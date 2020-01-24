EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гончарука Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Общество
  227  12
Материалы по теме:
Все про:НАТО (6646) учебники (194)

 Первый в Украине учебник "НАТО - сила, которая защищает мирных граждан" был презентован в Киеве 24 января

В Украине заявили о выходе пособия, которое освещает деятельность Североатлантического альянса не только как блока по безопасности, но и организации, которая взяла за основу своей деятельности международное право, демократические ценности и права человека.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом шла речь во время круглого стола в Укринформе на тему: "Новое восприятие НАТО в Украине. Учебный спецкурс" НАТО - сила, защищает мирных граждан ".

Впервые в Украине такое пособие было разработано как для преподавателей, так и для студентов и школьников, отметили участники презентации.

Спецкурс "НАТО - сила, защищает мирных граждан" был разработан Всеукраинским союзом преподавателей общественных дисциплин и гражданского образования при поддержке правительства Великобритании.

"Украина задекларировала свой путь евроатлантической интеграции, сейчас это положение зафиксировано в Конституции Украины. И никогда еще поддержка вступления Украины в НАТО не была такой высокой. На прошлой неделе я видел результаты опросов, которые зафиксировали эти цифры - выше 50%. Но остается еще много работы, чтобы все в Украине знали что такое НАТО и что за ним стоит. Вот почему эта работа является такой ценной в Украине. Я думаю, что образование и обучение являются ключевыми вещами", - отметил во время выступления первый секретарь Посольства Великобритании в Киеве Оливер Фаирламб.

Первый в Украине учебник НАТО - сила, которая защищает мирных граждан был презентован в Киеве 24 января 01

Он также сообщил, что Посольство Великобритании профинансировало еще несколько проектов в этой сфере в Украине.

По словам авторов работы, учебник очень наглядный и живой, он полностью основан на достоверном объективном нормативном материале, а те правовые акты, процитированные, действительно действующие.

Как отмечали участники презентации, руководство всесторонне охватывает ключевые функции НАТО в контексте защиты гражданских лиц в миротворческих операциях. Освещает усилия НАТО с целью уменьшения ущерба для гражданских в ситуациях конфликта, содействие НАТО созданию безопасной среды, облегчения доступа гражданских к основным потребностям. Курс в учебнике также включает анализ гибридной информационной войны РФ, направленной на создание имиджа НАТО, как агрессора.

По информации организаторов мероприятия, пособие будет размещено в открытом доступе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО в своей работе применяет опыт Украины, - полковник Генштаба ВСУ Коваленко

Источник: https://censor.net.ua/n3171817
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
хочу подивитись, як НАТО захистить, скажемо Естонію, якщо каци таки наважаться захопити Нарву..
 показать весь комментарий
 
 
Fobos Кацапи цього не зроблять,саме тому,що Естонія в НАТО.
 показать весь комментарий
 
Португалія в НАТО з перших першин..ніхто з блоку не вписався, навіть політично, коли Індія у 1961-му Гоа віджала..
 показать весь комментарий
 
Защититит, не переживайте.
Причина довольно банальная и прозаичная: если не защитить от агрессии страну-участника и не важно, Эстония это или Германия, НАТО просто исчезнет.
Т.к. никому не будет интересно участвовать в организации, самым серьезным оружием которой являются озабоченности и обеспокоенности.
 показать весь комментарий
 
І кому це потрібно? Ті хто за НАТО і так все знають.А от ті хто проти,мають вату в довбешці і ніякий посібник нічим не допоможе.
 показать весь комментарий
 
Хай. Бо ж підростає нове покоління, у якого голови не засраті постсовковими стереотипами їх батьків.
 показать весь комментарий
 
One Reader Привіт.Не смішіть.Молоде покоління слухає московитський репачок і дивиться їхніх блогерів на youtube.
 показать весь комментарий
 
НАТО це добра, а тепер кацапствующим шах. Первый в Украине учебник "НАТО - сила, которая защищает мирных граждан" был презентован в Киеве 24 января - Цензор.НЕТ 9113

ПЦУ Офіційно ВКЛЮЧИЛИ ДО СПИСКУ автокефальної церков: московські АРХІЄРЕЇ В УКРАЇНІ ПОЗБАВЛЕНІ ТІТУЛІВ
15:15 - 24.01.2020 Новини , Суспільство 0 Джес Хоган
Первый в Украине учебник "НАТО - сила, которая защищает мирных граждан" был презентован в Киеве 24 января - Цензор.НЕТ 7079У щорічному віданні Константінопольської церкви Українська православна церква названа 15-ою церквою у списку автокефальних церков. Кроме того, не візнаються титул єпіскопів московського патріархату в Україні.

Про це сообщает видання "Духовний фронт України".

Так, Колишній митрополит Київський и всієї України Онуфрій (Березовський) Вже НЕ згаданій з таким титулом у цьогорічному віданні. Натомість весь єпископат назв Із прив'язки до Местоположение того чи Іншого єрарха РПЦвУ. Відповідно, "Онуфрій митрополит у Києві".

Позбавлення єпіскопського титулу позбавляє права священнодіяті на территории Іншої церкви Аджея, согласно з православними канонами в одній єпархії может бутині более одного єпіскопа.

Як відомо, перед Об'єднавчім собором Вселенський патріарх Варфоломій І надіслав листа митрополиту московського патріархату в Україні Онуфрію. У лісті Було сказано что после Об'єднавчого собору ВІН НЕ зможите назіватісь "митрополитом Київським и всієї України", оскількі цею титул буде присвоєно новообраному предстоятелю церкви.

Кроме того, у щорічному віданні Константінопольської церкви Православна церква України названа 15-ою церквою у списку автокефальних церков. Блаженнійшій Епіфаній тітулується Митрополитом Київським и всієї України.

Усі єпископи так званої УПЦ Московского патріархату поміщені у списках єпіскопів Російської православної церкви.
 показать весь комментарий
 
 
Варфоломію Константинопольскому, РЕСПЕКТ.
Його і'мя вже назавжди вкарбоване в Історіїю постколоніальної Руси-України.
 показать весь комментарий
 
Отличный учебник, нужно в каждую школу, особенно на Донбасс, чтобы на зубок учили, как таблицу умножения, ДО ПОСИНЕНИЯ, пока вся вата из головы не выйдет!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх