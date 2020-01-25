 После первой каденции я передам "ключики от новой Украины другому человеку, которому будет уже легче", - Зеленский

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил в интервью израильскому "9 каналу".
Отвечая на вопрос о том, получится ли у него в жизни то, что вышло у его персонажа в сериале "Слуга народа", Зеленский сказал: "Вы мне об этом скажете через четыре года. И вот эти ключики от вот этой новой Украины – это вот последний пункт. И вот эти ключики от новой Украины передать другому человеку, которому будет уже легче. Это амбиция".
25 січня проголошено Четвертий Універсал Центральної Ради:
"Народе України! Твоєю силою, волею словом стала на землі українській Вільна Українська Народна Республіка".
Слава Україні! Слава нашим Героям - і давнім, і нинішнім, і прийдешнім!
Україна - понад усе!
Не забувай!
Ничего не напоминает?
Воно, звичайно, не знає і знати не може, але є така українська приказка: не кажи гоп поки не перескочиш.
Ти її б спочатку спробувало добути, ту каденцію (вивчило нове слово ?) ...
А це навряд, якщо не очевидно.
Ну, молоти порожньо язиком ти можеш, бо ні на що більше не здатне ...
не про ішака річь - про Україну.
манатки собарий!
Шото мне видится таки да второй вариант...