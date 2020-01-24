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 Экономика
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Все про:бюджет (4433) Минфин (1305) Маркарова (115)

 "Причин для волнения нет, есть вызовы", - Маркарова о бюджете-2020

Министр финансов Оксана Маркарова не видит рисков для выполнения госбюджета 2020 года.

Об этом она заявила в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

На исполнение государственного бюджета в 2020 году влияет сегодняшний курс доллара, сказал Маркарова. При этом бюджет выполняется, согласно анализу прошлого года, "в некоторых категориях немножко хуже".

"В основном это тоже влияние курса, потому что, как вы знаете, бюджет рассчитывается на макропоказателях утвержденных... А бюджет рассчитан по курсу 27. Мы все видим, какой курс у нас сейчас. Но еще раз, мы идем в таких же трендах, в таких же правилах, как и в прошлом году, даже если у нас будет по январю небольшое неисполнение. Оно было и в прошлом году, и в позапрошлом, мы абсолютно не знаем, как это сбалансировать, и тоже принимаем меры и в налоговой администрации, и в таможенной для того, чтобы в феврале-марте его выровнять", — пояснила Маркарова.

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Министр добавила, что вызовы есть, но правительство с ними справляется.

"Поэтому причин для волнения нет. Есть вызовы и мы с этими трудностями справляемся", – добавила она.

По ее словам, сегодня на казначейском счету Украины 27 миллиардов гривен.

"Вопрос о ликвидности: достаточно ли у нас средств на счету? Мы каждый день мониторим наш так называемый казначейский счет. Еще у нас есть валютные счета. По состоянию на сегодня около 5 миллиардов гривен у нас на гривневом счету. А на валютных счетах, если посчитать в эквиваленте – еще 22 миллиарда. У нас достаточно средств для того, чтобы нормально функционировало государство сейчас", – заявила Маркарова.

Также на Цензор.НЕТ: Бюджет по доходам выполнен на 93,9%, не поступило запланированных 51,46 млрд гривен, - Минфин

Источник: https://censor.net.ua/n3171822
 
 
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пора уже санитаров вызывать на зе-вызовы...
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Хочу видеть все это количество имбецилов на улицах..."Причин для волнения нет, есть вызовы", - Маркарова о бюджете-2020 - Цензор.НЕТ 196
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Министр финансов Оксана Маркарова не видит рисков /Зарплата позволяет.
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Соскин о Марковой как враге украинского народа....

Зеленский и Маркарова ведут к дефолту Украину

•24 янв. 2020 г.

https://youtu.be/oS_NGKz6oHo
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Причин волноваться действительно нет, поздно пить Боржоми когда печень развалилась.
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а вызовы ни у кого волнений не вызывают?
не, я не про людей сейчас, про президенскую команду - министра финансов, например, не?
спойняк спокойный? - ну слава богу мадаме сладко спится...
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