 Антикоррупционный суд отказал НАБУ и САП в мере пресечения в виде домашнего ареста для Бабина

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил адвокат Богдан Устименко, информирует Цензор.НЕТ.

"Суд отказал НАБУ и САП в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста известному украинскому юристу-международнику, доктору юридических наук Борису Бабину! ️Високий суд признал это ходатайство незаконным и необоснованным", - написал Устименко.

Напомним, что 22 января экс-правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ Борис Бабин сообщил о попытке САП вручить ему подозрение.

В НАБУ сообщили, что вручили шесть подозрений по так называемому делу "Золотого мандарина". Среди подозреваемых - бывший уполномоченный Кабинета Министров по делам ЕСПЧ (эту должность занимал Борис Бабин), бывший первый заместитель министра юстиции (это была Наталья Бернацкая), три человека из окружения бывшего народного депутата (компанию "Золотой мандарин" связывают с Георгием Логвинским, в материалах НАБУ он указан как "депутат Л.") и бенефициар частной компании.

В 2000-х годах компания "Золотой мандарин ойл" передала "Киевэнерго" на хранение 41 тыс. тонн мазута, та позже его вернуть отказалась. Компания "Золотой мандарин" не обратилась в исполнительную службу, а пошла в Европейский суд по правам человека.

Следствие считает, что истец скрыл от ЕСПЧ часть обстоятельств дела, и в результате компания получила решение о компенсации в сумме 54,179 млн гривен. Минюст рассмотрел эту ситуацию, а в 2015 году уполномоченный Кабинета Министров по делам ЕСПЧ Борис Бабин подписал документ об урегулировании спора.

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ЕСПЧ утвердил этот документ и снял необходимость выплаты Украиной дополнительной компенсации компании "Золотой мандарин", обязав Украину исполнить только решения судов по возврату компании стоимости мазута. Украина выплатила компенсацию из госбюджета, а затем в 2017 году Минюст подал иск к "Киевэнерго" по возврату этих средств.

То есть, фактически долг вместо частной компании выплатило государство, что привело к убытку в размере 54,179 млн гривен.

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