 "Ее просто разворовали", - Гончарук об "Укрзализныце"

Об этом он рассказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.
"Я расскажу, почему мы думаем, что нам нужна помощь наших немецких партнеров в "Укрзализныце". Ее просто разворовали за большой промежуток времени. Эти проблемы нельзя решить за несколько месяцев", — пояснил Гончарук.
По словам премьер-министра, на данный момент с Deutsche Bahn подписан меморандум о взаимопонимании. Больше деталей о сотрудничестве будет обнародовано в начале февраля.
"Сейчас мы работаем над текстом стратегического соглашения, которая будет состоять из многих раундов. На первом этапе у нас будут немецкие консультанты, частично будут консультировать наш менеджмент или на определенном этапе будут привлечены к управлению. Речь не идет о том, что мы ее отдаем или даже передаем в концессию ", — добавил Гончарук.
Читайте на Цензор.НЕТ: На 5 февраля запланировано подписание дорожной карты с "Deutsche Bahn", - Гончарук
Он добавил, что представители Deutsche Bahn уже имеют представление о состоянии украинской железной дороги.
"Мы говорили с немецкими коллегами о следующем: у них есть опыт, у них есть ресурсы, у них есть понимание того, как сейчас выглядит изнутри "Укрзализныця". Они консультируют нас по отдельными небольшими проектами", — подытожил глава правительства.
Напомним, 23 января на украинском завтраке в Давосе премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство хочет передать компанию "Укрзализныця" (УЗ) в управление Deutsche Bahn . "Да, мы хотим отдать немцам на 10 лет в управление железную дорогу", - отметил Гончарук.
Также на Цензор.НЕТ: Ряд украинских бизнесменов поддержали партнерство между Deutsche Bahn и "Укрзализныцей", - СМИ
В Deutsche Bahn заявил, что будут консультировать "Укрзализныцю", а не руководить.
Ранее Гончарук заявил, что сотрудничество "Укрзализныци" с немецким оператором Deutsche Bahn не будет означать потерю контроля Украины над компанией или ее продажу.
****. за полторы тысячи лет ничего не изменилось.
УЧИТЕСЬ . ГОНЧАРУК
https://youtu.be/skAnPH2d-QA
Если речь о бюджетных деньгах, так их каждый год выделяют для УЗ. С нового бюджета недавно выделили, и что, уже успели украсть?
Немцы, мы так понимаем, шарахнулись от этого подарка.
Якщо поліція не садить, суди не судять - ще й закони писані тяп-ляп...
В цілому, німецька компанія бажана, але малоймовірна. Плюс, німці мають нести зобов'язання з модернізації, бо не такі вже й вони принципово чесні, як справа стосується фінансів. Один вже рехворматор був з Польщі.
В цілому ж, нема нічого складного запросити інженерів на роботу, відбудувати заводи й потім випускати вагони з потягами. Тільки з українським мінімалізмом і відсустністю досвіду машинобудування й комфорту вийдуть не вагони, а іржаві богдани на рельсах.
Олійник Борис Степанович, президент Укрзалізниці - начальник Південно-Західної залізниці (14 грудня 1991 - 9 серпня 1993)
Железняк Леонід Леонідович (9 серпня 1993 - 14 лютого 1997)
Слободян Анатолій Васильович (7 квітня 1997 - 12 квітня 2000)
Кірпа Георгій Миколайович (24 квітня 2000 - 27 грудня 2004)
Корнієнко Володимир Володимирович, генеральний директор Укрзалізниці (5 січня - 24 лютого 2005)
Афтаназів Зенко Семенович, заступник Міністра транспорту та зв'язку України - генеральний директор Укрзалізниці (березень - листопад 2005)
Гладкіх Василь Іванович (30 листопада 2005 - 2006)
Козак Володимир Васильович, генеральний директор Укрзалізниці (23 серпня 2006 - 08 листопада 2007)
Науменко Петро Петрович, (5-24 грудня 2007)
Мельничук Василь Олексійович, (29 грудня 2007 - 17 грудня 2008)
Костюк Михайло Дмитрович (17 грудня 2008 - 18 березня 2011)
Козак Володимир Васильович (21 березня 2011 - 24 грудня 2012)
Болоболін Сергій Петрович (28 січня 2013 - 19 березня 2014[48])
Остапюк Борис Ярославович (1 квітня 2014[49] - 26 листопада 2014)
Бланк Максим Ігорович (в. о., 2014 - 7 липня 2015)
Завгородній Олександр Вікторович (в. о., 7 липня 2015 - 2015)
А зараз вже невже не крадуть?
А зарплатня члену наглядової ради Укрзалізниці Лещенку в 600 тис. - це не крадіжка? Ця наглядова рада збирається 3 рази на рік... То це йому такий відкат за те, що допоміг зеленським завалити пороха?
А як же заява в Давосі, що ви ВЖЕ подолали корупцію, га, Гончарук?
П..діти - не шпали класти?