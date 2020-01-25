 Джонсон вслед за руководством ЕС подписал соглашение о Brexit

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Сегодня я подписал Соглашение о выходе для Соединенного Королевства, чтобы покинуть Европейский Союз 31 января, уважая демократический мандат британцев", - заявил Джонсон в микроблоге Twitter. По его убеждению, "эта подпись предвещает новую главу в истории нашего государства".

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Напоминаем, референдум о Brexit состоялся в Великобритании 23 июня 2016 года. 9 января 2020 года Палата общин британского парламента приняла законопроект о Brexit, предусматривающий выход страны из ЕС до 31 января 2020 года.

24 января президенты Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен и Европейского Совета Шарль Мишель подписали соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза.

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