключики от новой Украины другому человеку, которому будет уже легче", - Зеленский

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил в интервью израильскому "9 каналу".

Отвечая на вопрос о том, получится ли у него в жизни то, что вышло у его персонажа в сериале "Слуга народа", Зеленский сказал: "Вы мне об этом скажете через четыре года. И вот эти ключики от вот этой новой Украины – это вот последний пункт. И вот эти ключики от новой Украины передать другому человеку, которому будет уже легче. Это амбиция".

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