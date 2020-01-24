 Иран должен направить черные ящики в Украину или Францию, - МИД Канады

Об этом во время брифинга заявил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я выразил министру иностранных дел Ирана желание Канады и международной координационной группы, чтобы черные ящики были быстро отправлены в Украину или Францию", - сказал Шампань.

Он добавил, что на этой неделе еще раз напомнил иранским властям об этом желании.

"Я написал своему иранскому коллеге, чтобы подчеркнуть еще раз желание Канады, координационной группы и, хотелось бы верить, международного сообщества, что черные ящики должны быть отправлены куда положено", - подчеркнул канадский министр.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

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