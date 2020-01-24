 Первый в Украине учебник "НАТО - сила, которая защищает мирных граждан" был презентован в Киеве 24 января

Как передает Цензор.НЕТ, об этом шла речь во время круглого стола в Укринформе на тему: "Новое восприятие НАТО в Украине. Учебный спецкурс" НАТО - сила, защищает мирных граждан ".
Впервые в Украине такое пособие было разработано как для преподавателей, так и для студентов и школьников, отметили участники презентации.
Спецкурс "НАТО - сила, защищает мирных граждан" был разработан Всеукраинским союзом преподавателей общественных дисциплин и гражданского образования при поддержке правительства Великобритании.
"Украина задекларировала свой путь евроатлантической интеграции, сейчас это положение зафиксировано в Конституции Украины. И никогда еще поддержка вступления Украины в НАТО не была такой высокой. На прошлой неделе я видел результаты опросов, которые зафиксировали эти цифры - выше 50%. Но остается еще много работы, чтобы все в Украине знали что такое НАТО и что за ним стоит. Вот почему эта работа является такой ценной в Украине. Я думаю, что образование и обучение являются ключевыми вещами", - отметил во время выступления первый секретарь Посольства Великобритании в Киеве Оливер Фаирламб.
Он также сообщил, что Посольство Великобритании профинансировало еще несколько проектов в этой сфере в Украине.
По словам авторов работы, учебник очень наглядный и живой, он полностью основан на достоверном объективном нормативном материале, а те правовые акты, процитированные, действительно действующие.
Как отмечали участники презентации, руководство всесторонне охватывает ключевые функции НАТО в контексте защиты гражданских лиц в миротворческих операциях. Освещает усилия НАТО с целью уменьшения ущерба для гражданских в ситуациях конфликта, содействие НАТО созданию безопасной среды, облегчения доступа гражданских к основным потребностям. Курс в учебнике также включает анализ гибридной информационной войны РФ, направленной на создание имиджа НАТО, как агрессора.
По информации организаторов мероприятия, пособие будет размещено в открытом доступе.
Причина довольно банальная и прозаичная: если не защитить от агрессии страну-участника и не важно, Эстония это или Германия, НАТО просто исчезнет.
Т.к. никому не будет интересно участвовать в организации, самым серьезным оружием которой являются озабоченности и обеспокоенности.
ПЦУ Офіційно ВКЛЮЧИЛИ ДО СПИСКУ автокефальної церков: московські АРХІЄРЕЇ В УКРАЇНІ ПОЗБАВЛЕНІ ТІТУЛІВ
15:15 - 24.01.2020 Новини , Суспільство 0 Джес Хоган
У щорічному віданні Константінопольської церкви Українська православна церква названа 15-ою церквою у списку автокефальних церков. Кроме того, не візнаються титул єпіскопів московського патріархату в Україні.
Про це сообщает видання "Духовний фронт України".
Так, Колишній митрополит Київський и всієї України Онуфрій (Березовський) Вже НЕ згаданій з таким титулом у цьогорічному віданні. Натомість весь єпископат назв Із прив'язки до Местоположение того чи Іншого єрарха РПЦвУ. Відповідно, "Онуфрій митрополит у Києві".
Позбавлення єпіскопського титулу позбавляє права священнодіяті на территории Іншої церкви Аджея, согласно з православними канонами в одній єпархії может бутині более одного єпіскопа.
Як відомо, перед Об'єднавчім собором Вселенський патріарх Варфоломій І надіслав листа митрополиту московського патріархату в Україні Онуфрію. У лісті Було сказано что после Об'єднавчого собору ВІН НЕ зможите назіватісь "митрополитом Київським и всієї України", оскількі цею титул буде присвоєно новообраному предстоятелю церкви.
Кроме того, у щорічному віданні Константінопольської церкви Православна церква України названа 15-ою церквою у списку автокефальних церков. Блаженнійшій Епіфаній тітулується Митрополитом Київським и всієї України.
Усі єпископи так званої УПЦ Московского патріархату поміщені у списках єпіскопів Російської православної церкви.
Його і'мя вже назавжди вкарбоване в Історіїю постколоніальної Руси-України.