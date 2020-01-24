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 Иран должен направить черные ящики в Украину или Францию, - МИД Канады

Канада и ее международные партнеры призывают Иран как можно быстрее делегировать полномочия по расшифровке черных ящиков со сбитого самолета МАУ Украине или Франции.

Об этом во время брифинга заявил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я выразил министру иностранных дел Ирана желание Канады и международной координационной группы, чтобы черные ящики были быстро отправлены в Украину или Францию", - сказал Шампань.

Он добавил, что на этой неделе еще раз напомнил иранским властям об этом желании.

"Я написал своему иранскому коллеге, чтобы подчеркнуть еще раз желание Канады, координационной группы и, хотелось бы верить, международного сообщества, что черные ящики должны быть отправлены куда положено", - подчеркнул канадский министр.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

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Источник: https://censor.net.ua/n3171821
 
 
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Какой-такой ящик? Моя твоя не понимай. Иран должен направить черные ящики в Украину или Францию, - МИД Канады - Цензор.НЕТ 622
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Что в "чёрном ящике"? -Досрочный ответ, господин ведущий!Иран должен направить черные ящики в Украину или Францию, - МИД Канады - Цензор.НЕТ 6920
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А до чого тут Франція, якщо авіакомпанія українська і чорниця ящик є х власністю?
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В Украине, попросту нет оборудования для расшифровки черных ящиков.
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Тоді чого Канада говорить про Україну?
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Честно говоря, не знаю.
Знаю, что в Украине есть структура, которая занимается расследованием авиапроисшествий, но с материальной частью, дела обстоят так себе.
Для полноценной расшифровки черных ящиков, особенно с повреждениями, самым логичным решением, была бы передача их американскому NTSB, которое совместно с Boeing сделало бы все что надо.
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