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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4371) срок (43)

 После первой каденции я передам "ключики от новой Украины другому человеку, которому будет уже легче", - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский вновь сказал о том, что нацелен реализовать все свои цели за одну каденцию на этом посту, и затем передать управление страной другому человеку.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил в интервью израильскому "9 каналу".

Отвечая на вопрос о том, получится ли у него в жизни то, что вышло у его персонажа в сериале "Слуга народа", Зеленский сказал: "Вы мне об этом скажете через четыре года. И вот эти ключики от вот этой новой Украины – это вот последний пункт. И вот эти ключики от новой Украины передать другому человеку, которому будет уже легче. Это амбиция".

Также читайте: Нынешнюю власть ждет еще много кадровых изменений, пока не будет сформирована идеальная команда, - Зеленский

Источник: https://censor.net.ua/n3171826
 
 
 Топ комментарии
 
ключик ты не передашь бубочка тебя выкинут пенделем После первой каденции я передам "ключики от новой Украины другому человеку, которому будет уже легче", - Зеленский - Цензор.НЕТ 9729
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ботокскному запарєбріковому недофюреру - Х*й*у
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З Днем Незалежности, Президент!
25 січня проголошено Четвертий Універсал Центральної Ради:
"Народе України! Твоєю силою, волею словом стала на землі українській Вільна Українська Народна Республіка".

Слава Україні! Слава нашим Героям - і давнім, і нинішнім, і прийдешнім!

Україна - понад усе!
Не забувай!
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ботокскному запарєбріковому недофюреру - Х*й*у
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что легче, разгребать все гуано от зели?
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ключик ты не передашь бубочка тебя выкинут пенделем
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кто знает. У меня столько знакомых бобиков за ЗЕ топит, что волосы дыбом встаю. Говорят благодаря ему и солнце светит и трава зеленеет и к больному месту его фото модно прикладывать.
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Это пока- вон витьку тоже поддерживали и шо После первой каденции я передам "ключики от новой Украины другому человеку, которому будет уже легче", - Зеленский - Цензор.НЕТ 6109
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Правильно говорить "и солнце зеленеет, и трава..." - далее по тексту
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помню как старожилы этого ресурса в первой половине 14-го славили пэрэмогу добра над злом. но зло как видим победило.....а добрым людям не нада отчаиваться После первой каденции я передам "ключики от новой Украины другому человеку, которому будет уже легче", - Зеленский - Цензор.НЕТ 6702
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ага победило каждый день когда в пвд вижу голодных кормильцев из бимбаса что прутся к хунте в банкоматы и бягут а супермаркеты и аптеки После первой каденции я передам "ключики от новой Украины другому человеку, которому будет уже легче", - Зеленский - Цензор.НЕТ 8483
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а тебе надо оно- После первой каденции я передам "ключики от новой Украины другому человеку, которому будет уже легче", - Зеленский - Цензор.НЕТ 2552 тут за петю целые маршрутки вывозили на Киев После первой каденции я передам "ключики от новой Украины другому человеку, которому будет уже легче", - Зеленский - Цензор.НЕТ 2552 если верить зебилам После первой каденции я передам "ключики от новой Украины другому человеку, которому будет уже легче", - Зеленский - Цензор.НЕТ 2552
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чем беднее люди в городе, тем больше поедет за кого угодно
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так вон не одно маршрутки не выехало кроме рейсовых зато за бубочку голосовали те кто хотел в рашку и в дыру После первой каденции я передам "ключики от новой Украины другому человеку, которому будет уже легче", - Зеленский - Цензор.НЕТ 9327
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то что зелох разломает за один срок, собирать десять сроков надо...
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Браво вован браво судя по всему ты был не у моила а у муллы но тебе этого не сказали После первой каденции я передам "ключики от новой Украины другому человеку, которому будет уже легче", - Зеленский - Цензор.НЕТ 7285После первой каденции я передам "ключики от новой Украины другому человеку, которому будет уже легче", - Зеленский - Цензор.НЕТ 7835
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ключики куючики... это 5-ти летний ребенок в образе зебила
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"я передам "ключики" какая разница кому.
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З Днем Незалежности, Президент!
25 січня проголошено Четвертий Універсал Центральної Ради:
"Народе України! Твоєю силою, волею словом стала на землі українській Вільна Українська Народна Республіка".

Слава Україні! Слава нашим Героям - і давнім, і нинішнім, і прийдешнім!

Україна - понад усе!
Не забувай!
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Vor allem Deutschland - Германия превыше всего - Німечина понад усе.

Ничего не напоминает?
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чего то мне подсказывает, что это произойдет до конца каденции....
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вова починає карєру юмориста в Ізраїлі... хороший знак
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Ты Вова поосторожнее с высказываниями про ключики у тебя от нашей страны, а то люди ноги переламают за чужое добро.
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зе, эти мечталки прибереги для своих сектантов. по факту тебе отчитываться пора за дыру в бюджете, кипрские офшоры и оманское ишачество. для начала.
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Будет легче дальше издеваться и разваливать Украину? Если она ещё останется.
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Сейчас землю всю продам, и держитесь тут, всего вам хорошего...
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Дай Бог, что б Украина сохранилась в нынешних границах к 2024.
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Буратіна, Золотий ключик, папа Карло. Десь я вже чув таке.
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Какой оптимист-недомерок! Будешь ты "передавать ключики" как Янукович, в Ростове. Если живым выберешься, конечно.
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новая Украина, с дырой в бюджете в два бюджета...
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Якусь нову наркоту підігнали кенту ...

Воно, звичайно, не знає і знати не може, але є така українська приказка: не кажи гоп поки не перескочиш.

Ти її б спочатку спробувало добути, ту каденцію (вивчило нове слово ?) ...
А це навряд, якщо не очевидно.

Ну, молоти порожньо язиком ти можеш, бо ні на що більше не здатне ...
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Слава Богу и народу Украины, что Президент Украины В.А.Зеленский - настоящий патриот,честный и порядочный человек, а не отмороженный бандит как Янукович и не трусливый, лживый и позорный вор Порошенко.
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Боже,про що він говорить? Ти хоч до половини наденції дотягни!Тьху...Господи,збережи Україну!!!
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Такі да. Розпродати землю і стратегічні ресурси можна напротязі року. А там і ключі віддавати від цвинтаря.
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не, с етого неумного недомерка с его наполеоновскими забросами и правда можна а.уеть...
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най мре як хоче, байдуже... не чіпaла б та мавпа Україну ? - та хочь з Ейфелевої башні аналізи здавай- діла нікому нема....
не про ішака річь - про Україну.
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Вовка---ты сейчас отдай ключики---что бы НАМ стало легче уже сегодня!
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\\которому будет уже легче", - Зеленский\\ Зеленое говно разгребать легче????
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после беспрецедентного полноценного экономического прорыва +40% ключик одному из величайших лидеров современности, сидящему на барабане, преподнесут победители Лиги Смеха 2024, хотя, к тому времени, может быть, и в шутку
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какой нах каденция.ты уже одной ногой на ростове!уже за 8 месяц все засрал и просрал!
манатки собарий!
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Вовік йди взад в квартал. Там тобі кращі тексти пишуть.
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путин до конца каденции ждать не может, - ему черти уже путевку выписали!
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Беня уже готовит этого другого человека?
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Скажите ему уже кто-то что съёмки сериала закончились.
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лучше что бы остался на второй срок.
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Ключ, я так понял будет вже виртуальный?Типа запаролил Украину,флешку в в индивидуальную банковскую ячейку поклав.И следущий Президент вже берёт ключ от ячейки,флешку с паролем и жме ENTER на мировом компе После первой каденции я передам "ключики от новой Украины другому человеку, которому будет уже легче", - Зеленский - Цензор.НЕТ 1031
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Точно передаст ключи от велосипеда, - а сам оденет костюм с золотым отливом и на концерты в Сочи.
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эти уже в ожидании... всё как обычно, только вот всё-таки "Поле чудес" или "страна дураков"?..После первой каденции я передам "ключики от новой Украины другому человеку, которому будет уже легче", - Зеленский - Цензор.НЕТ 162
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Подведём итоги - турне монико ишаке оманского закончилось полным провалом После первой каденции я передам "ключики от новой Украины другому человеку, которому будет уже легче", - Зеленский - Цензор.НЕТ 4336
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наивный мыролюбец. он надеется еще целых 4 года просидеть.
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Если в таком темпе , и в том направлении что делают слуги в ВР , то передавать ключи не от чего будет! Это уже будут ключи от бывшей страны Украина. А новые хозяева уже замки поменяют в своих частях.
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Я, конечно, извиняюсь: от нью-Украины или нью-Израиля?
Шото мне видится таки да второй вариант...
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Якщо його найближчим часом не відправлять у відставку, то від України нічого не залишиться.
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