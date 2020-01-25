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 Политика Украины
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 Нынешнюю власть ждет еще много кадровых изменений, пока не будет сформирована идеальная команда, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что нынешнюю украинскую власть ожидает еще много кадровых изменений, пока не будет сформирована идеальная команда.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Зеленский заявил в интервью израильскому "9 каналу".

"Я хочу завершить войну, хочу поменять имидж Украины, которым занимались все вокруг, показывая, что это коррупционная страна и тут коррупционер на коррупционере. Мы сменой людей, сменой элит, сменой правительства показываем это, что мы другая страна. И не только сейчас кадровыми изменениями, которые будут много раз меняться. И я уверен, что нас ждет большое путешествие в кадровые изменения, и это нормально. Надо менять, менять, менять. Подбирать идеальную команду", - сказал он.

Зеленский указал, что нужно "почистить" высшие эшелоны власти, правоохранительные органы. "Это долгая история, но я считаю, что за мою каденцию мы это обязательно сделаем. Стабилизировать, поменять имидж Украины", - подчеркнул он

Также читайте: Зеленский провел кадровые перестановки в СБУ

Источник: https://censor.net.ua/n3171824
 
   
 Топ комментарии
 
дайте оманскому ишаку еще 1000 дней...
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да куда уж идеальней! Один премьер чего стоит - ровно как зеля обещал - "знаний і авторитетний фахіваць, в тому числі і серед європейських спеціалістів".
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Он имел ввиду европейских специалистов гей-тусовки )))
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Аааааааааааааааа....... идеальная ЗекоМанда..
АААААААААААААА!!!! НАС ЖДЕТ УВЕРЕНЫЙ ЗВИЗДЕЦ!!!!
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Даешь Авакяна в премьеры. Идеальней для похорон зеленых не найти )))
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Идеальную ЗеКомандУ они сформируют уже в Ростовской области.
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всё верно...да....впереди ведь ещё 4 года...вот только вопрос-а где к тому времени будет Украина...? Нынешнюю власть ждет еще много кадровых изменений, пока не будет сформирована идеальная команда, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4943
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Ще ЧОТИРИ роки?
Гдє?
Вам у рифму, чи бєлим стіхом?
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при идеальном президенте, дерьмо команда - так так,
жги моника фром ол оф ёр харт, нихт стесняхов...
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Дуже дякую дякую дуже дякую так так дякую.
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а никак нельзя заменить 3мя - 4мя здоровыми копняками?
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А как же!
еще ж не все сценаристы, осветители, рабочие сцены, а также их жены, любовницы, кумовья и сватья на высоких гос-постах с зарплатами 500 000.
надо, надо дать бубачке использовать столь мощщный кадровый резерв.
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у такого ідеального президента обов'язково буде ідеальна команда
ги
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Зе не говорить про час формування команди, а ще зрозуміло, що команди у нього не було і 73% обрали нуль.
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Если учитывать тот факт, что идеального не существует в природе, то процесс поиска идеала рискует затянуться надолго. На бесконечно долго. Оно не понимает, что несет. Видимо еще не полностью отошло от... плохого самочувствия.
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Вот после этой заявы и вернуться рыги. Вітаю
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а он и так вернулись .... им главное было что б не Порошенко .... а эту зелёную слизь можна заманивать по курортам и тут себе "решать вапросы" и без ....янелоха.
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значить так і назвемо підбір ідеальної команди: шоблінг
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Так ты, как и В Ли, считаешь, что я - враг Украины, т.к. поставил под его постом лайк?
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нынешнюю власть реформистов ждут старые добрые погромы.
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цього вже буде мало, потрібна жорстка дезінфекція
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У тебе прем"єр і міністр публічно визнали, що віни дебіли. Такого навіть гросік з дипломом ПТУ собі не дозволяв. Рило тримав.
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Році так в 2024, а нарід, поки що, потерпить
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психічне захворювання передбачає наявність мізків
загострення неможливе
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обострєніє полягає у виникненні ілюзії їх наявності
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Виявляється, є психічні захворювання і за відсутності мізків. І чомусь вони у Міжнародному класифікаторі мають код - увага - 73 !

Міжнародна статистична класифікація хвороб та проблем, пов'язаних зі здоров'ям
МКХ-10: Клас V. Розлади психіки та поведінки
`(F73) Розумова відсталість глибока
Включаючи: глибоку розумову субнормальність
(F73.0) Розумова відсталість глибока, з вказівкою на відсутність або слабку вираженість порушення поведінки
(F73.1) Розумова відсталість глибока, значне порушення поведінки, вимагає догляду та лікування
(F73.8) Розумова відсталість глибока, інші порушення поведінки
(F73.9) Розумова відсталість глибока, без вказівок на порушення поведінки
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Зеленский: Есть вопросы, которые можно решить только с ПутинымВладимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
Это кремлёвские вопросы или инструкции с Омана? Финляндия в 1939 году не решала с кремлёвским Фюрером,а защищалась от оккупанта
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тут никакая команда не спасет ни зе ни иа, та и не пойдут туда нормальные люди.
все же все видят и понимают чем етот екскремент над страной закончится...
от же попала Украина... Нынешнюю власть ждет еще много кадровых изменений, пока не будет сформирована идеальная команда, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2011
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40 років водив Моісей свій народ по пустелі... треба очистися доки населення скоротиться, хтось емігрує хтось сам скоротиться. Може риба гниє з голови а не як на рашке "бояре винні а не цар.."
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Рыба гниёт изнутри и запах выходит через голову, потому Ющенко меняют на убийцу-Януковича, а Порошенко на Зелемойского.
Можно увидеть этих вечных борцов, которые теперь против Зелемойского, а ранее лили враньё про Порошенко, созданное Зелемойским, в том числе.
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Вони і ось на гілці у всій своїй "красі", вірніше, гидотній натурі...
А як же ж горлянки рвали за тупе ніщо... Тепер знову "борються", примітиви.
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О сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух...
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Как много нам открытий чудных,
Готовит маска без лица,
Речей напыщенных, но скудных
И без начала и конца...
((c) март 2019)
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Пользуясь случаєм хочу пєрєдать єму пєсню в подарок .Єго фірмєнную :
https://www.youtube.com/watch?v=p_z2qqFyb1g

Я люблю свою Родину, вроде бы.
Хоть порою искал и другой судьбы.
Но на север-юг, запад и восток,
Никогда не делил я страну, браток!

Я люблю свою родину, вроде, но,
Когда снова у власти сидит Оно -
Вороватое, глуповатое;
Все надежды Майдана опять нае...

На Майдане стояли все, вроде-бы.
Власть в итоге сменили мы якобы.
И он ООН поддержало нас якобы
И нам стало жить легче? Если бы...

Мы же всех победили (вродь того)
И на верх посадили мы своего!
Ну а свой своих, а свои своих -
И имеем "Правительство никаких".
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"хочу поменять имидж Украины, которым занимались все вокруг, показывая, что это коррупционная страна и тут коррупционер на коррупционере."
Источник: https://censor.net.ua/n3171824


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Согласен- имидж нужно менять, а то и другие комики будут шутить про Украину- "в любом количестве готова принять..." но уже в твою каденцию. Но имидж можно поменять только за счет реальных достижений,чтобы каждый почувствовал перемены, а не на экране тв и проплаченных СМИ как было- результат подобных "достижений" будет 8%- проверенно!
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вся зе-команда пришла не работать, а воровать и грабить. а прямые "узеленские" назначенцы просто токсичны. вы хотите еще более "порядных людин"?
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То,что говорит Зеленский газетам и тот что реально происходит в Украине,это как сказка про Соломенного Бычка, отличается от колхозного коровника. А происходит сие в том числе и от того, шо осознать происходящее они(молодые гении), просто не в состоянии. Может через годиков 5 и научаться, да и то не все.
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А ця баронеса чекала, що до брехун не буде брехати?
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Зате він їздив на лісапеті і це вам сподобалось. Тепер хавай. ТЕ
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Зеуряд вміє керувати лише 95 кварталом, тому Україну перетворили на 95 квартал.
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на превеличезний жаль, вы праві, Алі, що до України ...
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Где-то мы уже это проходили,царь хороший бояре плохие😄
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Так давай набирай уже спецов, ещё много осталось приспешников Януковича, а **** мелочится.
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Здесь на фото Зе какой то сильно жекатый, реально на одного олигарха похож.
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Тоді чого Гончарук не пішов? Де він ефективний? А поміняйте його на Ківу - нічого не зміниться. Обидва ракушки.
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Нє, сонцесяйного безальтернативщика більше не треба.
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Кацапські куми і вбивці митців нам тут теж не потрібні.
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Було 39 кандидатів, а обрали це непорозуміння.
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Було. Тільки у одного адмінресурс, а у другого серіал.
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эта да...
но бараны уже начинают метаться...
холодильники пустеют...
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Кстати о баранах и зеркале,но может Крылов такую басню и не писал.
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Тільки що б поржать ."Памагітє! Міня на йолке павесілі". А він ще капусту лопатою не зібрав.
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Ты лучше напиши привычное для тебя "Вор и мародёр, вернись!", а то вы, малороссы, борцы за чарку и шкварку, опять умные...
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Ну їх нафіг. Давай по грамулі і в люлю.

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Давай Вова деолигархизацию всей страны начинай уже, а то не успеешь, ты же на один срок, а потом не дай Бог придёт от них какой нибудь дурачёк и на корню всё погубит.
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Кто в Украине был олигархом на начало 2019 года?
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Тебе пофамильно всю шоблу или только того с кем сейчас власть во главе?
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Да, но сначала прочитай определение слова олигарх, чтобы не опозориться.
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"Нынешнюю власть ждет еще много кадровых изменений"
Разом з тобою.
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Этот клоун будет похлеще Юща, разгребать придется долго еще, нам нужен патриот , Петя подходил, если бы барыгой не был))).
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Ющенко был самый годный президент, при нём страна реально хорошо себя чувствовала. Многие вспоминают те годы как самые лучшие. Там была проблема в Юле и всех остальных паразитах.
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До обвала доллара действительно неплохо.
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Один такой уже был...перетрахивал там у себя всех...а сейчас говорит что его раком поставили...
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Проблема в олигархах, именно они создали такую коррумпированную систему. Пока будет олигархия ничего не измениться, сколько не меняй людей.
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В СМИ появились сообщения о землетрясении в центре и на севере Израиля. Немного позднее стало известно, что в Израиле ощущалось землетрясение магнитудой 6,7 происшедшее на востоке Турции Посередине легло. Между Оманом и Израилем. В вилку берет.
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Тільки повне знищення цих паразитів жидівських,пішло геть з моєї землі жидівське лайно!!!
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Вважайте, а то в Україні тільки українців можна ображати. І лише їх. Причому - безкарно.

А тепер у вас взагалі нова =титульна нація= ... недорканні вони ... так що ні-ні ...
Мені за подібне впарили бан по ІР.

А коли тут українців принижують і ображають - то треба ще піти попросити, щоб видалили. Навіть бан навряд чи дають.
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Я, до речі, кагал не чіпала. Тільки одного його представника, який виконує роль пре-зе-дента.
І нічийого знищення не вимагала.
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таки вовану зеленскому его сородичи дали определение - "Мировые лидеры, похоже, уже поняли, что Зеленский не представляет собой ничего, как политик и является крайне ограниченным человеком". Нынешнюю власть ждет еще много кадровых изменений, пока не будет сформирована идеальная команда, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8859
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Тобто воно визнало, що ніякої зе-команди, про яку тріщалося не замовкалося, не було ?
А за кого ж тоді зелохи теж надривалися і голосували ?
Де ті =новиє ліца=, =парядачниє прафІсІАнали= ... Нынешнюю власть ждет еще много кадровых изменений, пока не будет сформирована идеальная команда, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9283

Цікаво, від чого у блазня морда опухла ...
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Зебилы это ваш Рыган не Рейган а именно Рыган гундосый и нечего не понимающий кроме как кривлятся на уровне низкосортного шоу для нигеров из гетто Нынешнюю власть ждет еще много кадровых изменений, пока не будет сформирована идеальная команда, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3300
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Пенькобежец уже ждет бубочку в Ростове, Микила Янович тиже...
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Що це? Натяк на те, що правитиме 20 років, як його кумир в сусідній країні? Та ти поки збереш команду - пора вже буде здавати посаду наступнику! Україна це тобі не Росія.
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Правительство назначает себе огромные зарплаты/премии - это я так понимаю борьба с топ-коррупцией? А по сути является узаконенной коррупцией...
Привлечение инвестиций с помощью "няни", это я так понимаю легализация "проституции" или "смотрящих"?
P.s. Ни один адекватный, законопослушный бизнесмен не будет инвестировать после такого заявления про 100 миллионов, для того что бы была "гос.защите".
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