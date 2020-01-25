 Нынешнюю власть ждет еще много кадровых изменений, пока не будет сформирована идеальная команда, - Зеленский

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Зеленский заявил в интервью израильскому "9 каналу".
"Я хочу завершить войну, хочу поменять имидж Украины, которым занимались все вокруг, показывая, что это коррупционная страна и тут коррупционер на коррупционере. Мы сменой людей, сменой элит, сменой правительства показываем это, что мы другая страна. И не только сейчас кадровыми изменениями, которые будут много раз меняться. И я уверен, что нас ждет большое путешествие в кадровые изменения, и это нормально. Надо менять, менять, менять. Подбирать идеальную команду", - сказал он.
Зеленский указал, что нужно "почистить" высшие эшелоны власти, правоохранительные органы. "Это долгая история, но я считаю, что за мою каденцию мы это обязательно сделаем. Стабилизировать, поменять имидж Украины", - подчеркнул он
АААААААААААААА!!!! НАС ЖДЕТ УВЕРЕНЫЙ ЗВИЗДЕЦ!!!!
Гдє?
Вам у рифму, чи бєлим стіхом?
жги моника фром ол оф ёр харт, нихт стесняхов...
еще ж не все сценаристы, осветители, рабочие сцены, а также их жены, любовницы, кумовья и сватья на высоких гос-постах с зарплатами 500 000.
надо, надо дать бубачке использовать столь мощщный кадровый резерв.
ги
загострення неможливе
Міжнародна статистична класифікація хвороб та проблем, пов'язаних зі здоров'ям
МКХ-10: Клас V. Розлади психіки та поведінки
`(F73) Розумова відсталість глибока
Включаючи: глибоку розумову субнормальність
(F73.0) Розумова відсталість глибока, з вказівкою на відсутність або слабку вираженість порушення поведінки
(F73.1) Розумова відсталість глибока, значне порушення поведінки, вимагає догляду та лікування
(F73.8) Розумова відсталість глибока, інші порушення поведінки
(F73.9) Розумова відсталість глибока, без вказівок на порушення поведінки
Это кремлёвские вопросы или инструкции с Омана? Финляндия в 1939 году не решала с кремлёвским Фюрером,а защищалась от оккупанта
все же все видят и понимают чем етот екскремент над страной закончится...
от же попала Украина...
Можно увидеть этих вечных борцов, которые теперь против Зелемойского, а ранее лили враньё про Порошенко, созданное Зелемойским, в том числе.
А як же ж горлянки рвали за тупе ніщо... Тепер знову "борються", примітиви.
Готовит маска без лица,
Речей напыщенных, но скудных
И без начала и конца...
((c) март 2019)
https://www.youtube.com/watch?v=p_z2qqFyb1g
Я люблю свою Родину, вроде бы.
Хоть порою искал и другой судьбы.
Но на север-юг, запад и восток,
Никогда не делил я страну, браток!
Я люблю свою родину, вроде, но,
Когда снова у власти сидит Оно -
Вороватое, глуповатое;
Все надежды Майдана опять нае...
На Майдане стояли все, вроде-бы.
Власть в итоге сменили мы якобы.
И он ООН поддержало нас якобы
И нам стало жить легче? Если бы...
Мы же всех победили (вродь того)
И на верх посадили мы своего!
Ну а свой своих, а свои своих -
И имеем "Правительство никаких".
Источник: https://censor.net.ua/n3171824
но бараны уже начинают метаться...
холодильники пустеют...
Разом з тобою.
А тепер у вас взагалі нова =титульна нація= ... недорканні вони ... так що ні-ні ...
Мені за подібне впарили бан по ІР.
А коли тут українців принижують і ображають - то треба ще піти попросити, щоб видалили. Навіть бан навряд чи дають.
І нічийого знищення не вимагала.
А за кого ж тоді зелохи теж надривалися і голосували ?
Де ті =новиє ліца=, =парядачниє прафІсІАнали= ...
Цікаво, від чого у блазня морда опухла ...
Привлечение инвестиций с помощью "няни", это я так понимаю легализация "проституции" или "смотрящих"?
P.s. Ни один адекватный, законопослушный бизнесмен не будет инвестировать после такого заявления про 100 миллионов, для того что бы была "гос.защите".