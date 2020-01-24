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Все про:Германия (3515) Укрзализныця (1792) Гончарук_Алексей (581)

 "Ее просто разворовали", - Гончарук об "Укрзализныце"

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук объяснил, откуда возникла идея привлечения консультантов Deutsche Bahn к управлению "Укрзализныцей".

Об этом он рассказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Я расскажу, почему мы думаем, что нам нужна помощь наших немецких партнеров в "Укрзализныце". Ее просто разворовали за большой промежуток времени. Эти проблемы нельзя решить за несколько месяцев", — пояснил Гончарук.

По словам премьер-министра, на данный момент с Deutsche Bahn подписан меморандум о взаимопонимании. Больше деталей о сотрудничестве будет обнародовано в начале февраля.

"Сейчас мы работаем над текстом стратегического соглашения, которая будет состоять из многих раундов. На первом этапе у нас будут немецкие консультанты, частично будут консультировать наш менеджмент или на определенном этапе будут привлечены к управлению. Речь не идет о том, что мы ее отдаем или даже передаем в концессию ", — добавил Гончарук.

Читайте на Цензор.НЕТ: На 5 февраля запланировано подписание дорожной карты с "Deutsche Bahn", - Гончарук

Он добавил, что представители Deutsche Bahn уже имеют представление о состоянии украинской железной дороги.

"Мы говорили с немецкими коллегами о следующем: у них есть опыт, у них есть ресурсы, у них есть понимание того, как сейчас выглядит изнутри "Укрзализныця". Они консультируют нас по отдельными небольшими проектами", — подытожил глава правительства.

Напомним, 23 января на украинском завтраке в Давосе премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство хочет передать компанию "Укрзализныця" (УЗ) в управление Deutsche Bahn . "Да, мы хотим отдать немцам на 10 лет в управление железную дорогу", - отметил Гончарук.

Также на Цензор.НЕТ: Ряд украинских бизнесменов поддержали партнерство между Deutsche Bahn и "Укрзализныцей", - СМИ

В Deutsche Bahn заявил, что будут консультировать "Укрзализныцю", а не руководить.

Ранее Гончарук заявил, что сотрудничество "Укрзализныци" с немецким оператором Deutsche Bahn не будет означать потерю контроля Украины над компанией или ее продажу.

Источник: https://censor.net.ua/n3171819
 
   
 Топ комментарии
 
Так треба кримінальні справи заводить, а не до німців звертатись.
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Так це вже Зелєбоби розікрали,у турборежимі.
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Так треба кримінальні справи заводить, а не до німців звертатись.
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Так це вже Зелєбоби розікрали,у турборежимі.
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Там всі паслись. І "варягів" наймали. Тільки воз і нині там. Піднімайте декларації керівників.
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сами на себя и на своих, дел точно не заведут )
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«В год 6370 [862 по современному летоисчислению]… Пошли за море к варягам, к руси. Те варяги назывались русью, как другие называются шведы, а иные - норманны и англы, а еще иные готы - вот так и эти. Сказали руси чудь, славяне, кривичи и весь: "Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами"

****. за полторы тысячи лет ничего не изменилось.
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РЕКЛАМА путешествия поездом в СЛОВАКИИ И ПО СЛОВАКИИ
УЧИТЕСЬ . ГОНЧАРУК

https://youtu.be/skAnPH2d-QA
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обычный популисткий высер, на волне прикрытия всего и вся "коррупцией". стиль грандоприлипал
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"Ее просто разворовали"______________аресты уже идут????
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Интересно, что можно там в хозяйстве УЗ можно украсть? Колёса, вагоны, рельсы?
Если речь о бюджетных деньгах, так их каждый год выделяют для УЗ. С нового бюджета недавно выделили, и что, уже успели украсть?
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Напомним, 23 января на украинском завтраке в Давосе премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство хочет передать компанию "Укрзализныця" (УЗ) в управление Deutsche Bahn . "Да, мы хотим отдать немцам на 10 лет в управление железную дорогу", - отметил Гончарук.

Немцы, мы так понимаем, шарахнулись от этого подарка.
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Неужели такая сложная наука - управлять железной дорогой. (модернизировать - да, сложновато и дорого)? Управляли в прошлом веке и неплохо. Им не консультации от немцев нужны, а интерес украинских прокуроров. Увы, немцы воровство не остановят.
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Говори прямо, що зеуряд не вміє керувати, тому віддає німцям Укрзалізницю.
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"Ее просто разворовали"- из той же серии: "она утонула"... Так привлекайте к ответственности виновных, хватит лозунгов!
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Ага, тільки німці можуть прикинути, що якщо у себе покрали - то в них теж вкрадуть.
Якщо поліція не садить, суди не судять - ще й закони писані тяп-ляп...
В цілому, німецька компанія бажана, але малоймовірна. Плюс, німці мають нести зобов'язання з модернізації, бо не такі вже й вони принципово чесні, як справа стосується фінансів. Один вже рехворматор був з Польщі.
В цілому ж, нема нічого складного запросити інженерів на роботу, відбудувати заводи й потім випускати вагони з потягами. Тільки з українським мінімалізмом і відсустністю досвіду машинобудування й комфорту вийдуть не вагони, а іржаві богдани на рельсах.
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Там вкрали,там розікрали. МВС,Генпрокуратура,НАЗК,Антимонопольний комітет,НАБУ,Антикорупційний суд,САП,Суд і все вище перечислене воно - нічого не працює і зарплата у всіх - БУДЬ ЗДОРОВ.
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а ти думаєш, чого така конкуренція? Сиди - нічого не роби. Рай для нелюді.
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Сейчас нам это преподнесут как зраду перемогу! Эффективного менеджера среди "молодой команды" видимо найти не удалось...
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Записуй хто керував залізницею.

Олійник Борис Степанович, президент Укрзалізниці - начальник Південно-Західної залізниці (14 грудня 1991 - 9 серпня 1993)
Железняк Леонід Леонідович (9 серпня 1993 - 14 лютого 1997)
Слободян Анатолій Васильович (7 квітня 1997 - 12 квітня 2000)
Кірпа Георгій Миколайович (24 квітня 2000 - 27 грудня 2004)
Корнієнко Володимир Володимирович, генеральний директор Укрзалізниці (5 січня - 24 лютого 2005)
Афтаназів Зенко Семенович, заступник Міністра транспорту та зв'язку України - генеральний директор Укрзалізниці (березень - листопад 2005)
Гладкіх Василь Іванович (30 листопада 2005 - 2006)
Козак Володимир Васильович, генеральний директор Укрзалізниці (23 серпня 2006 - 08 листопада 2007)
Науменко Петро Петрович, (5-24 грудня 2007)
Мельничук Василь Олексійович, (29 грудня 2007 - 17 грудня 2008)
Костюк Михайло Дмитрович (17 грудня 2008 - 18 березня 2011)
Козак Володимир Васильович (21 березня 2011 - 24 грудня 2012)
Болоболін Сергій Петрович (28 січня 2013 - 19 березня 2014[48])
Остапюк Борис Ярославович (1 квітня 2014[49] - 26 листопада 2014)
Бланк Максим Ігорович (в. о., 2014 - 7 липня 2015)
Завгородній Олександр Вікторович (в. о., 7 липня 2015 - 2015)
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"Її просто розікрали..."

А зараз вже невже не крадуть?
А зарплатня члену наглядової ради Укрзалізниці Лещенку в 600 тис. - це не крадіжка? Ця наглядова рада збирається 3 рази на рік... То це йому такий відкат за те, що допоміг зеленським завалити пороха?
А як же заява в Давосі, що ви ВЖЕ подолали корупцію, га, Гончарук?
П..діти - не шпали класти?
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А где он не отметился?! Чем громче кричит про Виру и Бога - тем тщательнее нужно прятать карманы от чужих рук.
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Deutsche Bahn не допоможе, потрібно звернутись до Deutsche Polizei.
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тобто квитки на потяги мають здорожчати...бо будемо продовжувати оплачувати нашим нездарам-менеджерам, які не вміють керувати + німецьким, які будуть консультувати....тоді ліпше наших витурити, а німців набрати на керівні посади Укрзалізниці
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