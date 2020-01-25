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 Джонсон вслед за руководством ЕС подписал соглашение о Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вслед за руководством Европейского Союза подписал Соглашение о выходе Британии из ЕС.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Сегодня я подписал Соглашение о выходе для Соединенного Королевства, чтобы покинуть Европейский Союз 31 января, уважая демократический мандат британцев", - заявил Джонсон в микроблоге Twitter. По его убеждению, "эта подпись предвещает новую главу в истории нашего государства".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главы ЕС подписали соглашение о Brexit. ФОТО

Напоминаем, референдум о Brexit состоялся в Великобритании 23 июня 2016 года. 9 января 2020 года Палата общин британского парламента приняла законопроект о Brexit, предусматривающий выход страны из ЕС до 31 января 2020 года.

24 января президенты Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен и Европейского Совета Шарль Мишель подписали соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза.

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Источник: https://censor.net.ua/n3171823
 
 
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выйти из ЕС дольше и дороже чем войти в него, надо 30 раз подумать чем лезть туда
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Oni sami 3 goda dumali,priciom tut ES?A jesli vojdios polucis dengi vot kak poliaki 10 mlrd evro v god i eto ne kredit.Ploxo?
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гораздо дороже Украине обходится расставание со свинорусской свинороссией
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Ну Британія туди увійшла при М.Тетчер ,а цей рудий ідіот їй і на прокладку не годиться! Світ стає дурнішим.Немає більше політиків рівня Рейгана , Штрауса , Міттерана ,Кеннеді. Доводиться задовольнятися трампами ,макронами , зеленськими , джонсонами ,яких нам пропонує на виборах вата в усіх країнах світу.
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